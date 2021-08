MS 2021.220

Trong lúc phụ bán xăng cho mẹ, không may Nhi bị ngọn lửa bén, bỏng nặng cả cơ thể. Tai ương ập đến bất ngờ, cả gia đình phải khổ sở vay mượn từng đồng để cứu em.

Tai ương ập đến

Gia đình anh Trần Phước Hoài (SN 1985) và chị Hoàng Thị Sương (SN 1991, trú tại đội 4, thôn Gia Độ, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) đang lâm vào cảnh bi đát khi em Trần Hoàng Yến Nhi, con đầu của anh chị không may bị bỏng xăng.

Yến Nhi đang được điều trị tại bệnh viện, em luôn trong tình trạng lúc tỉnh, lúc mê, không ăn uống gì được.

Anh Hoài, chị Sương kết hôn khi không có công việc ổn định, lần lượt sinh được các con là Yến Nhi (SN 2009, đang học lớp 6), Như Quỳnh (SN 2013, học lớp 2) và Bảo Nam (SN 2019). Chị Sương chủ yếu ở nhà nội trợ, chăm con. Anh Hoài thì hễ ai kêu gì làm đó. Có đến 5 miệng ăn, chi tiêu trong nhà phụ thuộc vào những đồng tiền ít ỏi kiếm được, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ thường túng thiếu.

Cách đây 2 năm, anh chị mở quán tạp hóa nhỏ để chị Sương có thể vừa chăm con vừa kiếm thêm thu nhập. Những lúc rảnh, Nhi cũng phụ giúp bố mẹ chăm em và bán hàng cho khách.

Chị Sương chăm Nhi ở bệnh viện. Ở nhà, anh Hoài lo lắng cho 2 đứa con dại.

Cuộc sống của gia đình nhỏ cứ thế bình lặng trôi qua cho đến tháng 7 vừa rồi, Nhi bị bỏng xăng, lâm vào nguy kịch.

Hôm ấy, anh Hoài đang đi làm xa, chị Sương ở nhà cùng 3 đứa nhỏ. Lúc chị ở trong bếp bón thức ăn cho Nam thì Quỳnh và Nhi tự chơi với nhau ngoài sân.

Khi có khách đến mua xăng, Nhi chiết xăng từ can to ra chai đựng 1 lít mà không thấy em gái đang chơi diêm. Ngọn lửa từ que diêm bất ngờ cháy bén cả can xăng của Nhi đang chiết, lan ra kho hàng của gia đình và sang cả ngôi nhà đang ở.

Trong lúc nguy nan, mọi người thấy Nhi may mắn thoát ra khỏi ngọn lửa nên ai nấy tập trung xắn tay dập lửa, không để ý em bị cháy âm ỉ khắp cơ thể. Mãi đến khi không chịu nổi, Nhi la lớn lên, mọi người mới tá hoả đưa em đi bệnh viện.

Gia đình khánh kiệt

Tình trạng bỏng của em Nhi rất nguy kịch, thế nhưng gia đình không có nổi 1 triệu đồng. Anh Hoài và chị Sương phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi lo giữ tính mạng cho con.

Nhi bị băng bó khắp cơ thể, những vết bỏng rát đau đớn hành hạ em cả ngày lẫn đêm

Hiện em đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Bác sĩ chẩn đoán bỏng toàn thân 80%, chân bị bỏng độ 3, tay và mặt bỏng độ 2, thường xuyên lên cơn co giật.

Bằng tất cả các mối quan hệ, vợ chồng anh Hoài mới vay được 100 triệu đồng. Tuy nhiên, bởi chi phí chữa trị quá lớn nên đến nay đã dùng gần hết số tiền trên. Những ngày này, gia đình đang lâm vào cảnh bế tắc.

Vụ cháy trong phút chốc đã lấy đi tất cả vốn liếng anh chị dành dụm bấy lâu nay, gồm 1 tấn lúa, 20 bộ bàn ghế để cho thuê, gần 1.000 bì đựng lúa, 60 lít xăng cùng rất nhiều hàng hóa để bán và nông sản, thiệt hại vụ cháy khoảng 50 triệu đồng.

“Những nơi có thể vay mượn tôi đều đã hỏi. Vừa ở nhà chăm 2 đứa vừa chạy vạy vay thêm ít tiền nhưng thời buổi dịch bệnh, ai cũng khó khăn. Tôi thương con nhưng không biết làm sao để cứu con. Con trai út còn quá nhỏ nên đêm đêm vẫn khóc ngặt đòi mẹ. Gia đình tôi không biết bấu víu vào đâu để bắt đầu lại mọi thứ”, anh Hoài tâm sự.

Hàng ngày, chị Sương phải trực ở bệnh viện để chăm Nhi gần như 24/24. Nhi lúc tỉnh lúc mê, không ăn uống gì được. Mặc dù có bảo hiểm y tế nhưng các chi phí ngoài danh mục quá lớn, từ thuốc ngoài cho đến bỉm, băng gạc tốn đến 1-2 triệu đồng/ngày.

Cả kho hàng tạp hóa của gia đình anh Hoài bị cháy, thiệt hại hơn 50 triệu đồng.

Thấy con mình toàn thân bị băng bó trắng toát, chị Sương xót xa: “Đêm nào nước mắt tôi cũng rơi vì thương xót con. Tôi chỉ ước mình có thể chịu đựng những cơn đau dày vò thể xác thay con. Từ nhỏ, Nhi đã biết phụ ba mẹ rất nhiều việc, ai cũng khen. Bây giờ, thấy con trong tình cảnh này, ai cũng đau lòng hết chị ơi”.

Bà Trương Thị Kim Cúc, Chủ tịch xã Triệu Độ (huyện Triệu Phong) cho biết, gia đình anh Hoài hiện rất khó khăn. Để cứu con, vợ chồng anh đã vay mượn số tiền lớn, khả năng trả không có mà con vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm. “Mong các nhà hảo tâm thương tình chung tay giúp đỡ để gia đình có thêm chi phí cứu bé Nhi”, bà Cúc nói.

Hương Lài

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Trần Phước Hoài, trú tại Đội 4, thôn Gia Độ, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, Quảng Trị, SĐT 0943405613

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ Ủng hộ MS 2021.220 (Trần Hoàng Yến Nhi)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436