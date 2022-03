MS 2022.050

Vụ hoả hoạn đã thiêu rụi toàn bộ căn nhà, khiến con út của anh Chứ tử vong. Còn người con trai thứ tư bị bỏng nghiêm trọng, phải nhập viện điều trị.

Nhìn căn nhà của anh Tráng Sủ Chứ bị huỷ hoại hoàn toàn sau vụ cháy, nhiều người dân tại Thôn Chải Sải, xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai lại cảm thấy không khỏi xót xa. Người đàn ông vừa trải qua nỗi đau mất vợ chưa được bao lâu, nay phải ngậm ngùi nhìn cảnh con út chết cháy một cách tức tưởi.

Em Tráng Thín Tính (10 tuổi) bị bỏng nặng ở đầu, mặt và tứ chi

Chỉ trong vòng vài năm, gia đình anh Chứ phải chứng kiến quá nhiều nỗi đau. Vợ chồng anh vốn là người dân tộc H’mong, thuộc một trong số những hộ nghèo nhất ở địa phương. Quanh năm anh chị chỉ mưu sinh bằng nghề làm nương, số tiền kiếm được cũng chẳng đủ để nuôi các con.

Cái nghèo cứ thế đeo bám khiến các con anh phải bỏ học từ sớm. Không những vậy, khi sinh con út là cháu Trán Thín Sáu vào năm 2016, vợ anh Chứ bị băng huyết rồi qua đời, chỉ kịp nhìn thấy con trong chốc lát.

Nỗi đau mất vợ chưa kịp nguôi ngoai, anh lại rơi vào cảnh “lá xanh rụng trước lá vàng”. Chiều tối ngày 25/2/2022, trong lúc anh đi làm nương, căn nhà nhỏ của mấy cha con xảy ra sự cố chập điện dẫn đến cháy lớn. Phát hiện sự việc, hàng xóm liền tới cứu 3 con của anh Chứ đang mắc kẹt trong nhà.

Dù đã rất cố gắng, thế nhưng vụ hoả hoạn đã cướp đi mạng sống của người con út là cháu Tráng Thín Sáu (6 tuổi). Trong khi đó, con trai thứ tư có tên Tráng Thín Tính (10 tuổi) bị bỏng nghiêm trọng ở đầu, mặt và tứ chi.

Bị bỏng nặng, người con trai út của Chứ đã qua đời

“Trở về nhà, tôi vô cùng bàng hoàng khi nhìn mọi thứ bị thiêu rụi, con út qua đời trong đau đớn. Kể cũng tội cho cháu quá! Vừa sinh ra được vài tiếng thì mất mẹ, giờ không may bị chết cháy. Tôi chỉ kịp ôm con gào khóc”, anh Chứ nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng xảy đến với gia đình.

Chỉ kịp gửi gắm lại những người dân cùng thôn, anh theo xe cấp cứu đưa cháu Tính đến Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Khương, Bệnh viện tỉnh Lào Cai. Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành sơ cứu cho cháu rồi chuyển tuyến đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia.

Thời điểm đó, trong người anh Chứ chỉ có chút tiền lẻ. Một số người bà con họ hàng phải cùng nhau gom góp, hỗ trợ anh 10 triệu đồng.

Nỗ lực cứu con trong tuyệt vọng

Số tiền 10 triệu đồng ít ỏi vay mượn được cũng chẳng thấm tháp là bao so với chi phí điều trị dành cho cháu Tính. Còn lại số tiền lẻ mang theo, anh Chứ chỉ dám ăn tiêu hết sức dè sẻn trong những ngày đồng hành với con trên giường bệnh.

Nhìn cảnh con vật lộn với từng cơn sinh tử, anh Chứ không kìm được những giọt nước mắt. Hơn nữa, giờ đây, số tiền đóng viện phí đã hoàn toàn cạn kiệt. Người cha bất hạnh không biết xoay sở ở đâu để cứu con thoát khỏi tình cảnh bĩ cực hiện tại.

Chuyện lo hậu sự cho cháu Sáu, anh đã phải gửi gắm cho bà con họ hàng, làng xóm lo liệu thay. Giờ đây, người cha ấy không nỡ nhìn cái chết đến với một đứa con nữa của mình.

Hoàn cảnh của gia đình anh Tráng Sủ Chứ lúc này đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Những ngày này, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố Hà Nội khiến anh Chứ đi lại khó khăn hơn gấp bội. Hơn nữa, những chỗ có thể vay mượn anh cũng đã tìm đến cả, song mọi người chỉ giúp được phần nào.

“Lắm lúc nghĩ cũng buồn cho số phận con tôi quá. Muốn cứu cháu nhưng nhà lại hết tiền chẳng biết làm thế nào cả. Mẹ và em cháu thì cũng đã mất rồi, giờ tôi không muốn mất đi thêm người thân nữa. Tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm”, anh Chứ tâm sự.

Tính mạng con trai anh Chứ giờ đây rất cần đến sự giúp đỡ của cộng đồng mới mong thoát khỏi tình thế hiểm nghèo.

Phạm Bắc

