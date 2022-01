MS 2022.023

Trở thành mẹ đơn thân, chị Vương Thị Anh một mình nuôi con nhỏ, chăm sóc người cha mắc bệnh tâm thần nhiều năm. Mới đây, chị suy sụp khi phát hiện ra bản thân mắc bệnh ung thư hiểm nghèo.

Chị Vương Thị Anh (32 tuổi, trú xóm 3, thôn Liên Ấp, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) có hoàn cảnh hết sức éo le. Cha đẻ của chị bị tâm thần do di chứng của chiến tranh. Vì hoàn cảnh gia đình, chị không có điều kiện ăn học như bạn bè cùng trang lứa.

Chị Anh bị ung thư, một mình nuôi con và chăm cha già bị tâm thần

Nghỉ học giữa chừng, chị Anh xin vào làm công nhân tại một nhà máy trên địa bàn huyện. Năm 2017, chị quen và yêu một người đàn ông. Nhưng khi chị mang bầu, người đàn ông đó lại bỏ rơi chị.

"Ngày con cất tiếng khóc chào đời, tôi tủi thân vô cùng khi những người phụ nữ xung quanh đều có chồng, có người thân chăm sóc, còn tôi chỉ một mình lủi thủi", chị kể. Sinh con xong, sức khoẻ của chị yếu dần, trên cổ xuất hiện một khối bướu.

Ban đầu, các bác sĩ chẩn đoán đây là một khối u lành tính. Tuy nhiên, khoảng tháng 9/2021, chị cảm thấy nặng cổ, đau ở sau gáy, đầu thỉnh thoảng choáng váng. Đi khám tại Bệnh viện huyện Tiên Du rồi Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh, bác sĩ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân căn bệnh.

Tới khi vào Bệnh viện Nội tiết Trung ương, qua các xét nghiệm sinh thiết, bác sĩ phát hiện chị Anh đã mắc ung thư tuyến giáp, chỉ định phẫu thuật gấp. Tin dữ đó như sét đánh ngang tai với người phụ nữ bất hạnh, nghèo khổ.

Nghĩ hoàn cảnh nhà mình còn khó khăn, con quá nhỏ, cha bị phình động mạch vành tim vừa đặt ống Stein hết hơn 300 triệu đồng, chị đã khóc rất nhiều. Toàn bộ số tiền lo cho cha, chị phải vất vả ngược xuôi mới lo được. Giờ căn bệnh hiểm nghèo ập xuống, chị chẳng còn thiết sống nữa.

Tương lai mịt mù

Trước khi bị bệnh, chị Anh gần như là trụ cột chính trong nhà. Mẹ đẻ chị ngoài 60 tuổi bị u khớp gối chưa có tiền đi chữa. Cha mắc bệnh tâm thần, thêm một loạt bệnh tuổi già như tiểu đường, cao huyết áp, suy thận. Vậy nên chị Anh không dám đến bệnh viện làm phẫu thuật theo lịch hẹn của bác sĩ.

Đầu tháng 11/2021, sau khi vay mượn được chút tiền, chị mới dám tiếp tục điều trị. Ca mổ kéo dài nhiều giờ đồng hồ và cũng chỉ có một mình chị Anh ở bệnh viện tự xoay sở, lo liệu cho bản thân.

Hoàn cảnh gia đình chị Vương Thị Anh lúc này đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Sau khi mổ, chị cần tiến hành xạ trị, điều trị bằng i ốt nhằm tránh sự phát triển của khối u. Tổng số tiền thuốc cùng các khoản viện phí khác hết hơn 27 triệu đồng dù cho bảo hiểm đã chi trả một phần.

"Mẹ tôi phải đi vay nhiều nơi mới được chút tiền, giờ nhà chúng tôi không còn ai làm ra kinh tế, thật sự hết cách rồi", chị thở dài. Niềm an ủi duy nhất của người phụ nữ đó là đứa con hiếu thảo. Thấy mẹ ốm liên miên, cậu bé ngày nào cũng gọi điện, gọi điện bày tỏ nhớ mong đến bật khóc.

Bệnh tình tiến triển nặng, chị buộc phải nghỉ làm một thời gian dài. Giờ đây, nhà không còn tiền, cũng chẳng thể vay mượn thêm ai được nữa, chị Anh có khả năng không thể điều trị dứt điểm căn bệnh ung thư tuyến giáp.

“Lắm lúc nghĩ mà buồn, tuyệt vọng vô cùng. Giờ hết tiền, mặc dù các bác sĩ nói căn bệnh ung thư tuyến giáp của tôi có hy vọng cao nhưng lấy đâu ra tiền đi viện đây. Nếu không chữa rồi chẳng may có mệnh hệ gì, con tôi biết phải làm thế nào?”, chị Anh rưng rưng.

Lãnh đạo xã Việt Đoàn xác nhận, gia đình chị Vương Thị Anh thuộc diện hộ nghèo. Chị vừa phát hiện mắc căn bệnh ung thư và đang nuôi con nhỏ nên cuộc sống càng thêm chật vật. Rất mong hoàn cảnh của chị Anh nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ phía cộng đồng.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Vương Thị Anh, xóm 3, thôn Liên Ấp, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Số điện thoại: 0359965427.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2022.023 (chị Vương Thị Anh)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.