Không kịp thời điều trị, bế tắc trong kinh tế, nhiều bệnh nhân ung thư chấp nhận từ bỏ cuộc sống để khỏi trở thành gánh nặng cho gia đình.

Dịch Covid-19 gây ảnh hưởng đến tất cả các ngành nghề, nhiều người lao động bị mất đi nguồn thu nhập, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn lâm vào cảnh kiệt quệ.

Đặc biệt, đối với những gia đình có người mắc bệnh hiểm nghèo, cần điều trị lâu dài và tốn kém, khó khăn càng thêm chồng chất. Họ không những không xoay sở được kinh phí chữa bệnh mà còn không kịp tiếp nhận điều trị kịp thời, dẫn đến bệnh tình trở nặng.

Gia đình Mai Tùng Anh đang gặp khó khăn trong do dịch bệnh

Cậu bé Mai Tùng Anh (11 tuổi, quê Sơn La) mắc bệnh ung thư phần mềm. Đúng thời điểm căn bệnh trở nặng, Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội) bị phong toả do có ca nhiễm virus SARS-CoV-2, việc điều trị cho các bệnh nhân ung thư trở nên hết sức hạn chế vì ưu tiên đảm bảo cách ly và phòng chống dịch.

Sau khi Bệnh viện K Tân Triều dỡ bỏ lệnh phong toả, con phải chuyển về bệnh viện tuyến tỉnh nhằm đảm bảo giãn cách. Trong khi đó, điều kiện chữa bệnh tại bệnh viện tỉnh còn chưa đầy đủ. Gia đình Tùng Anh phải vay mượn khắp nơi số tiền 50 triệu đồng để mua hoá chất gửi từ Hà Nội lên Sơn La.

Dịch bệnh cũng ảnh hưởng đến quá trình chữa ung thư của Đào Thị Thanh Hà (12 tuổi, quê Quảng Ninh). Cô bé mắc bệnh tan máu bẩm sinh và u nguyên bào thần kinh. Được nghỉ truyền hoá chất, Hà về quê nghỉ ngơi, không ngờ đúng thời điểm Bệnh viện K phong toả, cả gia đình phải cách ly tại địa phương.

Thanh Hà mắc bệnh hiểm nghèo nhưng chỉ có thể điều trị bằng thuốc tại nhà

Điều này dẫn đến nguồn thu nhập trong nhà mất đi hoàn toàn khi cha mẹ con không thể đi làm. Nghiêm trọng hơn, hai căn bệnh hiểm nghèo đang tàn phá cơ thể, sức khoẻ của đứa trẻ non nớt. Đến lúc Thanh Hà có thể đi bệnh viện thì TP Hà Nội giãn cách xã hội, hạn chế nhận bệnh nhân, tính mạng cô bé có nguy cơ bị đe doạ.

Nhưng trường hợp của Tùng Anh hay Thanh Hà vẫn chưa bi thảm bằng bé Vũ Đình Dương (2 tuổi, quê Bắc Giang). Trải qua 4 lần phẫu thuật chỉ trong 3 tháng, nguyên nhân bởi u não, tình trạng của Dương trở nên nghiêm trọng đúng thời điểm Hà Nội đang giãn cách xã hội. Do không được kịp thời điều trị, con đã không thể giữ được mạng sống mong manh. Ngày bệnh viện trả về, bố mẹ con vét sạch túi cũng không đủ tiền thuê nổi một chiếc xe cấp cứu về quê.

"Xe khách không chạy nữa. Chủ trọ cũng ái ngại vì thấy con sắp không qua khỏi, sợ con chết trong nhà trọ. Đến khi con về bệnh viện tỉnh được khoảng hơn 1 ngày thì qua đời", bố của Dương nói trong nước mắt.

Cần thêm những sự chung tay từ cả cộng đồng

Tình hình dịch bệnh Covid-19 còn rất phức tạp, điều kiện đi lại hạn chế. Chưa kể hầu hết các bệnh viện phải nâng cao công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo giãn cách xã hội, các bệnh nhân sẽ khó lòng được theo dõi, điều trị dài hạn trong khi đặc thù bệnh hiểm nghèo cần theo dõi kịp thời, chính xác.

Việc đẩy mạnh điều trị ngoại trú còn khiến gia đình các bệnh nhân hết sức chật vật do chi phí sinh hoạt, thuê nhà trọ trong đợt dịch này. Trung bình mỗi ngày, họ phải trả 120.000 đồng tiền thuê nhà, chưa kể ăn uống. Hiện các quán cơm, cửa hàng đều đã đóng, cuộc sống mỗi ngày đều cần đến sự trợ giúp của cộng đồng.

Rất nhiều các bệnh nhân đang gặp khó khăn cần giúp đỡ trong mùa dịch bệnh

Đa số các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đều có hoàn cảnh khó khăn, chủ yếu làm ruộng, lao động tự do, lao động thu nhập thấp. Tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm đắt đỏ tạo ra gánh nặng rất lớn cho gia đình. Dịch Covid-19 vẫn kéo dài, không làm ra tiền, cũng không thể vay mượn, nhiều người đã chấp nhận từ bỏ cuộc sống của mình. Họ mất vì bệnh tật, nhưng cũng một phần do ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Mong muốn được chung tay cùng cả nước chiến đấu với đại dịch, Báo VietNamNet tiếp tục chương trình “Tiếp sức đẩy lùi đại dịch cùng VietNamNet”.

Chương trình nhằm mục tiêu hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết cho người nghèo, lao động tự do, người thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các trung tâm bảo trợ xã hội, mái ấm tình thương…, những nơi chưa tiếp cận được gói cứu trợ.

Bên cạnh đó, chương trình cũng hướng tới hỗ trợ trang thiết bị y tế đến các bệnh viện, các trung tâm cách ly, trung tâm y tế, lực lượng y, bác sĩ. Đồng thời cũng chung tay góp phần đảm bảo lương thực thực phẩm để người dân nghèo an tâm thực hiện giãn cách xã hội, đảm bảo trang thiết bị y tế cho đội ngũ tuyến đầu chống dịch, đồng lòng cùng chống dịch Covid-19.

Báo VietNamNet sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương, các tổ chức từ thiện uy tín để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

