MS 2021.232

Mắc bệnh ung thư thực bào máu, bé Bàn Thị Liễu mới 1 tuổi phải cùng mẹ lặn lội từ Yên Bái xuống Hà Nội chữa bệnh. Dịch Covid-19 phức tạp, bệnh tật bủa vây, hai mẹ con lâm vào tình cảnh khốn đốn.

Những ngày dịch Covid-19 tái bùng phát ở Hà Nội diễn biến phức tạp, trong bệnh viện, mẹ con chị Chẻo Thị Minh (dân tộc Dao, ở thôn Dàn Dầu, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) rơi vào tình cảnh hết sức éo le. Con gái chị Minh, bé Bàn Thị Liễu thường xuyên lên cơn sốt cao, quấy khóc dữ dội. Trong khi đó, chị Minh chẳng còn nổi vài chục ngàn đồng, cũng không có cách nào xoay sở.

Bé Bàn Thị Liễu phát hiện mắc bệnh ung thư thực bào máu khi mới 1 tuổi

“Ở trong đây chúng tôi đều khó khăn cả, nhưng nhìn cảnh mẹ con chị Minh mà ai cũng xót xa. Mẹ con thiếu đủ mọi thứ, quần áo cũ rách. Phòng đông người, mùa hè nóng bức, mẹ chẳng có tiền mua quạt. Con vừa tiêm truyền vừa lăn qua lăn lại vì nóng, không chịu được lại quắp lấy mẹ, khổ sở khóc váng lên. Đến gần sáng mát trời hơn mới ngủ thiếp đi được", một thân bệnh nhân cùng phòng thương cảm.

Lúc đầu thấy con sốt, vợ chồng chị Minh chỉ nghĩ con mọc răng thông thường. Sau khi uống thuốc ở trạm y tế xã, thuốc hạ sốt do bác sĩ kê, tình trạng sốt vẫn kéo dài. Quá lo lắng, anh chị đưa con lên bệnh viện tỉnh rồi chuyển tuyến xuống Hà Nội vì nghi ngờ con mắc bệnh hiểm nghèo.

Lần nhập viện này, sau khi tiến hành nhiều xét nghiệm khác nhau, bác sĩ chẩn đoán bé bị hội chứng thực bào tế bào máu (HLH). Nghe bác sĩ nói, chị Minh rất ngạc nhiên, chưa hình dung được căn bệnh như thế nào.

Để đưa con xuống Hà Nội chữa bệnh, vợ chồng chị Minh phải đi khắp thôn bản hỏi mới vay được số tiền 2 triệu đồng. Đóng tạm ứng viện phí 1 triệu đồng, còn lại hai mẹ con chi tiêu đến nay đã hết sạch. Nhiều người thương xót cho hộp sữa, suất cơm để mẹ con chị cầm cự qua ngày.

Căn bệnh có thể cướp đi tính mạng của bé bất cứ lúc nào

Căn bệnh của bé Liễu mắc phải rất nguy hiểm, diễn biễn bệnh phức tạp. Giai đoạn đầu điều trị tấn công bằng thuốc ức chế miễn dịch, kháng sinh kéo dài, sau đó sẽ chuyển qua duy trì. Muốn giữ được mạng sống, bé cần phải ghép tế bào gốc.

Mặc dù ở độ tuổi được bảo hiểm y tế hỗ trợ nhưng với tính chất của bệnh, bé cần dùng đến nhiều loại thuốc ngoài danh mục và truyền hoá chất, chi phí đắt đỏ. Trong khi đó, hoàn cảnh gia đình cực kỳ khó khăn. Nguồn thu của cả nhà chỉ trông chờ vào mảnh ruộng nhỏ. Mẹ chồng chị Minh đã mất, hiện anh chị đang chăm sóc bố ngoài 80 tuổi, sức khoẻ yếu.

Hoàn cảnh đáng thương của bé Bàn Thị Liễu rất cần được quan tâm

“Ở bệnh viện, các bác sĩ thương lắm. Mọi người trong phòng cũng thương, cho đồ ăn, sữa, bỉm. Tiền vay cho con đi viện đã hết rồi, bố cháu ở nhà đang hỏi, chẳng biết được thêm đồng nào không", chị Minh bộc bạch.

Người mẹ nghèo ít học không hiểu nhiều về căn bệnh, nhưng chắc chắn chị biết được con đang gặp hiểm nguy, thậm chí tính mạng bị đe doạ nếu gia đình không có tiền chạy chữa. Nỗi vất vả xen lẫn lo lắng, bế tắc hằn rõ trên khuôn mặt người mẹ. Hơn lúc nào hết, bé Bàn Thị Liễu đang rất cần sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm để có thêm sức mạnh chiến đấu với căn bệnh hiểm ác.

Phạm Bắc

