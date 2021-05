MS 2021.138

Là trụ cột duy nhất trong gia đình, em Hoàng Đình Cảnh bất ngờ gặp tai nạn dẫn đến suy thận, vỡ gan.

Em Hoàng Đình Cảnh (SN 2001) ở tổ dân phố Hồng Hải 2, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đang trong tình cảnh hết sức ngặt nghèo. Vừa may mắn được các bác sĩ hết lòng cứu chữa, thoát khỏi cái chết trong gang tấc nhưng những nguy hiểm vẫn rình rập, đe doạ em những ngày sắp tới.

Chàng thanh niên hiếu thảo nguy kịch vì suy thận, vỡ gan

Cảnh sinh ra trong một gia đình hết sức khó khăn. Bố mẹ em đều là những người nông dân chất phác, hiền lành, có 3 người con thì con gái út tên Hoàng Khánh Linh, năm nay mới 8 tuổi không may thiểu năng trí tuệ bẩm sinh.

Dù vẫn còn ở độ tuổi lao động song sức khoẻ của bố Cảnh rất kém, mẹ em lại đau ốm quanh năm, một người chị gái của Cảnh đã đi lấy chồng. Thương cha mẹ, chàng trai 20 tuổi sớm phải bỏ học để kiếm công việc phụ giúp tiền ăn trong nhà.

Lăn lộn khắp nơi, em mới xin được làm phụ bếp tại một nhà hàng thịt dê trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh). Công việc lao động chân tay vất vả nhưng mỗi lúc nghĩ tới bố mẹ, Cảnh đều cắn răng chịu đựng.

Nào ngờ, lúc 19h tối ngày 7/5/2021, khi đang đi giao hàng, em tông phải chiếc xe cẩu lùi từ trong gara ra ngoài đường. Cú va chạm mạnh khiến Cảnh bị đa chấn thương, gãy đùi trái, tay phải và vỡ gan.

Người dân địa phương nhanh chóng đưa em đi sơ cứu ở bệnh viện huyện rồi chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Nhận thấy tình trạng của Cảnh hết sức nguy kịch, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật khẩn cấp nhưng ca phẫu thuật không thành công. Máu chảy trong gan không cầm được, thậm chí gây biến chứng suy thận. Chàng thanh niên rơi vào trạng thái hôn mê sâu có lúc tưởng chừng không giữ nổi tính mạng.

Cảnh được gia đình chuyển lên Bệnh viện Việt Đức điều trị ngay trong đêm. Tại đây, bác sĩ đã thắt động mạch gan cho em. Cơn nguy kịch qua đi thì em tiếp tục bước vào quá trình lọc máu do biến chứng gây suy thận. Cứ mỗi ngày, Cảnh phải tiến hành lọc máu 1 lần.

Trao đổi với PV, bác sĩ Nguyễn Hải Hà Trang, Khoa hồi sức tích cực 2, Bệnh viện Việt Đức cho biết, Cảnh gặp tai nạn giao thông nhập viện trong tình trạng đa chấn thương: Vỡ gan độ 5, chấn thương gan độ 2, gãy tay phải và chân trái. Trước đó bệnh nhân đã được mổ phẫu thuật gan ở Hà Tĩnh. Hiện bệnh nhân đã bị suy đa tạng, nhiễm trùng phổi và máu, tiên lượng rất nặng.

Kinh tế kiệt quệ

Tai nạn xảy đến với Cảnh quá bất ngờ khiến những người thân trong gia đình em bàng hoàng. Bố mẹ em cũng vì vậy mà sinh ra lo lắng, bệnh tật ngày một nặng hơn. “Các con phải cứu lấy em nó. Em có làm sao thì bố mẹ không sống nổi mất”, cô Lê Thị Năm (mẹ của Cảnh) nức lên trong nỗi tuyệt vọng khi dặn dò con gái lớn.

Căn nhà gia đình Cảnh đang sinh sống hiện chưa có sổ đỏ nên không thể đem đi thế chấp được. Một người dì của em đành phải đem sổ đỏ nhà mình đi thế chấp để vay hộ số tiền lên đến 200 triệu đồng.

Khoản tiền này cũng chỉ lo được một phần bởi thời điểm hiện tại, tạm ứng viện phí cho Cảnh chạy thận đã lên đến 90 triệu đồng, cộng thêm các chi phí thuốc men ngoài danh mục bảo hiểm khiến gia đình em phải chi trả tổng cộng hơn 120 triệu đồng.

Cảnh vừa tỉnh lại nhưng chưa thể cử động. Ánh mắt em chỉ nhìn xung quanh một cách vô hồn rồi nhắm nghiền lại vì những cơn đau dồn dập kéo đến. Bên cạnh em chỉ có người anh rể túc trực thường xuyên.

Em Hoàng Đình Cảnh đang rất cần được bạn đọc giúp đỡ

“Nghĩ cũng tội cho Cảnh quá. Thằng bé rất thương bố mẹ nên sớm bỏ học bươn trải. Chưa làm được bao lâu lại mắc cái nạn này. Gia đình 4 miệng ăn chỉ trông chờ vào một mình Cảnh, chưa kể còn cô em gái út thiểu năng trí tuệ. Giờ thấy em bị vậy ông bà ở nhà sốc lắm, khóc suốt thôi”, anh Phạm Văn Trung (anh rể Cảnh) chia sẻ.

Dẫu rất cố gắng nhưng đến nay, số tiền gia đình Cảnh đi vay gần như sắp cạn kiệt. Trong khi đó, em vẫn cần điều trị lâu dài, nguy hiểm vẫn thường xuyên rình rập. Tất cả những người thân nơi quê nhà vẫn ngày đêm trông ngóng chờ, cầu mong một phép màu xảy đến với em.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Phạm Văn Trung, ở tổ dân phố Hồng Hải 2, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0982088122.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.138 (Hoàng Đình Cảnh)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436