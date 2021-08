MS 2021.229

Mồ côi cha từ năm lên 3 tuổi, mẹ bị nhiễm khuẩn máu, cậu bé Mai Đức Hạnh gặp nhiều nguy hiểm khi căn bệnh suy tim của con ngày càng trở nặng mà gia đình không còn nổi một đồng chạy chữa.

Mẹ con Mai Đức Hạnh sống tại số 37 khu Hùng Tiến, thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Trong căn nhà xập xệ, những con người khốn khổ đang đối diện với đau đớn, bệnh tật, lo lắng trước tương lai quá đỗi mờ mịt.

Gia đình chị Thu có hoàn cảnh vô cùng khó khăn

Thắp một nén hương lên bàn thờ chồng, chị Phạm Hoài Thu (SN 1979) rưng rưng kể lại về một loạt biến cố đến với gia đình mình suốt hơn chục năm nay. Sau khi sinh con thứ hai là cháu Mai Đức Hạnh năm 2007, đến năm 2010, chồng chị Thu làm công nhân cắt bìa các tông, trong lúc lao động không may bị máy chèn vào người.

Khi đưa tới bệnh viện tỉnh, anh được các bác sĩ phát hiện ra bệnh ung thư phổi. Đáng nói hơn, căn bệnh ở vào giai đoạn cuối. Do gia đình không có điều kiện, chồng chị Thu xin về nhà rồi qua đời sau đúng 1 tháng 8 ngày vật lộn cùng căn bệnh quái ác.

Chồng mất khi con lớn 5 tuổi, con út mới 3 tuổi, chị Thu đau khổ đến ngất lịm. Trở thành trụ cột gia đình, một mình chị đi làm công nhân may, kiếm chút tiền nuôi các con ăn học cùng mẹ chồng già yếu, mắt mờ chân chậm.

Giữa lúc còn bộn bề khó khăn, năm 2019, chị Thu đi khám bệnh, phát hiện mình bị nhiễm khuẩn máu. Theo bác sĩ giải thích, căn bệnh này nếu không chữa trị thường xuyên có thể gây ra biến chứng ung thư máu. Cầm kết quả trên tay, chị thấy tương lai như sụp đổ khi tình cảnh kiệt quệ, chưa biết sẽ phải trang trải chi phí thuốc men ra sao.

Mẹ muốn bỏ điều trị để nhường sự sống cho con

Do không có tiền để sàng lọc máu với chi phí lên đến hơn 40 triệu đồng/lần, chị Thu đành cố gắng xin bác sĩ kê đơn thuốc điều trị nhằm cầm cự qua ngày. Dẫu vậy, tai ương vẫn cứ tiếp tục ập đến.

Ngày 16/10/2020, con trai thứ hai của chị là cháu Mai Đức Hạnh bị ngất lâm sàng, co rút chân tay và sùi bọt mép. Tại Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình, bác sĩ chẩn đoán tim của Hạnh bị lệch, đề nghị chuyển lên bệnh viện tuyến Trung ương. Tới Bệnh viện Tim Hà Nội, các bác sĩ kết luận cháu mắc chứng suy tim, rối loạn nhịp tim, cần đeo máy trợ tim cho cháu.

2 ngày sau, Hạnh được chuyển sang bệnh viện khác thì căn bệnh suy tim gây ra biến chứng liệt một bên cơ não. Suốt 20 ngày ngày điều trị, chi phí tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm hết 48,8 triệu đồng. Thời điểm hiện tại, Hạnh vẫn tiếp tục phải điều trị thường xuyên. Đợt tiền thuốc nhiều lên đến hơn 12 triệu đồng/tháng, đợt ít nhất cũng rơi vào khoảng 6,6 triệu đồng/tháng.

Cùng lúc, cả hai mẹ con đều bệnh nặng trong khi gia đình đã hoàn toàn kiệt quệ. Chị Thu phải đi vay mượn khắp anh em, họ hàng, những chỗ thân quen. Đến nay, số nợ đã lên đến 184 triệu đồng.

Hàng ngày, Hạnh có thể bị ngất từ 5-7 lần, thường xuyên nhập viện. Năm vừa qua, do đi viện quá nhiều, cộng với việc hay ngất xỉu trên lớp, Hạnh không thể hoàn thành được chương trình học, phải học lại lớp 8.

Bố qua đời, mẹ bị nhiễm khuẩn máu, cháu Hạnh mắc bệnh suy tim

“Bản thân cháu rất thương mẹ. Mỗi lần tỉnh lại sau khi bị ngất, cháu đều bảo với tôi mong ước lớn nhanh, vào Đại học đi làm, có công việc ổn định để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ. Bệnh của tôi giờ cũng đang trở nặng mà giờ nợ nhiều quá rồi.

Có khi thời gian tới tôi đành phải bán nốt căn nhà duy nhất của ba mẹ con lấy tiền điều trị cho cháu. Bản thân tôi cũng không muốn chữa tiếp nữa vì nghĩ đến tương lai con còn dài mà lại mắc căn bệnh hiểm nghèo ấy. Nhiều khi tôi không đành lòng”, chị Thu nghẹn ngào.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Phạm Hoài Thu, ở số nhà 37 khu Hùng Tiến, thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Số điện thoại: 0904103415.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.229 (Mai Đức Hạnh)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436