MS 2021.345

Di chứng từ người cha nhiễm chất độc da cam khiến anh Phan Văn Mạnh ốm đau liên miên, các con anh phát triển trí tuệ không bình thường.

Bên trong căn nhà đã xuống cấp, chị Hoàng Thị Sáu (SN 1979, quê Nghệ An) ủ rũ nhìn chồng, nhìn con mà thấy chạnh lòng. Dù trước khi kết hôn, chị biết mình sẽ vất vả nhưng không thể ngờ được, gia đình mình lại ngày càng éo le đến vậy.

Chồng và 2 con gái của chị Sáu đều mắc di chứng chất độc da cam

Năm 2009, qua bạn bè, chị quen biết anh Phan Văn Mạnh (SN 1976). Bố anh từng tham gia kháng chiến chống Mỹ suốt 12 năm tại quân khu 4 ở miền Nam, không may nhiễm chất độc da cam. Anh Mạnh sinh ra không khoẻ mạnh, trí tuệ cũng chậm chạp hơn chúng bạn.

Đứng trước tình cảnh người đàn ông này, chị Sáu có một nỗi thương cảm, quyết định kết hôn để bù đắp những thiệt thòi cho anh. Nghĩ đến cuộc sống sau này sẽ có nhiều khó khăn, chị ra sức làm lụng, đỡ đần thuốc thang cho chồng. Họ có với nhau hai người con gái là Phan Thị Thuỳ Trang (SN 2010) và Phan Thị Hồng Vinh (SN 2012).

Có thêm hai đứa trẻ, khó khăn càng tăng thêm gấp bội. Chị Sáu vẫn gồng gánh cả gia đình. Công việc đồng áng chưa đảm bảo đủ ăn, chị tranh thủ làm thêm nhiều việc phụ khác để tìm kế sinh nhai.

Dường như số phận vẫn quá đỗi khắc nghiệt với những con người ở tận cùng khổ đau. Hai con gái của chị tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam, trí tuệ chậm phát triển. Những đứa trẻ ấy cứ thế lớn lên nhưng cũng không thể được bình thường được như bạn bè đồng trang lứa.

Mấy năm gần đây, sức khoẻ anh Mạnh suy giảm đáng kể, thường xuyên phải đi bệnh viện. Khi nhà hết tiền, anh cắt thuốc bắc về uống. Do nhà nhiều người đau ốm, chị Sáu kiếm tiền không đủ, đành vay mượn để xoay sở. Tính đến nay, số nợ đã lên đến hơn 50 triệu đồng. Chỉ riêng anh Mạnh mỗi tháng cần đến 2 triệu đồng tiền thuốc.

Gia đình chị Hoàng Thị Sáu lâm vào cảnh éo le

Sức khoẻ chồng suy giảm trầm trọng khiến chị Sáu vô cùng buồn lòng. Đến nay, chị cũng không còn cách nào kiếm ra tiền khi dịch Covid-19 bủa vây, không mấy ai thuê chị làm mướn. Cả nhà mấy miệng ăn chỉ trông vào mấy sào ruộng và 700 ngàn đồng trợ cấp của anh Mạnh.

Lắm lúc bí bách, chị đã từng có ý định bán nhà. Nhưng nếu bán rồi, chồng con ốm đau sẽ không có nơi ở cố định, lang thang nay đây mai đó, chị không đành lòng. Số phận của những con người cùng khổ cứ luẩn quẩn, không tìm ra lối thoát.

Cán bộ Hội chữ thập đỏ xã Đức Thành xác nhận: Gia đình chị Sáu thuộc vào diện khó khăn của địa phương. Cả nhà có 3 thế hệ chịu ảnh hưởng của chất độc da cam, sức khoẻ kém, đầu óc không minh mẫn. Hiện chỉ có một mình chị Sáu gồng gánh nuôi cả gia đình nên vô cùng vất vả. Rất mong hoàn cảnh gia đình chị nhận được sự giúp đỡ từ phía cộng đồng.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Hoàng Thị Sáu, ở xóm 7, thôn Nam Lĩnh, xã Đức Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0366357640.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.345 (gia đình chị Sáu)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.