Vốn thiệt thòi khi sinh ra đã không có bố, nay Đức lại bị người mẹ mắc bệnh thần kinh cầm dao chém đứt sống mũi, đứt tuyến lệ. Cậu bé 10 tuổi ở Hà Tĩnh đang rất cần sự giúp đỡ.

Bé trai Võ Văn Đức (10 tuổi, trú xóm 4, xã Hương Giang, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) có hoàn cảnh vô cùng nghiệt ngã khi sinh ra đã không có bố, mẹ lại bị thần kinh. Trong lúc lên cơn, mẹ của Đức cầm dao chém ngang mặt con khiến Đức bị đứt sống mũi, đứt luôn cả tuyến lệ. Em đau đớn vật vã rồi ngất lịm.

Đức bị mẹ chém ngang mũi, đứt luôn tuyến lệ

Chị Võ Thị Cậy (48 tuổi) từ nhỏ đến lớn sức khỏe yếu, mắc bệnh tâm thần rồi không có chồng mà sinh ra Đức. Cậu bé cũng không biết cha mình là ai. Mười năm qua, hai mẹ con em sống nương nhờ bà ngoại Trần Thị Trị (nay đã 90 tuổi). Việc ăn uống của mẹ, học hành của Đức đều dựa cả vào bà ngoại già yếu, mắt mờ.

Chị Cậy không biết gì, chỉ cười hềnh hệch cả ngày

Cách đây hai hôm, căn bệnh tâm thần của chị Cậy tái phát, không kiểm soát được hành vi. Trong lúc Đức đang ở nhà thì bị mẹ cầm dao tấn công, chém trúng vào mặt khiến em bị đứt ngang sống mũi, máu chảy đầm đìa. Em đau đớn đến ngất xỉu, được anh em họ hàng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Em nhập viện để chuẩn bị chuyển ra Hà Nội chạy chữa

Bác sĩ kết luận Đức bị đứt sống mũi, đứt tuyến lệ ảnh hưởng đến mắt nên phải chuyển ra Hà Nội để điều trị. Nhưng khổ nỗi, trong nhà không có nổi vài triệu đồng để đưa em đi viện.

Từ lúc cháu trai bị mẹ chém nhập viện, bà ngoại của Đức cứ run rẩy, đứng ngồi không yên.

“Con gái không bình thường tôi đã đau lòng lắm rồi. 10 năm trước nó sinh con, cháu tôi không biết mặt bố. Tôi chăm con chăm cháu cho đến nay. Bây giờ mẹ nó phát bệnh, làm con bị thương, tôi đau như đứt ruột", bà Trị vừa nói vừa khóc. Hai ngày nay, bà phấp phỏng lo sợ cháu nguy kịch, sức khoẻ bị ảnh hưởng. Cháu bà thiệt thòi từ nhỏ, nay lại gặp cảnh trớ trêu. Bản thân bà đã 90 tuổi, không biết làm gì để cứu cháu.

90 tuổi, bà ngoại của Đức vẫn phải khóc vì sự trớ trêu của số phận

Bà Trị liên tục lau nước mắt khi nhắc đến đứa con, đứa cháu tội nghiệp

Gia đình cậu mự của Đức sống gần đó, gia cảnh cũng khó nghèo, thế nhưng vì thương cháu, thương em gái không bình thường nên gắng đi vay mượn ít tiền, thay anh em họ hàng đưa đứa cháu tội nghiệp nhập viện.

Cụ Trị mấy ngày hôm nay đứng ngồi không yên trước sự bất hạnh của cháu trai

Ông Võ Quang (cậu ruột của Đức) chia sẻ: "Cháu tôi khổ cực, từ nhỏ đến lớn chưa được sướng ngày nào. Giờ người mẹ vô thức lại hành động như thế. Không có tiền đưa cháu đi viện, chúng tôi phải vay mượn, họ hàng ủng hộ để trước mắt cho cháu ra Hà Nội nối lại tuyến lệ".

Cụ Trị thẫn thờ ôm lấy cặp sách của cháu, mong đứa cháu tội nghiệp của mình sẽ sớm khỏe để về đi học

Bà bất lực ngồi bệt trong căn nhà rách nát, mong mọi người giúp đỡ ba bà cháu

Ông Trần Quốc Hoàn, Chủ tịch UBND xã Hương Giang cho biết, hoàn cảnh bé Đức rất đáng thương, cần sự động viên, chia sẻ của cộng đồng.

“Cháu Đức có gia đình hết sức đặc biệt, hiện tại cháu cần chi phí đi lại, điều trị và sau này cũng cần có chỗ dựa, chứ bà ngoại đã già cả, mẹ lại tâm thần. Kính mong các mạnh thường quân quan tâm, giúp đỡ cháu", ông Hoàn nói.

Ngày kia, cậu bé Đức sẽ được bác sĩ cho chuyển tuyến ra Hà Nội để nối lại tuyến lệ và làm lành vết thương. Vết thương trên cơ thể có thể sớm sẽ lành lặn, nhưng nỗi đau về tinh thần trong em chắc sẽ không bao giờ nguôi ngoai. Mong rằng những vòng tay ấm trong cộng đồng sẽ hỗ trợ, giúp Đức có thêm kinh phí điều trị và có thêm khoản tiền để ăn học, trưởng thành.

