MS 2020.326

Tuấn Sang mất cha khi mới 7 tuổi. Mẹ con đi bước nữa, bỏ lại con và chị gái nương nhờ nhà ngoại. Đầu năm nay, bà ngoại Sang mất. Nỗi đau còn chưa kịp nguôi ngoai thì con lại bị bệnh, cần nhiều tiền chữa trị.

Đứa trẻ mồ côi cha

Cậu bé Nguyễn Tuấn Sang trải qua nỗi đau mất cha từ 6 năm trước. Đứa trẻ hiền lành cứ thế nghe theo sự sắp đặt của người thân, nghỉ học khi chỉ mới hết lớp 1. Tuổi thơ của con là khoảng thời gian quanh quẩn trong căn nhà nghèo của ngoại.

Mẹ Sang có gia đình mới khoảng 1 năm sau khi cha mất. Đã 5 năm rồi Sang chưa được cảm nhận hơi ấm của mẹ. Người thương con nhất, cũng là người khiến con dựa dẫm cả tâm hồn mình chỉ có bà ngoại. Đáng thương thay, đầu năm nay, ngoại của Sang mất vì tuổi cao sức yếu.

Tuấn Sang hiện đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Cái sự chênh vênh, hụt hẫng, đau buồn và bất lực của một cậu bé 13 tuổi đang chập chững lớn chẳng biết bày tỏ cùng ai. Ngay cả những lần cơ thể khác thường sau đó, con không nhận ra, mà người thân xung quanh con cũng chẳng biết.

Cách đây 3 tháng, bất ngờ thấy cả người con bị sưng phù, mẹ con không có tiền đưa đi khám nên chỉ mua thuốc cho uống. Phải đến lần bị ngã cách đây hơn 1 tuần, Sang sốt và đau bụng kéo dài, mẹ con mới gắng gượng nhờ vả người thân để đưa con đi khám bệnh. Chị không nghĩ tới đứa trẻ mắc nhiều bệnh như vậy.

Bác sĩ Khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực – Chống độc trẻ em (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM) cho biết: “Bé Sang nhập viện trong tình trạng sốt cao kèm theo đau bụng, mệt mỏi. Qua thăm khám và làm xét nghiệm, chúng tôi chẩn đoán con bị nhiễm trùng huyết do vi khuẩn E.coli, và mắc hội chứng thận hư.

Hiện tại, chúng tôi đang kiểm soát tốt tình trạng nhiễm trùng bằng kháng sinh bậc cao. Còn đối với hội chứng thận hư thì đang điều trị triệu chứng của nó, cùng với đó là tìm nguyên nhân gây bệnh”.

Sức khỏe của Sang đang có dấu hiệu phục hồi tốt, nhưng nếu không được tiếp tục điều trị, đứa trẻ tội nghiệp có thể nguy hiểm tính mạng.

Từ khi nhập viện đến nay mới tròn 1 tuần, viện phí điều trị cho Tuấn Sang đã gần 20 triệu đồng, mà mẹ của con vét sạch túi cũng chỉ đóng được 4 triệu đồng. Chưa kể chi phí sắp tới sẽ còn tiếp tục tăng lên khi điều trị hồi chứng thận hư cho con.

“Chắc tôi đưa con về...”

Cậu bé Sang khó nhọc trò chuyện. Sự đau đớn trên cơ thể dường như vẫn chưa thuyên giảm khiến con thường xuyên chìm trong giấc ngủ nặng nề.

Bác sĩ nhận định, cả nhiễm trùng huyết và hội chứng thận hư, nếu không được điều trị thì bệnh sẽ chuyển biến nặng, dẫn đến nguy cơ tử vong. Tuy nhiên, chi phí điều trị lên tới hàng chục triệu đồng lại là số tiền quá lớn đối với mẹ của Sang.

Chị Trần Thị Thanh sinh năm 1982, cũng từng trải qua tuổi thơ bất hạnh. Khi mẹ chị mang bầu đứa con út là chị thì cha bỏ đi theo người phụ nữ khác. Cuộc sống khốn khó, không được đi học khiến cho mấy chị em mạnh ai nấy sống.

Khi người chồng đầu đột ngột qua đời, mang gánh nặng lo kinh tế nuôi con, chị phải trốn chạy theo gia đình mới, mang theo một lòng hổ thẹn với 2 đứa con thơ.

Thường ngày chị làm phục vụ cho một quán cà phê ở An Giang. Lương mỗi tháng chỉ khoảng 3 triệu đồng. Bởi nuôi con nhỏ, số tiền ít ỏi vợ chồng chị đi làm được cũng chỉ đủ lo cho gia đình riêng. Họa hoằn lắm mới gửi được chút ít cho nhà ngoại nuôi 2 chị em Tuấn Sang.

Người phụ nữ 38 tuổi cúi đầu vì hổ thẹn lẫn đau lòng và bất lực trước bệnh tật của đứa con trai bất hạnh của mình.

Đến lúc con trai bị bệnh, chị cũng chẳng có tiền đóng viện phí. Nhờ những người chị gái gom góp lại mới được 4 triệu đồng, nhưng ai cũng nghèo khó, chẳng thể giúp đỡ thêm nữa nên thành ra cả tuần nay, chị chỉ biết khóc vì thương con.

Chị Thanh nghẹn ngào: “Từ nhỏ Sang đã phải chịu khổ, thiệt thòi đủ thứ, giờ lớn lên còn mắc bệnh như vậy. Tôi biết tôi là một người mẹ không tốt nên vô cùng xấu hổ và lo sợ. Nhưng bây giờ, tôi thực sự không biết phải làm sao”.

Chị gái của Sang năm nay 14 tuổi, từng có thời gian đi làm mướn, phụ bán hàng cho người ta. Nhưng do không được học hành, tính toán chậm, sai sót, ảnh hưởng đến thu nhập của chủ nên bị đuổi việc. Giờ đây cô bé vẫn đang loay hoay đi kiếm việc làm nhưng chưa được.

Những đứa trẻ mệnh khổ không biết rằng, vì không lo được tiền để điều trị, mẹ của chúng có ý định xin đưa con trai về.

“Căn nhà của mẹ tôi vốn là nhà để thờ phụng, lại chưa có sổ đỏ nên không thể cầm cố. Tôi thực hết cách rồi, hoàn cảnh tôi bây giờ, chắc chỉ còn cách đưa con về chứ biết làm sao”, ánh mắt chị đỏ hoe, tăm tối.

Khánh Hòa

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Bạn đọc liên hệ Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM để đóng viện phí cho bé Nguyễn Tuấn Sang; Địa chỉ: 764 Võ Văn Kiệt, P.1, Q.5, TP.HCM; Điện thoại: 02839242661.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.326 (bé Nguyễn Tuấn Sang)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.