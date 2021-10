MS 2021.288

Chú Chung có dáng người khắc khổ, bước đi cà nhắc, hai tay vơ vội điểm tựa. Những ngày không nhấc nổi thân mình, chú chỉ có thể nằm một chỗ dưới gầm cầu, ai mang cho gì thì ăn nấy..

Tại thời điểm dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh ở thành phố, phòng Công tác xã hội Bệnh viện Lê Văn Thịnh nhận được lời cầu cứu. Một người đàn ông đơn độc sống lay lắt dưới gầm cầu đang bị những cơn đau thể xác hành hạ. Ngay lập tức, chú Châu Văn Chung được đưa vào bệnh viện để thăm khám.

Bác sĩ chẩn đoán chú Chung bị gãy cổ xương đùi, thoái hóa khớp háng phải, phương pháp điều trị là phẫu thuật thay khớp háng phải toàn phần. Dù phòng Công tác xã hội đã sớm hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, nhưng chi phí bệnh nhân phải trả ngoài bảo hiểm lên tới 60 triệu đồng. Số tiền quá lớn, nhà từ thiện lúc trước đứng ra giúp đỡ cũng chẳng thể lo nổi.

Vừa hết giãn cách xã hội, chú Châu Văn Chung được đưa vào bệnh viện thăm khám, thế nhưng chi phí điều trị quá tốn kém.

Sau thời gian dài kiệt quệ, đau đớn, trong ánh mắt của chú Chung cháy lên niềm hy vọng, khát khao được khỏe mạnh trở lại, đi làm kiếm sống. Nhớ lại những ký ức xưa cũ, chú không khỏi chạnh lòng.

Ngày nhỏ, gia đình chú sống ở quận 1, nhưng cha mẹ bị vỡ nợ, phải bán nhà để trả nợ. Mấy anh em tự bươn chải kiếm sống. Đến lúc cha mẹ, anh em lần lượt ra đi, còn mình chú đơn độc.

Chú Chung cũng từng có một gia đình của riêng mình, nhưng cái nghèo khiến cuộc sống gia đình “cơm không lành, canh không ngọt”. Hơn 20 năm trước, vợ chú dắt theo 2 con nhỏ rời đi.

Những ngày đó, chú vừa chạy xe ôm vừa đi tìm vợ con, mãi rồi cũng phải bỏ cuộc. “Tôi thầm mong vợ con có cuộc sống tốt hơn lúc trước, nên không đi tìm nữa”, chú kể.

Nghề chạy xe ôm khiến chú nay đây mai đó, thời gian chủ yếu ở ngoài đường nên cứ có chỗ nào rẻ là chú mướn để ở tạm. Nhưng xe ôm truyền thống chẳng thể cạnh tranh với xe ôm công nghệ, chú thưa khách dần. Mà cũng bởi chiếc xe của chú cũ kỹ, rách rưới quá, nhiều khi khách sợ, đồng ý giá cả rồi, nhưng thấy chiếc xe lại quay đầu bỏ đi.

Cách đây khoảng 3 năm, trong một lần mắc võng nằm tạm ngoài đường để nghỉ trưa, chiếc võng bất ngờ bị tuột dây, chú ngã đau điếng. Bởi chẳng có tiền, chú không dám vào bệnh viện, chỉ mua thuốc giảm đau ở tiệm thuốc rồi lại chạy xe. Đôi chân yếu ớt dần, không thể chống mỗi lần đèn đỏ nên chú hay bị ngã. Thế rồi chú Chung chẳng thể chạy xe ôm được nữa.

Trật khớp háng phải và gãy cổ xương đùi khiến chú Chung không thể đi lại. Người đàn ông đơn độc rất mong nhận được sự chia sẻ của cộng đồng.

Không có tiền đóng trọ, chủ nhà không cho ở, chú đành ra gầm cầu Bông (quận 1) tá túc suốt nhiều năm qua. “Ai cho gì thì tôi ăn nấy. Nếu họ cho tiền thì tôi để dành mua thuốc giảm đau. Số tiền nhỏ chẳng đủ để đi bệnh viện, đau quá thì mua thuốc giảm đau hoặc rên rỉ rồi cũng hết ngày”, người đàn ông khắc khổ nhớ lại.

Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, dù lo sợ bị nhiễm bệnh nhưng chú cũng chỉ có thể phó mặc cho số phận. “Nếu tôi được giúp để chữa khỏi, tôi sẽ cố gắng chạy xe ôm tự kiếm sống, cố gắng để làm một người tốt, để cho kiếp sau bớt khổ, chứ kiếp này của tôi khổ quá”, chú Chung nghẹn ngào.

Khánh Hòa

