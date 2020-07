MS 2020.167

Đã rất lâu rồi kể từ ngày mắc bệnh ung thư lưỡi, cháu Hoài chẳng có nổi một bữa cơm bình thường như người khác. Bởi, căn bệnh khiến cháu buộc phải ăn bằng đường mũi.

Nhận được kết luận của bác sĩ về việc con gái mình tái phát căn bệnh ung thư lưỡi, chị Chiến một lần nữa ngã khuỵu. Hy vọng của vợ chồng chị đã vụt tắt trong phút chốc.

Anh Hứa Văn Cai (SN 1988) chị Lăng Thị Chiến (SN 1991) là người dân tộc Nùng, sống ở thôn Nà Khoang, xã Hồng Thái, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. Cách đây hơn 1 năm, khoảng tháng 1/2019, con gái anh chị là cháu Hứa Thị Thu Hoài lên 6 tuổi bất ngờ có triệu chứng lạ. Trên lưỡi cháu xuất hiện khối u tại vị trí gốc lưỡi. Sợ hãi điều chẳng lành, gia đình đưa cháu Hoài đến Bệnh viện huyện Bình Gia rồi chuyển vượt tuyến lên Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương xét nghiệm.

Cháu Hoài phải ăn bằng đường mũi, sức khỏe ngày càng suy kiệt

Mẫu bệnh phẩm được gửi sang bệnh viện Việt Đức và K Quán Sứ giải phẫu. Kết luận từ phía cả hai bệnh viện như tin “sét đánh ngang tai” giáng xuống vợ chồng anh Cai. Các bác sĩ thông báo rằng, cháu Hoài đã mắc bệnh ung thư lưỡi ác tính.

“Chúng tôi đau lắm. Con còn nhỏ thế đã mắc bệnh ác tính. Vợ chồng tôi đưa con tới bệnh viện K Tân Triều điều trị. Trên đường đi tôi cứ nghĩ mãi, tiền điều trị nhiều như thế lấy ở đâu ra", anh Cai chia sẻ.

Suốt 5 tháng, từ tháng 3/2019 đến tháng 8/2019, cháu Hoài phải trải qua không ít những đợt truyền hoá chất, xạ trị. Nhìn cảnh con mệt mỏi, đau đớn, vợ chồng anh Cai chỉ biết giấu đi những giọt nước mắt để con thấy yên tâm hơn trên giường bệnh.

Mọi thứ tưởng chừng suôn sẻ hơn với gia đình anh khi cháu Hoài được ra viện vào giữa tháng 8/2019. Nào ngờ, trước Tết Âm lịch năm 2020, thời điểm đưa con đi khám định kỳ, anh Cai đau đớn nhận tin con bị tái phát ung thư.

Niềm hy vọng vừa mới được nhen nhóm bỗng chốc vỡ vụn. Thế nhưng, do thời điểm cháu Hoài chuẩn bị nhập viện đúng đợt dịch Covid-19, quá trình điều trị buộc lòng phải hoãn lại một khoảng thời gian dài. Đến tháng 5/2020, tình trạng cháu quá nặng đến mức phải cấp cứu từ Lạng Sơn xuống Hà Nội.

Hoài rất cần được cộng đồng hỗ trợ, giúp đỡ

Thời điểm hiện tại, tình trạng của Hoài mỗi lúc một nặng hơn. Khối u phát triển quá nhanh, cháu phải ăn qua đường xông từ mũi vào trực tiếp cơ thể. Mỗi lần nghe nhịp thở gấp gáp của con qua đường mũi, anh Cai lại rớt nước mắt.

Tình trạng con quá nặng do đó buộc lòng vợ chồng anh phải túc trực tại bệnh viện thường xuyên. Chính vì vậy, kinh tế gia đình trở nên sa sút hơn. Thuộc hộ nghèo vùng 3, số nợ lên đến gần 100 triệu đồng, lại mưu sinh chỉ bằng làm ruộng, anh Cai sợ hãi sẽ không thể cứu nổi con gái.

Giờ đây, mỗi tuần riêng tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm của Hoài ngốn hết 7 triệu đồng. Từng câu nói thều thào của con như cứa vào lòng cha mẹ, giống như thể con sẽ không bao giờ tỉnh dậy được nữa. Nỗi sợ hãi trong vợ chồng anh Cai mỗi lúc một lớn dần lên vì căn bệnh ung thư lưỡi từ con đang rất khó kiểm soát.

Rất mong hoàn cảnh của cháu Hoài nhận được sự động viên, giúp đỡ của mọi người.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Hứa Văn Cai. Địa chỉ: thôn Nà Khoang, xã Hồng Thái, Bình Gia, Lạng Sơn. Số điện thoại: 0388561182

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.167 (bé Hứa Thị Thu Hoài)

