MS 2020.173

Chồng qua đời cách đây 10 năm, một mình cô Thú gồng gánh nuôi hai con thơ. Tai nạn bất ngờ vừa xảy đến khiến tính mạng cô rơi vào nguy hiểm. Ở nhà, các con vẫn đang ngóng đợi mẹ, khóc đến cạn nước mắt.

Trên đường dẫn PV đến thăm cô Hà Thị Thú (50 tuổi, ở thôn Quang Trung, xã Đông Thọ, TP Thái Bình), chị Phương Anh - cán bộ PCTXH Bệnh viện Việt Đức trăn trở: "Đây là trường hợp hết sức đặc biệt. Bệnh nhân bị chấn thương rất nặng bởi ngã giàn giáo. Mình cô làm phụ hồ nuôi 2 con nhỏ, tai nạn này khiến tính mạng mẹ nguy hiểm mà cuộc sống của các con gặp nhiều khó khăn. Chi phí điều trị vô cùng tốn kém. Rất mong báo chí phản ánh để bạn đọc cả nước biết đến giúp đỡ".

Người phụ nữ nghèo gặp tai nạn nghiêm trọng trong lúc làm phụ hồ

Đã gần 1 tháng kể từ ngày được cấp cứu, cô Thú vẫn đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, liệt hai chân. Hiện tại, anh em trong gia đình đang thay nhau túc trực hằng ngày ở bệnh viện.

Anh Hà Ngọc Linh, cháu ruột của cô cho biết: "Cô Thú bị ngã giàn giáo từ độ cao 8 m khi đang làm phụ hồ. Rất có thể do hôm ấy nắng nóng đỉnh điểm, cô bị say nắng nên mới trượt chân". Ngã từ trên cao xuống đất khiến cô Thú bị chấn thương nghiêm trọng. Chỉ sau vài tiếng cấp cứu ở bệnh viện tỉnh, cô phải chuyển gấp xuống Bệnh viện Việt Đức.

"Cô Thú vất vả lắm. Chồng mất sớm, bao năm nay cô nuôi các con chưa lúc nào được thảnh thơi. Hết đi phụ hồ, cô lại làm mướn đủ nghề. Hai con trai của cô đều nhỏ cả. Đứa lớn mới học xong lớp 9 còn con út học lớp 6. Biết mẹ bị nạn thế này các em khóc lả cả người..", anh kể.

Cô Thú còn hai con nhỏ đang mong ngóng mẹ trở về

Theo bác sĩ Vũ Văn Cường, Phó khoa phẫu thuật cột sống, Bệnh viện Việt Đức, điều trị trực tiếp cho cô Thú: “Bệnh nhân bị tai nạn lao động ngã giàn giáo từ độ cao 8m xuống bị chấn thương cột sống, trật đốt sống T5,T6 liệt tủy hoàn toàn, gẫy xương sườn hai bên chọc vào phổi dẫn đến tràn dịch phổi và liệt 2 chân.

Bệnh nhân đã được dẫn lưu màng phổi và đã được mổ cố định đốt sống. Cuộc mổ chủ yếu giữ tính mạng vì khả năng bị liệt vĩnh viễn là rất cao. Hiện tại bệnh nhân vẫn đang thở máy do phần phổi bị dập quá nhiều. Chi phí điều trị ở phòng hồi sức rất tốn kém. Chúng tôi mong rằng qua báo và các kênh truyền thông, hoàn cảnh của bệnh nhân Hà Thị Thú sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ của cộng đồng”.

Cô Thú rất cần được giúp đỡ để điều trị phục hồi chức năng như trước

Theo tìm hiểu, gia đình cô Thú thuộc vào diện hộ nghèo đã nhiều năm nay. Chồng cô không may đột tử qua đời đã gần 10 năm. Cũng chừng ấy thời gian, một mình cô Thú làm đủ nghề nuôi các con ăn học. Hết làm ruộng lại phụ hồ, làm mướn, việc nặng nhọc gì cô cũng không nề hà, miễn sao kiếm ra tiền nuôi con. Không may, số phận bất hạnh lại không buông tha cho gia đình cô.

Được biết, chi phí điều trị mỗi ngày cho cô Thú ở bệnh viện đều tính đến tiền triệu. Đến nay tổng số tiền phải trả đã lên đến con số hơn 100 triệu đồng. Cô Thú có bảo hiểm y tế hỗ trợ một phần, còn lại anh em trong nhà đi khắp nơi hỏi vay mượn, xoay xở.

Như bác sĩ đã nói, sau khi tỉnh lại khả năng bị liệt vĩnh viễn là rất cao. Nhưng điều đau lòng hơn cả, cô Thú lại là trụ cột chính trong nhà, muốn hoạt động trở lại dù là đơn giản nhất cũng phải cần rất nhiều tiền điều trị phục hồi chức năng. Với gia cảnh khó khăn như hiện tại, cô Thú và các con rất cần sự chung tay giúp đỡ của mọi người.

Phạm Bắc

