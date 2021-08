MS 2021.219

Trong căn nhà cấp 4 lụp xụp vợ chồng anh T. để lại, ba đứa con thơ dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chúng quanh quẩn bên quan tài cha mẹ, cười nói ngây dại khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa.

Vào khoảng 20h tối ngày 3/8, người thân và hàng xóm bàng hoàng phát hiện phòng ngủ của vợ chồng anh N.M.T. (SN 1983) và vợ là N.T.H. (SN 1985), cùng trú 80 Đào Duy Từ (TP Huế) có khói bốc nghi ngút.

Góc phòng nơi anh T. dùng xăng tự thiêu khiến 2 vợ chồng tử vong.

Thời điểm phát hiện sự việc, căn phòng bị khóa cửa phía trong. Khi mọi người phá cửa vào phòng thì vợ chồng anh T. đã bị lửa thiêu cháy.

Theo Công an tỉnh TT-Huế, nguyên nhân vụ việc là do trước đó vợ chồng anh T. xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Sau đó, anh T. kéo vợ vào trong phòng, khóa trái cửa rồi dùng xăng tự thiêu khiến cả 2 vợ chồng tử vong.

Chia sẻ với VietNamNet, chị Nguyễn Thị Xuân Hoà (chị gái của anh T.) cho biết, hành động dại dột, bốc đồng của người em trai không chỉ cướp đi sinh mạng của hai vợ chồng mà còn để lại nỗi đau đớn, xót xa cho gia đình.

3 đứa trẻ bên quan tài cha mẹ

“Vợ chồng nó ra đi để lại cha mẹ già, 3 đứa con nhỏ không nơi nương tựa. Trong đó, cháu Nguyễn Ngô Minh Tâm (con gái đầu của vợ chồng anh T.) mới 9 tuổi, Nguyễn Ngô Minh Trưng (7 tuổi) và cháu Nguyễn Minh Tú (con trai út) mới hơn 2 tuổi", chị Hòa chia sẻ.

Mâm cơm chan nước mắt

Sự việc xảy ra, các bé cũng may mắn một phần khi được an ủi trong tình yêu thương, đùm bọc của người thân. Dù bộn bề lo toan hậu sự nhưng chị Hoà, cô của các cháu vẫn chăm lo từng bữa ăn cho bọn trẻ.

Ánh mắt ngây thơ của 3 đứa trẻ chưa nhận thức được việc đã mất cha mẹ mãi mãi

Những ngày sau, khi tỉnh dậy không thấy bố mẹ, Tú (con trai út) đã bật khóc và đòi mẹ, không chịu ăn uống và chỉ cần có mẹ.

“Tôi thấy cháu vậy cũng phải kìm lòng vì nếu khóc thì các chị của Tú cũng sẽ khóc theo, ông bà nội thì đã như cạn nước mắt”, chị Hoà nghẹn ngào tâm sự. Khói hương nghi ngút, không gian chật hẹp, các cháu dường như đã sức cùng lực kiệt.

Là chị cả trong gia đình, kể từ hôm bố mẹ xảy ra chuyện, Minh Tâm dường như gục ngã, khuôn mặt rầu rĩ vì xót thương cho bố mẹ.

Một góc nhà xập xệ nơi gia đình anh T. sinh sống.

“Chú ơi, cháu chưa biết mang khăn quàng đỏ, thường ngày mẹ là người quàng khăn giùm cháu nên mong chú thương và gọi bố mẹ cháu sống lại để giúp cháu quàng khăn đỏ với”, lời khẩn cầu của đứa trẻ thơ bên hai chiếc quan tài của vợ chồng anh T., chị H. khiến chúng tôi và những người có mặt chạnh lòng.

Theo thông tin gia đình cung cấp, chị Nguyễn Thị Xuân Hoà (SN 1975), chị gái của anh T, trú tại TP Huế là người được uỷ quyền giám hộ 3 cháu bé lần lượt là Nguyễn Ngô Minh Tâm (9 tuổi), Nguyễn Ngô Minh Trưng (7 tuổi) và Nguyễn Minh Tú (3 tuổi).

“Chuyện của những người lớn mà tội 3 đứa cháu nhỏ quá, không biết rồi đây sẽ phải sống như thế nào, nương tựa vào đâu khiến chúng tôi đau lòng quá.

Gia đình tôi chỉ cầu mong xã hội, các cơ quan đoàn thể hỗ trợ, giúp đỡ các cháu vượt qua nỗi bất hạnh lớn lao này”, chị Hòa mong mỏi.

Quang Thành – Bảo Lâm

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Xuân Hoà (cô ruột các cháu), SĐT 0798252836, trú tại 5/59 Phùng Khắc Khoan, phường Phú Hiệp, TP Huế.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ Ủng hộ MS 2021.219 (3 chị em ở Huế)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436