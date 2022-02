MS 2022.038

Căn bệnh ung thư đẩy gia đình anh Cà Văn Thắng vào bước đường cùng khi chi phí điều trị quá lớn cùng những lần đi lại mệt mỏi, tốn kém suốt quãng đường từ nhà đến bệnh viện.

Hơn 1 năm nay, bệnh viện K Tân Triều trở thành điểm đến quen thuộc đối với gia đình anh Cà Văn Thắng (SN 1976, ở Bản Én Pậu, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên). Lần lượt mẹ và anh đều mắc căn bệnh ung thư quái ác giữa thời điểm gia đình hết sức khó khăn.

Cùng lúc cả hai mẹ con mắc bệnh ung thư khiến cho kinh tế gia đình lâm vào kiệt quệ

Tai ương bắt đầu xảy đến với gia đình anh vào tháng 10/2020. Thời điểm đó, mẹ anh là bác Quàng Thị Thu (SN 1953) xuất hiện những triệu chứng rối loạn tiêu hoá, đi đại tiện ra máu thường xuyên. Anh đưa mẹ đi khám ở bệnh viện huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên). Các bác sĩ tiến hành nội soi, phát hiện thấy khối u ở trực tràng liền khuyên gia đình đưa bác Thu chuyển tuyến ra bệnh viện tuyến Trung ương.

Bác Thu nhanh chóng được các bác sĩ tại bệnh viện K Tân Triều tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u ác tính. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, vết mổ bị nhiễm trùng nên phải điều trị thêm bằng nhiều loại kháng sinh.

Kết quả sinh thiết cho thấy, bác bị ung thư trực tràng và phải chuyển sang khoa Nội 4 để uống hoá chất viên rồi chuyển qua khoa Xạ 5 để xạ 25 mũi.

Anh Cà Văn Thắng mắc bệnh đa u tủy xương

Đúng lúc bệnh tình bác Thu còn nặng, đến anh Thắng xuất hiện triệu chứng đau ngực rồi đau lưng. Tháng 2/2021, anh phát hiện mình bị suy thận cấp và có triệu chứng rối loạn tiêu hoá. Thời điểm chuyển tới bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên, các bác sĩ siêu âm lại tìm thấy một khối u ở trung thất của anh Thắng.

Cả nhà đưa anh tới bệnh viện K Tân Triều, phải trải qua một quá trình xét nghiệm rất kỹ, các bác sĩ mới chẩn đoán được anh mắc bệnh đa u tuỷ xương (một loại ung thư dòng tuỷ). Anh Thắng nằm viện 1 tháng trời ở khoa Nội tạo huyết bệnh viện K Tân Triều để điều trị bằng hoá chất, rồi tuần nào cũng phải vào bệnh viện để truyền hoá chất 1 lần.

Hộ nghèo kiệt quệ vì vay nợ quá nhiều

Cùng lúc đến 2 người trong gia đình mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình anh Thắng ngày một kiệt quệ hơn. Để có tiền chữa bệnh cho mẹ và bản thân, anh đã phải bán đi 4 con trâu cùng đàn lợn, đàn gà để đổi lấy một khoản tiền nhỏ. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm là bao cho 1 đợt điều trị.

Để có thêm kinh phí, anh Thắng đi vay mượn số tiền lên đến hơn 200 triệu đồng. Trong khi đó, anh chị em của anh cũng rất khó khăn, phải đi vay đến gần 300 triệu đồng để chữa bệnh cho bác Thu.

Hoàn cảnh gia đình anh Cà Văn Thắng lúc này đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Toàn bộ số tiền đi vay mượn của hai mẹ con anh Thấng đã lên đến 500 triệu đồng nhưng cũng không đủ cho quá trình điều trị ở thời điểm hiện tại. Bởi ngoài chi phí đi lại, thuốc men, viện phí, tiền trọ rồi các chi phí sinh hoạt khác hết sức tốn kém.

Ngồi trong căn phòng trọ gần bệnh viện K Tân Triều, anh Thắng cùng bác Thu sau những đợt điều trị dài trở nên mệt mỏi hơn. Xen lẫn đó là nỗi lo không biết lấy đâu ra tiền để trả nợ. Nơi quê nhà, căn nhà của gia đình mỗi lúc một xác xơ, chẳng còn gì đáng giá để bán nữa. Hoàn cảnh hai mẹ con anh Thắng lúc này rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

Theo xác của chủ tịch UBND xã Quài Tở: Hoàn cảnh của gia đình anh Cà Văn Thắng thuộc diện hộ khó khăn của địa phương. Gia đình có công với cách mạng nhưng đến giờ không may, cả hai mẹ con lại mắc bệnh ung thư khiến cho gia đình lâm vào cảnh kiệt quệ.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Cà Văn Thắng. Địa chỉ: Bản Én Pậu, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Số điện thoại: 0357102973.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2022.038 (gia đình anh Cà Văn Thắng)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.