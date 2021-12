MS 2021.360

Võ Nguyễn Ngọc Long mắc phải căn bệnh teo đường mật bẩm sinh dẫn đến xơ gan. Bác sĩ nói con là đứa trẻ may mắn vì có thể sống sót đến bây giờ, nhưng tính mạng của con đang bị đe dọa, nếu không tiến hành ghép gan.

Đầu tháng 10, khi vừa chuyển sang trạng thái “bình thường mới”, vợ chồng chị Tuyền còn chưa kịp quay lại với công việc thì bất chợt con trai chuyển bệnh nặng. Ngọc Long bị đi ngoài ra máu, ói ra máu. Tá hỏa, vợ chồng chị đưa con lên Bệnh viện Nhi đồng 2. Bác sĩ cho biết, con bị xuất huyết tiêu hóa, phải nhập viện cấp cứu.

Ngọc Long từng phải trải qua ca phẫu thuật khi mới 2 tháng tuổi do bị teo đường mật bẩm sinh.

Sau đó, chỉ chưa đầy 2 tháng, Ngọc Long bị xuất huyết tiêu hóa tới 4 lần. Cơ thể gầy rộc, xanh xao. Phần lớn thời gian con phải ở bệnh viện để truyền máu, theo dõi và điều trị. Khi nghe bác sĩ nói phương pháp duy nhất hiện nay để có thể cứu tính mạng con là ghép gan, chị Tuyền lặng người.

8 năm trước, vợ chồng chị hạnh phúc đón con trai đầu lòng. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, Ngọc Long mới hơn 1 tháng tuổi thì bắt đầu có biểu hiện bệnh. Mắt và da của con vàng sậm trông thấy rõ. Chị Tuyền nghĩ rằng con bị vàng da sinh lý nên thường cho phơi nắng nhưng chẳng hết. Lúc này, họ mới đưa con đi Bệnh viện Nhi đồng 2 thăm khám.

2 tháng tuổi, Ngọc Long được chẩn đoán teo đường mật bẩm sinh, phải thực hiện phẫu thuật Kasai, cắt bỏ túi mật. Đứa trẻ non nớt, yếu ớt phải mất gần 2 năm mới có thể tạm ổn định sức khỏe. Thế nhưng, căn bệnh khiến cho tính mạng con luôn bị rình rập, phải đi tái khám định kỳ và uống thuốc liên tục.

Đứa trẻ vốn nhanh nhẹn, hoạt bát, bị đánh gục chỉ sau 2 tháng bệnh trở nặng.

Đáng tiếc, mùa hè năm nay, dịch Covid-19 bất ngờ bùng phát dữ dội, vợ chồng chị Tuyền không thể đưa con đi khám bệnh theo lịch hẹn. Ở nhà, chị mua thuốc cho con uống. Chẳng ngờ, bệnh của con trở nặng đột ngột.

TS. BS Trần Thanh Trí, Trưởng Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, đối với bệnh tình của Ngọc Long, phẫu thuật ghép gan là cách duy nhất để cứu con lúc này.

“Phẫu thuật ở thời điểm này không còn được xem là sớm nữa. Vừa qua, chỉ chưa đầy 2 tháng, con bị xuất huyết tiêu hóa 4 lần. Chúng tôi đang cố gắng để ca mổ có thể tiến hành sớm nhất”, bác sĩ Trí chia sẻ.

Bác sĩ dự kiến, chi phí cho một ca ghép gan, bao gồm xét nghiệm trước ghép, chi phí ca mổ và hậu phẫu lên tới hơn 400 triệu đồng. Chưa kể sau ca ghép, cả người hiến và người ghép gan đều cần được chăm sóc để phục hồi. Đặc biệt, em bé còn phải sử dụng thuốc chống thải ghép, nên cần môi trường sống sạch sẽ, vô trùng, cùng với chế độ chăm sóc kỹ lưỡng.

Cả 2 vợ chồng chị Tuyền đều sẵn sàng hiến gan cho con, thế nhưng khó khăn lớn nhất lúc này đối với gia đình họ là khoản chi phí khổng lồ. Chị Tuyền tâm sự, vài năm trước, bác sĩ đã đề xuất cho bé Ngọc Long được ghép gan. Nhưng họ không đủ khả năng xoay sở, đành xin đợi thêm để cố gắng đi làm, dành dụm tiền bạc.

Trong phòng bệnh, em bé đáng thương hào hứng trải nghiệm món đồ chơi vừa được tặng, khiến người cha bùi ngùi xúc động.

Anh Bình làm công nhân, còn chị Tuyền làm bảo mẫu ở trường mẫu giáo tư nhân, thu nhập cộng lại chỉ hơn 10 triệu đồng. Tháng nào họ cũng phải tính toán, dè xẻn để dành một khoản tiền cố định riêng, mong có thể sớm chữa bệnh cho con. Không may, dịch bệnh năm nay khiến cả 2 vợ chồng chị thất nghiệp kéo dài. Nhà có 2 con nhỏ, lại ốm đau, họ không tránh khỏi phải sử dụng lạm vào số tiền tích cóp ấy.

“Khi con đổ bệnh, trong nhà còn được 200 triệu đồng tiền để dành. Thế nhưng, khoảng 2 tháng đưa con đi khám, chữa bệnh, thường xuyên nằm cấp cứu, tiêu tốn khoảng 50 triệu đồng rồi. Hai bên nội ngoài đều khó khăn, có chăng cũng chỉ cho mượn được vài triệu đồng thôi. Chúng tôi chẳng biết làm sao mới đủ”, chị Tuyền nghẹn giọng.

Nhìn đứa trẻ gầy guộc, ánh mắt vô hồn, chúng tôi không khỏi bùi ngùi. Năm mới đang đến gần, nếu không được giúp đỡ, liệu rằng đứa trẻ đáng thương này có còn kịp chờ đợi để đón thêm tuổi mới nữa hay không?

Khánh Hòa

