MS 2021.313

Sau 12 năm chạy thận, nhiều căn bệnh biến chứng xuất hiện đẩy anh Tân rơi vào tình trạng nguy hiểm. Không những vậy, gia đình anh còn lâm vào cảnh kiệt quệ về kinh tế.

12 năm ròng chống chọi với “tử thần”

Những ngày này, tính mạng anh Hồ Xuân Tân (SN 1981, ở xóm Mó, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Hàng loạt những căn bệnh ập đến với người đàn ông bất hạnh ấy đúng vào lúc gia đình anh gặp nhiều khó khăn.

Mắc cùng lúc 8 căn bệnh, sự sống của anh Tân đang rất mong manh

Hạnh phúc đối với anh Tân quá đỗi ngắn ngủi. Cuối năm 2008, anh kết hôn với chị Phan Thị An (SN 1987). Lấy vợ được 1 tháng, anh Tân bất ngờ bị ốm triền miên cả tháng trời, dùng nhiều loại thuốc Tây y rồi thuốc nam nhưng bệnh tình vẫn không khả quan. Đến khi cơ thể xuất hiện triệu chứng vàng da, phù nề, không ăn được gì, anh mới đi khám tại Bệnh viện Bạch Mai.

Qua các xét nghiệm, các bác sĩ kết luận anh Tân mắc bệnh suy thận giai đoạn 4. Kể từ đó, người đàn ông khốn khổ ấy phải đóng cầu tay để tiến hành lọc máu thường xuyên 3 lần/tuần. Do nhà quá xa, anh Tân xin chuyển về bệnh viện tỉnh để chạy thận.

Suốt 6 năm đầu điều trị, chi phí thuê nhà trọ và viện phí vô cùng tốn kém. Những năm gần đây, Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) đủ trang thiết bị để lọc máu cho bệnh nhân, anh Tân mới nhàn hơn khi được chạy thận gần nhà hơn trước.

Tuy nhiên, bất hạnh vẫn chưa dừng lại. Ngày 17/6/2021, khi đang ở nhà thì anh lên cơn tức ngực, khó thở, người mệt mỏi. Đến Bệnh viện đa khoa Tây Bắc Nghệ An, bác sĩ chẩn đoán tràn dịch màng phổi nhưng chọc dịch không ra. Phải chuyển lên tuyến tỉnh, bác sĩ mở dẫn lưu màng lưu phổi điều trị cho anh hơn 2 tháng. Tình trạng dù có tiến triển song dịch ở màng bụng vẫn nhiều, anh Tân lên cơn sốt kéo dài không dứt.

Hai đứa con nhỏ có nguy cơ mồ côi bố khi gia đinh lâm vào cảnh kiệt quệ

Tháng 9/2021, anh Tân nhập viện Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng nguy kịch. Nhờ sự nỗ lực của các bác sĩ, anh mới giữ nổi tính mạng. Giờ đây, căn bệnh suy thận của anh Tấn biến chứng thành 7 bệnh nguy hiểm khác gồm: dịch tràn màng phổi, màng tim, dịch tràn màng bụng, máu tràn phổi, viêm gan C, xơ gan, viêm dạ dày.

Oằn mình trước "núi tiền" điều trị

12 năm trời đằng đẵng đi khắp các bệnh viện, kinh tế gia đình anh Tân ngày càng kiệt quệ. Thêm vào đó, hai con của anh vẫn đang trong độ tuổi ăn học. Mọi gánh nặng đè lên vai một mình chị An. Để xoay sở, chị đi trồng mía và cạo mủ cao su thuê từ 2,3 giờ sáng. Nhưng dù làm việc cật lực, thu nhập cũng không đủ để lo viện phí cho chồng. Chị An buộc phải hỏi vay khắp nơi số tiền lên đến hơn 100 triệu đồng suốt nhiều năm qua.

Anh Hồ Xuân Tân đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Từ tháng 6/2021, lúc anh Tân bắt đầu phát một lúc nhiều bệnh, chi phí đi lại cùng viện phí lên đến hơn 130 triệu đồng. Hầu hết số tiền này chị An phải đi vay ở nhiều nơi. Thời điểm hiện tại, bệnh tình anh cần được điều trị liên tục. Trong khi đó, nợ nần chồng chất khiến họ không thể tiếp tục vay mượn được nữa.

Anh Hoàng Tiến Hạnh, Phó Chủ tịch xã Nghĩa Xuân (huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) chia sẻ: “Gia đình anh Hồ Xuân Tân và chị Phan Thị An thuộc hộ nghèo nhiều năm nay. Anh Tân bị bệnh từ khi lấy vợ, giờ bệnh tình trở nặng không có tiền chạy chữa. Chính quyền xã chúng tôi cũng tạo điều kiện hỗ trợ nhưng không được nhiều. Rất mong các nhà hảo tâm có thể chia sẻ, động viên hoàn cảnh gia đình anh".

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Phan Thị An, ở Xóm Mó, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0344158827.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.313 (anh Hồ Xuân Tân)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.