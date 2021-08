Cha bỏ đi từ lúc chưa chào đời, mẹ có gia đình mới, em Đỗ Thành Tài sớm phải nghỉ học, bươn chải kiếm sống. Bất hạnh tiếp tục ập đến khi mới đây, em nghi bị ung thư xương cánh tay.

Em Đỗ Thành Tài (17 tuổi, quê ấp Tân Phú, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, Đồng Tháp) có cái tên thật đẹp nhưng cuộc sống của em lại không được êm đềm, suôn sẻ. Sinh ra không biết mặt cha, mẹ đi tìm hạnh phúc mới, Tài sống nhờ vào tình thương của dì ruột là chị Đỗ Thị Quyên (36 tuổi) làm nghề bán vé số dạo.

Em Tài đang nằm điều trị bệnh tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ

Cách đây 6 tháng, Tài phát hiện cánh tay trái của mình có dấu hiệu bất thường, sưng to, đau nhức. Ban đầu, em nghĩ do làm việc nặng nhọc, mua thuốc uống vài hôm sẽ khỏi. Phần do nghèo khó, không có bảo hiểm y tế nên Tài không dám vào bệnh viện khám.

"Đến khoảng 2 tháng trước nó nhức chịu hết nổi nên nói với tôi: 'Dì ba ơi, sao cánh tay con sưng bự quá, nhức dữ lắm'. Lúc đó, nhà đâu có tiền để đưa nó vô bệnh viện khám nên phải ra tiệm mua thuốc tiếp, có khi hết tiền còn phải mua chịu thuốc..." chị Quyên nghẹn ngào.

Chị vốn là mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ. Hàng ngày, mấy mẹ con đi bán nghề bán vé số dạo mưu sinh, nhưng do dịch bệnh, vé số ngưng phát hành, chị cũng thất nghiệp mấy tháng qua.

"Cuộc sống tôi quá khó khăn, dịch bệnh nên cũng thất nghiệp nên cháu bệnh tình cũng không giúp được gì cho nó", chị cho biết.

Thấy tình trạng của Tài ngày càng trở nặng, một nhà hảo tâm ở Đồng Tháp đã vận động được 7,5 triệu đồng đưa em vào bệnh viện. Chị Quyên cũng cầm cố xe máy mà Tài dùng đi làm để có tiền chữa bệnh.

Sau khi được thăm khám tại bệnh viện ở Đồng Tháp, Tài được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vào chiều 24/8 với cánh tay trái sưng nề to, hình ảnh hủy xương 1/3 và tăng sinh vỏ xương 1/3 dưới xương cánh tay trái.

Tài đang cần tiền để đóng viện phí, phẫu phuật lấy tế bào sinh thiết và mua bảo hiểm y tế

Qua thăm khám, bác sĩ CKII Đỗ Văn Khải - Trung tâm Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, Tài nghi ngờ bị ung thư xương cánh tay trái. Em cần thực hiện phẫu thuật lấy tế bào sinh thiết, sau khi có kết quả sẽ đánh giá phương pháp điều trị tiếp theo. Dự kiến chi phí phẫu thuật lấy tế bào sinh thiết khoảng 12 triệu đồng.

Chưa kể, do Tài không có bảo hiểm y tế nên chi phí điều trị bệnh vô cùng tốn kém.

“Chưa biết khối u của cháu tôi là lành tính hay ác tính, nhưng bác sĩ nói phải chuẩn bị trước khoảng 30 triệu đồng. Đây là số tiền quá lớn với gia đình tôi lúc này. Mẹ của Tài mấy ngày trước cũng gọi điện thoại về hỏi thăm và chuyển cho 2 triệu đồng.

Mấy ngày nay, hai dì cháu cũng ăn cơm từ thiện trong bệnh viện. Tài tâm sự với tôi cầu mong cho nó được lành tính, để có cánh tay mạnh khỏe đi làm kiếm tiền mưu sinh”, chị Quyên khóc.

Cánh tay trái sưng phù, đau nhức của Tài

Thế nhưng, với tình trạng hiện tại, khả năng Tài "lành ít, dữ nhiều". Mới 17 tuổi, bản thân sớm phải tự lập mưu sinh, giờ em lại đối mặt với nguy cơ mắc căn bệnh ngặt nghèo, Tài dường như chới với giữa dòng đời. Ngay lúc này, em Đỗ Thành Tài cần lắm sự sẻ chia, quan tâm của quý bạn đọc.

Thiện Chí

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Em Đỗ Thành Tài, ấp Tân Phú, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, Đồng Tháp, hiện đang nằm điều trị tại Phòng B540, Trung tâm Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Số điện thoại: 0706.524500 (Tài) hoặc 0763915770 (chị Quyên – dì ruột của Tài).

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.233 (Đỗ Thành Tài)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436