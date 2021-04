MS 2021.086

Thiên Long đang truyền thuốc. Dù ngủ nhưng gương mặt con vẫn vô thức nhăn nhó, thỉnh thoảng lại dậy ói ra cả máu lẫn dịch. Đây là đợt hóa trị thứ 4 kể từ ngày căn bệnh ung thư mô mềm của con tái phát.

Ngô Hoàng Thiên Long sinh năm 2012, là con trai duy nhất, cũng là niềm hạnh phúc của vợ chồng chị Vân. Họ luôn động viên nhau cố gắng làm lụng, tích cóp, hy vọng có thể cho con một cuộc sống no đủ. Chẳng ngờ, ông trời lại cướp mất hy vọng ấy.

Thiên Long bị sốt cao do tác dụng phụ của thuốc hóa chất, chị Vân phải lau thường xuyên để hạ sốt cho con.

Chị Vân tâm sự: “Hơn 2 năm trước, trên mông của con mọc một cục to bằng 2 quả trứng gà, vợ chồng tôi đưa đi khám ở bệnh viện địa phương nhưng không ra bệnh, phải chuyển lên bệnh viện trên thành phố lớn. Mất hơn 20 ngày, làm nhiều xét nghiệm, bác sĩ mới chẩn đoán ra bệnh.

Nghe nói con bị ung thư mà vợ chồng tôi chết điếng, không muốn tin. Sau đó, bác sĩ yêu cầu lập tức chuyển con sang Bệnh viện Ung bướu TP.HCM để điều trị mà chúng tôi hoảng loạn”.

Thiên Long được phát hiện bệnh quá muộn, đã ở giai đoạn tế bào ung thư di căn. Đợt điều trị đầu tiên, con phải theo phác đồ hóa trị tới 14 toa. Ròng rã hơn 1 năm vào ra bệnh viện nhưng chẳng thể triệt tiêu được tế bào ung thư.

Từ một đứa trẻ khỏe mạnh, con bị thuốc hóa chất hành hạ đến bầm dập, sút mất 10kg. Làn da cháy sạm, đen đúa. Tính cách cũng thay đổi, từ cậu bé hoạt bát, đáng yêu, con trở nên hay cau có, dễ nổi nóng.

“Nhiều lần, thằng bé vô cớ cáu với tôi, xong lại tần ngần một lúc rồi nói: “Mẹ đừng giận con nhé. Con không muốn nói với mẹ như vậy, nhưng lúc đó con đau quá. Tôi nghe mà ruột gan đau thắt lại cô ạ”, chị Vân nghẹn giọng.

Những vết loét trong miệng, họng, khiến mỗi lần con nôn ói đều bị lẫn cả máu.

Sau phác đồ hóa trị đầu tiên, Thiên Long được về nhà theo dõi, thế nhưng mới được 3 tháng thì con tái phát. Đợt này, bác sĩ nói con phải theo phác đồ mới, đánh thuốc nặng hơn.

Cả 3 toa hóa trị trước, con đã bị thuốc đánh tơi tả. Cái nóng bỏng của hóa chất như thiêu đốt cơ thể nhỏ bé khiến miệng, môi và cả họng đều bị lở loét. Mỗi lần nôn ói là máu đỏ cả chậu. Con cũng thường xuyên bị thiếu 3 dòng máu. Nhìn đứa trẻ đang nằm bẹp trên giường, co rúm lại khiến chúng tôi không khỏi xót xa.

Thiên Long khó chịu vì bệnh tật hành hạ.

Đã lâu lắm rồi, chị Vân chưa được nhìn con cười vui vẻ như trước.

Vợ chồng chị Vân đều sinh ra trong nghèo khó, vốn định cùng nhau lên thành phố lớn làm mướn, chắt bóp rồi mới về quê tổ chức hôn lễ. Nhưng cuộc sống cứ chật vật khiến họ phải chập nhận sống chung suốt hơn chục năm trời mà vẫn chưa thể đăng ký kết hôn. Thiên Long vì thế theo họ mẹ.

Vào năm Thiên Long phát hiện bệnh, chồng của chị Vân cũng bị lupus ban đỏ nhưng từ bỏ điều trị để tập trung tiền lực lo cho con. Đến khoảng tháng 6 năm ngoái, anh lại bị tai nạn lao động, phải tháo khớp tay, đứt gân tay. Vì làm mướn theo ngày nên chẳng có bảo hiểm, tiền đền bù không được bao nhiêu, thời gian anh phải nghỉ dưỡng ở nhà lại quá nửa năm.

Vừa lo cho con trai bệnh hiểm nghèo, vừa lo cho chồng, chẳng có cách nào, chị Vân đành phải chạy khắp nơi để cầu cạnh, vay mượn. Số nợ hiện nay của gia đình chị đã lên tới gần 100 triệu đồng.

Con đang rất cần bàn tay tiếp sức của quý bạn đọc hảo tâm.

Chỉ riêng tiền thuốc của Thiên Long cũng đã quá sức của chị. Dù có bảo hiểm y tế nhưng chi phí ngoài danh mục của 3 toa hóa trị trước cũng hơn 20 triệu đồng. Sắp tới, chị Vân vẫn chưa biết phải làm cách nào để xoay sở gần 10 triệu đồng cho mỗi toa thuốc của con trai. Người mẹ nghèo cay đắng, thương con trai đã luôn nỗ lực để cầm cự được đến nay.

Chị tìm đến chúng tôi với lời khẩn cầu, xin được những tấm lòng thơm thảo trợ duyên, để vợ chồng chị có thể kiên trì cùng con trai chiến đấu với căn bệnh.

Khánh Hòa

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Ngô Thị Bích Vân; Địa chỉ: ấp Bình Linh, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; Điện thoại: 0334369050.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.086 (bé Ngô Hoàng Thiên Long)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.