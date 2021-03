MS 2021.055

Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đang nỗ lực hết sức để cứu thai phụ Phạm Thị Minh. Tuy nhiên chi phí cho đợt điều trị lên tới gần 300 triệu đồng khiến họ gặp nhiều trở ngại.

Chúng tôi có mặt tại Khoa Huyết học, Bệnh viện Chợ Rẫy, sau khi nhận được thông tin từ Phòng Công tác xã hội về trường hợp của chị Minh.

Người phụ nữ trẻ đang nằm trên giường bệnh, tay chân được cột cố định, đôi mắt vô hồn nhìn đăm đăm lên trần nhà. Đôi khi chị sẽ nói nhảm, kêu than: “Cô kia tiêm tôi đau quá”, “Còn con của tôi”, "Đừng đụng vào con của tôi"…

Chị Phạm Thị Minh mắc phải bệnh hiếm gặp khi đang mang thai 17 tuần, rất cần được giúp đỡ.

Căn bệnh khiến chị Minh rối loạn tri giác, không thể tự chủ, buộc phải cố định tay chân để đảm bảo an toàn cho chị.

Trước đó, chị Minh đang mang thai ở tuần thứ 17, được đưa vào Bệnh viện Hùng Vương do có biểu hiện sốt, mệt mỏi, xanh xao, rối loạn tri giác, lơ mơ lú lẫn, bứt rứt. Sau khi làm xét nghiệm, bác sĩ phát hiện chị bị giảm 2 dòng tế bào máu là tiểu cầu và bạch cầu, nên lập tức đưa sang Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Tại đây, bác sĩ chẩn đoán chị Minh mắc phải căn bệnh ban xuất huyết giảm tiểu cầu huyết khối (TTP). Một căn bệnh rất hiếm gặp và có nguy cơ tử vong cao.

Bác sĩ điều trị của chị Minh cho biết: “Bệnh TTP gây ra tình trạng huyết khối, mà huyết khối nhiều nhất là ở các vi mạch máu. Đối với trường hợp của chị Minh là huyết khối vi mạch não, nên mới gây ra tình trạng rối loạn tri giác. May mắn bệnh nhân được chúng tôi lọc máu kịp thời nên đã tạm thời giữ được tính mạng, tuy nhiên, chặng đường phía trước vẫn gian nan lắm”.

Bác sĩ vừa thăm khám, vừa phải làm công tác tâm lý, giúp chị Minh ổn định tinh thần.

Điều các bác sĩ lo lắng không chỉ là thai nhi trong bụng mà còn là tính mạng của chị Minh. Họ đã nỗ lực hết sức, với mong muốn cứu cả mẹ lẫn con.

Từ khi nhập viện Bệnh viện Chợ Rẫy, chỉ trong 2 ngày nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt (ICU), lọc máu 2 lần, viện phí của chị Minh đã lên tới hơn 62 triệu đồng. Dù các bác sĩ cũng đã kêu gọi nhau giúp đỡ, nhưng chi phí điều trị sắp tới quá lớn.

Với phương pháp điều trị sắp tới là thay huyết tương, truyền máu, bác sĩ dự kiến, chị Minh phải điều trị liên tục trong 14 ngày, chi phí gần 300 triệu đồng, bởi không có bảo hiểm y tế.

Chị Minh đã nhập viện được gần 1 tuần, phía bệnh viện cũng đã tìm cách liên lạc với người nhà của chị, nhưng đến nay vẫn chưa có ai tiếp nhận.

Bác sĩ luôn nhấn mạnh với chúng tôi: “Nếu không được thay huyết tương, cả 2 mẹ con chị Minh đều chết”.

Thông qua báo VietNamNet, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy rất mong sẽ được nhiều nhà hảo tâm chung tay chia sẻ, ủng hộ, cứu giúp thai phụ Phạm Thị Minh.

Khánh Hòa

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy; Địa chỉ: 201B Nguyễn Chí Thanh, Q.5, TP.HCM; Điện thoại: 02838552486.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.055 (thai phụ Phạm Thị Minh)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.