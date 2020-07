MS 2020.179

Mới năm ngoái, con trai ông Hận gặp tai nạn giao thông, nứt sọ não, cấp cứu hết hơn 100 triệu đồng. Nợ cũ chưa trả hết thì sang năm nay, ông lại tiếp tục ôm cháu đi khắp các bệnh viện để chữa bệnh hiểm nghèo.

Cả đời lăn lộn đủ nghề, dành dụm mãi, vợ chồng ông Lê Văn Hận mới để ra được 50 triệu đồng với dự định sửa sang lại căn nhà để ở khi về già. Không ngờ, nhà chưa kịp làm thì năm ngoái, con trai ông là anh Lê Rạng Đông bị tai nạn trên đường đi làm về, nứt xương sọ phải cấp cứu. Chi phí điều trị gần 100 triệu đồng, số tiền tích góp sớm tiêu tan. Không những vậy ông bà còn phải vay mượn khắp anh em họ hàng để cứu con trai.

Chưa trả hết tiền vay mượn để chữa trị cho con trai gặp tai nạn, ông Hận lại đón thêm hung tin, cháu nội bị ung thư.

Ông Hận từng tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia. Tuổi trẻ ngang dọc vất vả, năm 1988 ông xuất ngũ về quê, lập gia đình rồi lần lượt có 4 người con gồm hai trai, hai gái. Cuộc sống ở vùng quê nghèo tỉnh Kiên Giang trôi qua bình dị, lặng lẽ, các con khôn lớn dựng vợ gả chồng. Đến gần cuối đời, ông cũng chỉ mong sửa được căn nhà cho kiên cố. Không ngờ tai họa cứ lần lượt ập đến.

Đầu năm 2020, ông Hận tiếp tục nhận tin dữ, cháu nội Lê Trọng Vinh, con trai anh Đông mắc bệnh ung thư hệ tạo huyết, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Thương cháu, ông bà lại dắt nhau gõ cửa khắp nơi hỏi vay tiền.

“Ngày trước đi bộ đội, đóng quân ở rừng sâu Campuchia, đói khát, nguy hiểm không gì kể xiết, nhưng vẫn không đau đớn bằng 2 năm nay chứng kiến con cháu lần lượt gặp nạn", ông Hận nghẹn ngào.

Anh Lê Rạng Đông là người con thứ 2 của ông Hận, sinh năm 1990. Do ở quê ít việc làm, vợ chồng anh lên huyện Củ Chi (TP.HCM) mướn phòng trọ rồi đi làm công nhân, gửi 2 đứa nhỏ cho ông bà nội chăm sóc. Hằng tháng anh Đông gửi về khoảng 3 triệu đồng tiền mua sữa cho con.

Sau tai nạn, anh Đông tuy đã đi làm trở lại nhưng di chứng vết thương khiến sức khỏe giảm sút. Số tiền hai vợ chồng gửi ông bà để lo cho con ít hơn trước. Thời điểm dịch covid bùng phát, ông Hận gần như chẳng nhận được đồng nào. Để có thể lo tiền thuốc cho cháu Lê Trọng Vinh, mẹ anh Đông phải mang theo cháu gái, rời quê lên Củ Chi đi rửa bát thuê. Trong bệnh viện, ông Hận cùng cháu Vinh ăn uống tạm bợ, chủ yếu xin từ thiện được gì ăn nấy, cầm cự qua ngày.

Trọng Vinh vừa vô thuốc, gương mặt tái mét, nụ cười của con đã chẳng thể tươi tắn như lần đầu gặp gỡ.

Lần đầu gặp bé Trọng Vinh, con hồn nhiên, ngây thơ, đáng yêu. Nụ cười của con trong trẻo, xinh xắn khiến nhiều người lầm tưởng là bé gái. Lần thứ 2 gặp lại khi con vừa truyền thuốc, Trọng Vinh nói, con muốn làm anh hùng, vì vậy không được sợ hãi, không được than đau. Dù những mũi kim đâm vào da thịt khiến mặt con nhăn lại, những đợt thuốc khiến cả cơ thể con tái mét, và những vết bầm tím trên tay vẫn chưa tan.

Quê ông Hận vốn nghèo. Để chữa bệnh cho con háu, ai có thể cho vay mượn, ông đều đã hỏi hết. Khi không thể vay, ông Hận cầm cố đất, vay ngân hàng 180 triệu. Hơn nửa năm đưa cháu đi khắp các bệnh viện, từ địa phương đến thành phố, số tiền ấy sớm cạn. Tuần rồi, ông về quê “xoay” tiền nhưng không được. Nhìn đứa cháu nội mới 5 tuổi non dại, lệ nhòa cứ thể len vào khóe mắt.

Những người con khác của ông, 2 con gái đã đi lấy chồng, chỉ giúp đỡ được chút ít. Cậu con trai út đang rục rịch muốn cưới vợ, nhưng phải tạm hoãn vì cháu bệnh. Đến nay, gia đình ông đã chẳng còn gánh vác nổi.

Người cựu chiến binh ở tuổi lục tuần phải đón nhận hết nỗi đau này tới nỗi đau khác.

Ông Hận tâm sự, ngày ấy trên chiến trường, ông là thanh niên tuổi khoảng đôi mươi. Nhiệt huyết sức trẻ hừng hực, lòng chính trực và căm thù kẻ ác át đi tất cả. Nhưng giờ đây, ở tuổi lục tuần, chẳng còn sức để bươn trải, gánh vác như trước, ông Hận chỉ biết ngậm ngùi xót xa. Nếu không có tiền, ông không biết làm cách nào để cứu cháu mình.

