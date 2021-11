MS 2021.330

Đằng đẵng 9 năm trời, chưa có nổi một ngày Trà My được sống bình thường như nhiều đứa trẻ khác. Tuổi thơ của con từ khi sinh ra cho đến nay chỉ gắn bó với giường bệnh.

“Suốt 9 năm qua, để có tiền chữa trị cho con, bố mẹ đã bán cả ruộng nương, vay mượn khắp nơi. Đến giờ này bố không còn biết nhìn vào đâu để có tiền đưa con đi viện nữa rồi. Nếu dừng lại lúc này, nếu buông tay con lúc này, bố sợ không còn cơ hội gặp con nữa”.

Đo là những dòng tâm sự đẫm nước mắt của anh Lường Văn Tú (31 tuổi, ở xóm Đồng Luông, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) gửi đến con gái. Từ trong sâu thẳm trái tim, người cha khốn khổ ấy vẫn nuôi hy vọng níu giữ tính mạng con bằng mọi giá.

Từ lúc sinh ra, Trà My ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà

Mới 1 tháng tuổi, con gái anh Tú, bé Lường Thị Trà My đã phải nhập viện điều trị viêm phổi. Chỉ 2 tháng sau, con bị viêm tai, chữa nhiều tháng không khỏi nên phải làm phẫu thuật.

Khi Trà My tròn 1 tuổi, anh Tú phát hiện mặt con bị sưng lên kì lạ liền đưa con đi cấp cứu. Căn bệnh viêm tai cứ thế hành hạ đứa trẻ non nớt cả năm ròng.

Lên 5 tuổi, những tưởng bệnh tật đã buông tha cho Trà My. Nào ngờ, con phát hiện mắc chứng viêm loét giác mạc. Sau 2 tháng điều trị không cải thiện, bác sĩ buộc phải tiến hành phẫu thuật bỏ mắt phải của con vì giác mạc đã hỏng.

"Dù đau xót vì thương con nhưng tôi vẫn ký giấy cam kết để phẫu thuật. Con mất 1 mắt, tôi có cảm giác mình cũng mất đi một phần cơ thể", anh Tú nghẹn lời. Nỗi đau ấy dày vò người cha nhiều đêm dài, khiến anh chỉ cần nghĩ đến con là thức trắng đêm.

Căn bệnh quái ác đang từng ngày hủy sức khỏe em Trà My

Sau khi mất đi một con mắt, Trà My lại bị viêm ruột thừa. Mới trải qua ca mổ, con lại bị viêm phổi hoại tử. Thêm 2 tháng điều trị tích cực, tình trạng ngày một xấu đi. Và rồi thêm một lần nữa, anh Tú phải ký vào tờ giấy cam kết phẫu thuật để tiếp tục cho con mổ cắt đi một bên phổi.

"Chỉ là một đứa bé còn chưa biết gì, vậy mà ông trời nghiệt ngã quá", anh run rẩy. Nghĩ đến khoảng thời gian đó, anh Tú không ngừng rơi nước mắt.

Không đành lòng bỏ mặc con

Hàng loạt những căn bệnh hiểm nghèo cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân. Các bác sĩ thông báo Trà My mắc chứng suy giảm miễn dịch bẩm sinh, giảm chức năng bạch cầu hạt. Căn bệnh này rất hiếm gặp trong y học nên rất nguy hiểm.

Một loạt những biến chứng khiến tình trạng của cháu bé mới 9 tuổi ngày càng trầm trọng hơn. Đầu năm 2019, My bị viêm khúc mạc, sốc nhiễm trùng phải phẫu thuật. Căn bệnh còn biến chứng dẫn đến thủng rốn, rỉ phân ra rốn gây viêm nhiễm nặng.

Theo bác sĩ, Trà My phải điều trị tương đối lâu dài. Phương án tối ưu nhất chỉ là ghép tuỷ mới có thể giúp con ổn định lại. Thế nhưng chi phí ghép tuỷ hết sức tốn kém, lên đến cả tỷ đồng, trong khi suốt 9 năm qua, anh Tú đã bán sạch hết ruộng nương để có tiền cho con đi bệnh viện.

Gia đình anh Tú vốn là người dân tộc Cao Lan, thuộc hộ rất nghèo ở vùng khó khăn 135. Kinh tế chỉ trông vào 2 sào ruộng. Bố mẹ hai bên ở vùng quê nghèo, hỗ trợ được gì đều đã cố gắng hết sức.

Hoàn cảnh đáng thương của em Lường Trà My đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Cho đến nay, trải qua nhiều năm ròng rã đưa con đi bệnh viện, anh phải vay mượn rất nhiều tiền. Hễ con được ổn định một chút là vợ chồng anh chỉ đi kiếm tiền trả nợ. Dù làm việc cực nhọc song đến thời điểm hiện tại, anh vẫn nợ vài trăm triệu đồng do chi phí điều trị cho Trà My vô cùng tốn kém.

Mới đây, anh Tú cũng thế chấp sổ đỏ, vay thêm 100 triệu đồng nữa. Số tiền này nhanh chóng hết chỉ trong một thời gian rất ngắn. Nhìn cảnh con đã 9 tuổi mà nặng vỏn vẹn 15kg, cơ thể chi chít những vết tích sau hàng loạt ca phẫu thuật, người cha nghèo bất lực chỉ biết nắm chặt tay, khoé mắt rưng rưng.

Anh Hoàng Ngọc Tùng, Phó chủ tịch xã Tân Long xác nhận, gia đình anh Lường Văn Tú thuộc vào diện hộ nghèo ở địa phương. Con gái anh là Lường Thị Trà My mắc căn bệnh hiểm nghèo, nhiều năm nay đi bệnh điều trị tốn kém tiền của. Rất mong các nhà hảo tâm có thể chia sẻ, giúp đỡ để Trà My sớm bình phục.

Phạm Bắc

