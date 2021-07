Với số lượng hàng nghìn ca nhiễm mới mỗi ngày, nhiều tỉnh thành phải thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16. Đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân.

Nhiều bệnh viện đang quá tải do tiếp nhận một lượng lớn các ca F0 xảy ra tình trạng thiếu trang thiết bị y tế, đồ bảo hộ,… trong khi các ca nhiễm mới vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Xe cứu thương không đủ số lượng, đảm bảo công suất cấp cứu người bệnh mới, ca bệnh trở nặng. Các y, bác sĩ tuyến đầu liên tục làm việc trong thời gian dài trong điều kiện nguy hiểm, đối diện với nhiều nguy cơ nhiễm bệnh.

Việt Nam ghi nhận 5,926 ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày Chủ nhật

Nhiều địa phương giãn cách khiến người nghèo lâm vào tình cảnh bế tắc, không thể đi làm kiếm tiền nuôi bản thân và gia đình. Những hộ có người thân bệnh tật, đau ốm sợ hãi trước viễn cảnh không còn tiền chạy chữa. Miếng cơm manh áo, thậm chí cả tính mạng đang là gánh nặng với những mảnh đời khó khăn.

Chưa kể lực lượng biên phòng, hải quan,… ngày đêm túc trực ở đường biên, cửa khẩu đối mặt với nhiều hiểm nguy để đảm bảo kiểm soát chặt chẽ tránh tình trạng nhập cảnh ồ ạt trái phép vào Việt Nam, phòng chống dịch Covid-19 ngay từ vùng biên giới.

Hơn lúc nào hết, đây là thời điểm rất cần mọi người cùng chung tay, góp sức với tuyến đầu chống dịch và chia sẻ cùng các hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng của dịch bệnh.

