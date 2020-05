MS 2020.124

Tưởng chừng cắt bỏ khối u ở gan, tiếp tục hóa trị sẽ giúp bé Khánh Duy phục hồi. Thế nhưng chưa đầy 3 tháng, bệnh của con tái phát, có dấu hiệu trở nặng. Chi phí chữa trị ngày càng tăng khiến gia đình con điêu đứng.

Trước đó, khoảng tháng 12 năm 2019, Phan Khánh Duy vừa kết thúc học kỳ 1. Một ngày đi học về, con bị đau bụng, mặt mày xanh mét. Nghĩ con chỉ gặp vấn đề về tiêu hóa, chị Thúy đưa con đi siêu âm ở cơ sở y tế gần nhà. Tại đây, bác sĩ thấy có vết bầm trong gan. Tuy nhiên, con từng bị té khi chơi đùa với bạn bè nên chỉ nghi ngờ con bị chấn thương gan. Sau đó, gia đình có đưa con đi thăm khám thêm vài lần nhưng đều không chữa khỏi.

Phan Khánh Duy đau đớn vì căn bệnh ung thư gan khi con mới 8 tuổi.

“Buổi chiều hôm đó vừa đưa con về thì con bị đau bụng dữ dội. Gia đình tôi quyết định không chữa trị ở địa phương nữa mà lập tức đưa con lên Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM để cấp cứu. Các bác sĩ làm xét nghiệm mới phát hiện con có khối u trong gan. Con được phẫu thuật cắt bỏ một phần gan tại đây. Đến ngày 28 Tết thì con được chuyển viện sang Bệnh viện Ung bướu để điều trị”, chị Thúy cho biết.

Đến nay, Khánh Duy đã được truyền 3 toa thuốc hóa trị. 2 toa đầu tiên con được đánh giá là đáp ứng thuốc, đến toa thứ 3, con bị nổi đẹn, bác sĩ đưa thêm thuốc cho con về nhà uống. Tuy nhiên, bụng của con có dấu hiệu phình to dần lên, căng cứng.

Trở lại viện khám, làm xét nghiệm, bác sĩ phát hiện khối u của con tái phát ngay tại vết mổ lúc trước. Bụng con phình to do có nhiều dịch. Con thậm chí thường xuyên phải nằm một chỗ vì đi lại sẽ khiến con vô cùng đau đớn.

Chị Thúy thương đứa con trai tội nghiệp mắc phải căn bệnh hiểm nghèo.

“Khi nghe bác sĩ nói bệnh tình của con đang chuyển biến xấu, bảo gia đình tôi nên chuẩn bị tinh thần, vợ chồng tôi chết lặng. Nuôi được một đứa nhỏ lên 8 tuổi với gia đình khó khăn như chúng tôi vất vả biết chừng nào. Nhưng đứa trẻ cũng là niềm hạnh phúc lớn lao, bảo chúng tôi từ bỏ con như vậy, làm sao chúng tôi nỡ!”, chị Thúy nghẹn ngào nói.

Vợ chồng chị Thúy đều là người miền quê, chất phác, thật thà. Trước khi con bệnh chỉ biết chăm chỉ làm mướn đều kiếm tiền nuôi con ăn học. Hai vợ chồng còn có con nhỏ chưa đầy 2 tuổi. Thu nhập của hai vợ chồng mỗi tháng chỉ khoảng 5 - 6 triệu đồng nên gần như tháng nào cũng đều cạn hết.

Ngắm hình ảnh của hai đứa con trước khi Khánh duy mắc bệnh, chị lại khóc nghẹn.

Khi Khánh Duy phát bệnh, vợ chồng chị Thúy chỉ có thể vay mượn từ anh em, hàng xóm. Đến nay, sau khoảng nửa năm chạy vạy theo con chữa bệnh, gia đình chị đã hết đường xoay sở. Số tiền nợ đã gần 100 triệu đồng. Trong khi chi phí hóa trị hiện tại cho con đều hơn 10 triệu đồng mỗi đợt.

Khó khăn càng thêm chồng chất, trước đó, khi con còn khỏe khoắn, hai mẹ con tự gắng gượng ở viện. Đến nay, sức khỏe của con yếu hơn, việc đi lại cũng cần người nâng đỡ, anh Nhân phải nghỉ việc để cùng vợ chăm con.

Trong lúc túng quẫn, cần tiền chi phí cho con chữa bệnh, vợ chồng chị Thúy khẩn cầu các mạnh thường quân giang đôi tay cứu đỡ. Để Khánh Duy vượt qua được giai đoạn khó khăn này rồi, anh Nhân sẽ lại tiếp tục đi làm để gom góp tiền chữa bệnh cho con trai.

Khánh Hòa

