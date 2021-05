MS 2021.139

Toàn thân quấn băng trắng toát, Hoàng Hải vừa ngủ thiếp đi. Nhưng trong lúc mê man, cậu bé vẫn cứ cong mình lên để chống cơn đau khủng khiếp do những vết bỏng sâu khắp cơ thể gây ra.

Tiếng gào khóc của đứa trẻ cất lên xé toang bầu không khí nóng nực. Dường như bé đang bất lực vùng vẫy trong đau đớn bởi những vết bỏng sâu dài từ cổ xuống chân. Cả cơ thể quấn băng kín mít, những gì bé đang trải qua quá đỗi kinh khủng so với độ tuổi của mình.

Nguyễn Vũ Hoàng Hải (quê ở Nam Định) mới lên 3, vừa nhập viện trong tình trạng nguy kịch, toàn thân bỏng 80% do ngã vào nồi canh nóng.

Bé Nguyễn Vũ Hoàng Hải 3 tuổi bị ngã vào nồi canh, bỏng nặng trên 80% cơ thể

Bố của Hải thường đi làm xa nhà, một mình mẹ bé là chị Vũ Thị Hà (sinh năm 1979) vất vả nuôi nấng, chăm sóc hai con. Ba mẹ con ở nhờ nhà ông bà ngoại, kiếm miếng ăn qua ngày bằng việc bán từng nồi canh, hũ dưa cà muối.

“Gia đình chị gái tôi rất nghèo. Chồng đi xa suốt để lại mẹ con chị ấy ở nhà vò võ. Nuôi hai đứa trẻ tốn kém lắm, huống hồ cháu lớn còn đang độ tuổi ăn học. Nghĩ cũng thương chị nhưng nhà tôi ai cũng nghèo, chưa giúp gì được nhiều”, anh Vũ Văn Hiển (cậu ruột của Hải) chia sẻ.

Hải là một cậu bé hiếu động, chưa nhận thức được hết mọi nguy hiểm xung quanh mình. Khoảng 9h30’ sáng ngày 26/5/2021, chị Hà vừa đun xong nồi canh rau ngót dung tích 20 lít, chuẩn bị bán hàng. Trong lúc chị mở vung để ngoài sân chờ nguội rồi đi làm việc khác, Hải từ trong nhà chạy ra sân, không may vấp phải, ngã nhào vào nồi canh vẫn còn sôi sục.

Thấy con gặp nạn, chị Hà gào khóc kêu cứu. Chứng kiến đứa trẻ toàn thân như bị lột da, nằm gọn trong nồi canh lớn bốc khói nghi ngút, mọi người hết sức bàng hoàng. Cả nhà nhanh chóng đưa bé tới Bệnh viện huyện Giao Thuỷ sơ cứu rồi chuyển lên Bệnh viện tỉnh Nam Định.

Hiện bé Hải cần phải theo dõi, điều trị lâu dài, tốn kém

Tại đây, bác sĩ nhận định Hoàng Hải bị bỏng toàn thân lên đến 80%. Do điều kiện chữa trị còn hạn chế nên bé được chuyển tới Bệnh viện Bỏng Quốc gia nhằm có cơ hội cứu sống. Thời điểm nằm trên xe cấp cứu, tính mạng đứa trẻ mới 3 tuổi như “ngàn cân treo sợi tóc”. Các bác sĩ ở Bệnh viện Bỏng quốc gia tiến hành cho bé thở máy, gây mê vì Hải bị sốc bỏng, cần điều trị chống sốc trước.

Suốt quãng đường đi cùng con để giành giật chút hy vọng sống cuối cùng, chị Hà chỉ còn biết cầu mong một phép màu xảy đến. Nước mắt giàn giụa, chị như tự trách mình quá bất cẩn để con rơi vào cảnh hiểm nghèo này.

Cả gia đình không còn nổi một đồng

Thời điểm đưa Hải đi bệnh viện, thương chị, thương cháu, anh Hiển phải hỏi khắp nơi mới vay được số tiền 30 triệu đồng. Anh vẫn chưa hết ám ảnh trước tai hoạ bất ngờ ập đến với cháu mình.

"Nhìn đứa trẻ gào khóc giãy giụa trong nồi canh nóng đó, tôi là đàn ông mà tưởng như muốn ngất đi. Lúc ấy cháu gào khóc gọi bố, chắc vì xa bố lâu quá nên chỉ nghĩ đến cầu cứu bố", anh nghẹn lời.

Mới qua ngày đầu tiên, tiền tạm ứng viện phí đã đóng hết 30 triệu đồng, chưa kể tiền thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm khoảng 2 triệu đồng/ngày. Anh Hiển cùng những người thân trong gia đình đi cùng hai mẹ con chị Hà phải vét sạch túi mới tạm đủ tiền.

Thế nhưng, thời điểm hiện tại, Hoàng Hải vẫn đang hết sức nguy kịch. Số tiền dự kiến sắp tới sẽ vô cùng tốn kém. Bởi mặc dù được bảo hiểm hỗ trợ chi phí điều trị song bé cần thêm sự bổ trợ từ nhiều loại thuốc nằm ngoài danh mục vô cùng đắt đỏ.

Từng cơn đau như tra tấn lên cơ thể đáng thương đó. Mỗi lúc hết thuốc mê, Hải lại giãy giụa, gào khóc vì khắp người khó chịu. Chị Hà nhìn con quấn băng trắng toát, không ngừng kêu khóc cũng thể cầm nổi những giọt nước mắt.

Hoàn cảnh đáng thương của bé Nguyễn Vũ Hoàng Hải đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Bên ngoài, anh Hiển vẫn chạy đôn chạy đáo lo cho chị và cháu từng đồng viện phí. Gia đình anh lên Hà Nội quá gấp gáp, chưa kịp chuẩn bị nhiều tiền, từng bữa ăn anh đành chắt chiu cốt sao có chút tiền cứu mạng cháu.

Tính mạng của Hải giờ đây vẫn đang bị đe doạ nghiêm trọng mà cả nhà cháu lâm vào bế tắc, không còn nổi một đồng. Một đứa trẻ còn quá nhỏ đã phải gánh chịu đau đớn giày vò, tính mạng bị đe doạ. Hy vọng cứu cháu lúc này đều đặt cả vào Quý bạn đọc.

Phạm Bắc

