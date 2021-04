MS 2021.089

Không con cái, chẳng họ hàng thân thích, một mình chú Toàn chăm người vợ bệnh tật. Mới đây, vì phải nghỉ làm quá nhiều để vào viện cùng vợ, chú bị đuổi việc. Cuộc sống vốn khốn khó giờ càng thêm cùng quẫn.

Nằm lẻ loi một góc trong căn phòng nhỏ, cô Hằng chạnh lòng khi nhìn sang những bệnh nhân bên cạnh có người thân chăm sóc. Người phụ nữ 42 tuổi này không có ai bên cạnh, cơ thể gày gò, yếu ớt đến mức tưởng chừng chỉ một cái ấn tay nhẹ cũng có thể bị gãy vụn.

Bác sĩ Khoa Nội tiết – Thận, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (Bệnh viện Quận 2 cũ) chia sẻ với VietNamNet, cô Hằng có tiền sử bệnh tiểu đường. Do bị tăng đường huyết dẫn đến biến chứng suy tim, suy thận.

Cô Nguyễn Thị Hằng là bệnh nhân chạy thận định kỳ tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh.

Tháng 2 vừa rồi, cô phải nhập viện cấp cứu do khó thở, co giật. Ngoài những bệnh sẵn có, cô còn bị viêm phổi nặng, tràn dịch màng phổi, lúc được đưa vào viện đã rơi vào tình trạng lơ mơ. Nhờ được cấp cứu kịp thời mới giữ được tính mạng. Tuy nhiên đợt điều trị kéo dài, phải thở máy và sử dụng kháng sinh liều cao, chi phí tốn kém. Một mình chồng cô không "gánh" nổi.

Khi chúng tôi đang trao đổi cùng bác sĩ về tình hình bệnh của cô Hằng, một người đàn ông nhỏ thó tất tả chạy tới, thở hắt ra. Đó là chú Trương Minh Toàn, chồng của cô Hằng.

Chú nhỏ giọng giãi bày: “Tôi tranh thủ chạy ra ngoài kiếm cuốc xe ôm. Vừa mất việc, ngay cả tiền ăn hằng ngày còn chẳng có, huống hồ gì tiền đóng viện phí cho vợ”. Nghe chú nói chuyện, chúng tôi vừa cảm động, vừa thương xót.

Chú Toàn vốn là người thành phố, nhưng từ thời cha mẹ đã chẳng còn nhà cửa, đất đai. Chú mướn căn phòng trọ nho nhỏ, ngày ngày chạy xe ôm kiếm sống.

Bước ngoặt cuộc đời người đàn ông nghèo là khi gặp được cô Hằng, một công nhân may cũng đơn độc một mình. Họ nên duyên vợ chồng đã hơn 11 năm nhưng chẳng có con, bởi sức khỏe cô Hằng không tốt.

Bấy lâu nay, 2 vợ chồng chú Toàn, cô Hằng dựa vào nhau mà sống, dù lúc bệnh tật hay nghèo khó.

“Lúc chúng tôi mới quen thì cô ấy chưa phát bệnh. Đi làm công nhân được gần 3 năm mới thấy mắt ngày càng mờ, sức khỏe giảm sút nên phải nghỉ. Đưa vợ đi khám mới hay bị bệnh tiểu đường, biến chứng sang suy thận, rồi suy tim. Đợt mới rồi nhập viện, tôi tưởng vợ tôi không qua được, may mà cấp cứu kịp thời”, dưới gọng kính lão, chú Toàn đưa tay gạt nước mắt.

Người đàn ông 56 tuổi chỉ còn có người bạn đời bầu bạn sớm tối. Chú bảo, chỉ cần cô ấy còn sống, vất vả đến mấy cũng chịu được. Từ công việc chạy xe ôm, để có đồng lương ổn định và có thời gian chăm người vợ ốm yếu, chú xin làm bảo vệ.

Đã nhiều năm nay, một mình chú Toàn nỗ lực đi làm để kiếm tiền, nhưng tuổi tác ngày càng cao, sức lực cũng giảm dần. Đợt này bệnh của cô Hằng trở nặng, chú phải xin nghỉ việc thường xuyên. Có khi không xin nghỉ được, chú lại nhờ những thân nhân bệnh nhân khác cùng phòng chăm sóc giúp. Ngày nào chú cũng tranh thủ giữa trưa vào thăm nom, cho vợ ăn uống, tối đến sẽ vào viện ngủ cùng.

Một người nhà bệnh nhân cùng phòng chia sẻ: “Mỗi lần trước lúc đi là chú ấy lại nhờ chúng tôi chăm sóc vợ giùm. Chúng tôi nhìn thấy mà thương, nhưng ai cũng có người thân bị bệnh, tiền bạc không có để giúp, chỉ hi vọng giúp được chút sức”.

Các bác sĩ hi vọng qua bài viết trên Báo VietNamNet sẽ có nhiều tấm lòng nhân ái san sẻ khó khăn giúp 2 vợ chồng nghèo.

Thế nhưng khó khăn nhất ở thời điểm hiện tại của chú Toàn là viện phí gần 20 triệu đồng, sau đó là khoản tiền chạy thận định kỳ mỗi tháng khoảng 5-6 triệu đồng.

“Giờ cô ấy yếu như vậy, tôi chỉ có thể tranh thủ chạy cuốc xe ôm ở gần, thu nhập chẳng đáng là bao. Tôi ăn uống qua quýt cũng được, chỉ cầu mong cho đủ tiền. Nhưng nếu không đủ thì cũng đành phải xin đưa về chứ biết sao giờ cô ơi”, chú Toàn nghẹn ngào.

Khánh Hòa

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Lê Văn Thịnh hoặc chú Trương Minh Toàn; Địa chỉ: 130 Đường Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng Tây, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh; Điện thoại: 0948683679 (anh Minh – Cán bộ Phòng CTXH) hoặc 0938798151.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.089 (cô Nguyễn Thị Hằng)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.