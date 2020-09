MS 2020.220

Trong khi con trai bị xây xát nhẹ thì chị Khuyên tổn thương nặng cột sống lưng và cổ, gãy nhiều xương sườn, dập 2 lá phổi, chấn thương sọ não. Hiện tại, tình trạng của chị vẫn rất nghiêm trọng.

Lên nhầm chuyến xe khách tử thần

Chị Phạm Thị Khuyên (29 tuổi) là công nhân cạo mủ cao su tại xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Vợ chồng chị có hai người con, một trai một gái. Do sống ở nơi vùng sâu vùng xa, đường sá đi lại khó khăn, anh chị đành gửi con gái đầu về nhà nội ở Quảng Bình để tiện đi học.

Đầu kỳ nghỉ hè, chị Khuyên đưa con trai xuống thăm ông bà nội, tiện thể đón con gái về nhà chơi vài hôm. Ngày 10/7, từ Quảng Bình, chị Khuyên và 2 con bắt chuyến xe khách liên tỉnh tuyến Thanh Hóa - Đắk Lắk để về Kon Tum. Trên xe còn có chị gái của chị Khuyên đi từ Thanh Hóa vào.

Khoảng 4 giờ sáng ngày 11/7, đến đoạn đèo Quang Vin (tỉnh Kon Tum), xe bị mất thắng, lao xuống vực. Khi ấy chỉ còn cách nhà chị 25km. Chuyến xe “tử thần” đã gây ra cái chết cho 6 hành khách khác và hàng chục người bị thương.

Chị Khuyên đang nằm điều trị tại Khoa Hồi sức Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Con gái chị bị gãy xương chậu do nằm giường riêng. Con trai út nằm cạnh được chị ôm vào lòng, bao bọc che chắn nên chỉ bị xây xát ngoài da và chấn thương nhẹ ở đầu. Chị gái của chị Khuyên cũng bị thương nhẹ. Sau khoảng thời gian điều trị tại Bệnh viện Ngọc Hồi và Bệnh viện Đa khoa Kon Tum, chị gái và 2 con của chị Khuyên được xuất viện về nhà. Riêng chị Khuyên do chấn thương nghiêm trọng, phải chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị.

BS.CKII Lê Minh Huân, Khoa Hồi sức Ngoại Thần kinh cho biết: “Chị Khuyên bị tổn thương nặng xương cột sống lưng, xương cột sống cổ khiến bệnh nhân bị liệt tứ chi. Chấn thương sọ não đã tạm ổn, sắp tới sẽ tập trung điều trị tổn thương tủy sống, tổn thương phổi và viêm phổi”.

Bác sĩ Lê Minh Huân giải thích những tổn thương trên cơ thể chị Khuyên sau vụ tai nạn.

Sắp tới, các bác sĩ sẽ chụp MRI tủy cổ, tủy lưng, sau đó đánh giá để đưa ra phương án nẹp cứng cột sống cho chị Khuyên. Dự liệu khả năng phục hồi tuy không cao, nhưng tuổi còn trẻ nên chị vẫn còn cơ hội. Điều khó khăn hiện tại của gia đình chị là chi phí tốn kém do phải điều trị lâu dài.

“Bác sĩ nói thời gian điều trị cho vợ tôi phải tính bằng quý chứ không tính tháng nữa cô ơi”, anh Thành, chồng chị Khuyên bần thần.

Gia đình nghèo điêu đứng

Sau khi xuất viện về ở nhà bác gái, hai đứa con lúc nào cũng mong nhớ mẹ. Ngày nào cũng hỏi bác xem mẹ đã được về chưa. Chị Thư, chị gái của chị Khuyên cho biết, bé út nhớ mẹ quá đêm nào cũng khóc, không chịu ăn uống. Còn bé gái lớn bị ám ảnh sau vụ tai nạn, giờ đây hễ nhìn thấy xe to là con sợ. Cũng vì vậy, năm học này con không về quê nội học nữa, gia đình phải chuyển khẩu cho con lên Kon Tum.

Vợ chồng chị Thư phải gánh vác chi phí ăn học cho cả con và cháu. Cuộc sống vốn chật vật, nay càng thêm kiệt sức. “Nhưng còn cách nào khác đâu cô. Mẹ nó giờ nằm đó, cha nó còn đang phải lo nhiều thứ hơn nữa. Chúng tôi cũng phải gắng gượng thôi. Thương các em và các cháu mà cũng chỉ giúp được đến vậy”, chị Thư xót xa.

Mỗi ngày, chi phí điều trị cho chị Khuyên hơn 2 triệu đồng, anh Thành đã hết đường xoay sở

Khi nghe vợ con gặp tai nạn nằm viện, anh Thành tất tả từ Bình Dương trở về, trong túi chưa đầy 3 triệu đồng. Cũng nhờ sự chung tay của anh chị em cùng công ty cao su gom góp mới có tiền đóng tạm ứng viện phí. Phía nhà xe hỗ trợ cho 3 mẹ con chị Khuyên 30 triệu đồng, nhưng vẫn chẳng thấm là bao so với chi phí chạy chữa.

Trước đây anh Thành cũng là công nhân cạo mủ cao su, nhưng thấy thu nhập không đủ sống, anh bỏ nghề, vào Bình Dương làm thợ sơn, mong gom góp để lo cho các con học hành tốt hơn. Nhưng vừa mới được thời gian ngắn thì vợ con anh xảy ra chuyện.

Căn nhà gia đình đang ở nằm trên đất của công ty cao su, anh Thành lo sợ giờ đây vợ chồng anh đều nghỉ, không biết có bị lấy lại hay không. Nhà đất chẳng phải của mình, cũng chẳng có tài sản gì đáng giá, mọi chi phí từ đầu đến giờ đều là nhờ mọi người giúp đỡ hoặc vay mượn. Hai bên nội ngoại dù đông anh chị em, nhưng đều làm nông hoặc đi làm công nhân, chẳng có ai khá giả để cậy nhờ.

Sau gần 2 tháng, chỗ vay mượn cũng đã cạn, mà sắp tới, chi phí điều trị cho vợ anh lên tới cả trăm triệu đồng bởi nhiều tổn thương nghiêm trọng. Dù thế nào, anh cũng chỉ cần vợ anh còn sống, để làm chỗ dựa tinh thần cho cha con anh trong thời gian sắp tới. Để hai đứa con anh còn hơi ấm tình thương của mẹ.

Khánh Hòa

