Sau quãng thời gian dài đằng đẵng chống chọi với khối u não, bệnh của Tú Uyên đã ở giai đoạn cuối. Giờ đây, nếu không được truyền thuốc kịp thời, cả cơ thể con sẽ phải chịu đau đớn, khổ sở.

Tú Uyên sinh năm là con gái đầu lòng của vợ chồng chị Nhung. Từ nhỏ, con đã ngoan ngoãn, chăm chỉ. Vợ chồng chị Nhung vẫn tự nhủ may mắn vì có thể yên tâm làm việc kiếm tiền trang trải cuộc sống, chăm lo cho con học hành tử tế. Thế nhưng tháng 12/2011, lúc ấy, Uyên vừa kết thúc học kỳ I của lớp 2 thì phát bệnh. Có những lúc con yếu ớt đến ngất đi, vợ chồng chị Nhung đưa con đi khắp các bệnh viện mới phát hiện căn bệnh u não.

Sau khi phẫu thuật tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bé Uyên trải qua 3 tháng xạ trị nhưng không thể tiêu diệt hết tế bào ung thư. Hơn một năm sau, tế bào di căn vào xương cụt, con phải xạ trị đợt thứ 2. Lúc tế bào ung thư di căn vào phổi, con được chuyển sang Bệnh viện Ung bướu để hóa trị.

“Vào thời điểm bệnh con trở nặng, nhiều bệnh viện trả về, không nhận chữa trị, tôi phải năn nỉ bác sĩ. Con còn đang sống sờ sờ như vậy, bảo mang về chờ chết cha mẹ nào nỡ lòng”, người mẹ trào nước mắt.

Mỗi lần đau đớn, Tú Uyên lại nằm co ro. Có nhiều khi con phải ngủ ngồi.

Khoảng thời gian đầu điều trị tại Bệnh viện Ung bướu, mỗi tháng con phải truyền 4 đợt thuốc. Hai mẹ con cứ dắt nhau đi về hằng tuần, dần dần giảm xuống mỗi đợt 21 ngày, rồi 1 đợt/tháng. Chi phí tiền thuốc mỗi tháng khoảng 8-10 triệu đồng, có khi hơn.

Tú Uyên là đứa trẻ đầy nghị lực. Mắc bệnh nặng từ khi mới học lớp 2, phải trải qua phẫu thuật, xạ trị, cơ thể yếu ớt nhưng con vẫn cố gắng đi học hết lớp 7. Năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Chỉ đến khi điều trị tại Bệnh viện Ung bướu, thời gian ở viện quá dài, những đợt truyền hóa trị khiến con mệt mỏi, buộc phải nghỉ học. Các thầy cô, bạn bè trong trường học đều xót thương cho cô học trò ngoan hiền.

Trong suốt 9 năm qua, những lần con phải truyền máu đếm không xuể.

Khi con vừa chuyển sang Bệnh viện Ung bướu để điều trị, bác sĩ nhận định bệnh đã chuyển nặng, khả năng duy trì cũng không được lâu. Thế nhưng, dù đau đớn đến mấy, sau những đợt truyền thuốc, sức khỏe của Tú Uyên giống như được hồi sinh trở lại khiến cả gia đình chị Nhung khấp khởi hi vọng. Đến nay, con đã kéo dài được gần 3 năm.

Thương cho cô bé ngoan ngoãn phải chịu tai ương, anh em, hàng xóm và nhà trường hết sức giúp đỡ để gia đình chữa bệnh cho con. Tuy nhiên, bệnh của con kéo dài suốt 9 năm, tốn chi phí lớn. Chị Nhung phải nghỉ việc để chăm con. Một mình chồng chị đi làm, tháng nào hai vợ chồng cũng phải vay nợ vì âm tiền thuốc. Có tháng ít thì 5 triệu, nhiều thì hơn 10 triệu.

Thế giới hạnh phúc mà con từng có đang dần khép lại trong đau đớn.

Chị Nhung tâm sự: “Gần 10 năm con bệnh, số tiền nợ lên tới vài trăm triệu, gia đình tôi trở thành hộ cận nghèo lâu năm của địa phương. Trước đây dù khó khăn lắm, tôi cũng ráng chăm con một mình để chồng đi làm. Nhưng từ Tết đến nay, sức khỏe của con yếu quá nên chồng tôi phải nghỉ việc để phụ tôi chăm cháu. Đến bước đường cùng, tôi mới dám khẩn cầu các Mạnh Thường Quân giúp đỡ để con được truyền thuốc đều đặn, bớt phải đau đớn”.

Khánh Hòa

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Bạn đọc giúp đỡ xin liên hệ phòng Công tác xã hội Bệnh viện Ung bướu để đóng tạm ứng viện phí cho bé Hoàng Lê Tú Uyên; hoặc liên hệ trực tiếp chị Lê Thị Tuyết Nhung, địa chỉ: 414/15/1B Nguyễn Hữu Cảnh, P.10, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; điện thoại: 0974203774 .

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.142 (bé Hoàng Lê Tú Uyên)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 08 3818 1436.