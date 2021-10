MS 2021.300

Trước khi mắc chứng rối loạn đông máu, chị Thuỷ đã trải qua 13 ca phẫu thuật. Căn bệnh hiểm nghèo ập tới khiến tính mạng chị bị đe doạ nghiêm trọng, tiếp tục phải mổ thêm nhiều lần nữa.

Nằm trên giường bệnh, chị Vũ Thị Bích Thuỷ (43 tuổi, ở số nhà 14 A7 tập thể Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) nén nước mắt trước những cơn đau đang dày vò cơ thể. Thời tiết thay đổi càng làm vết mổ thêm phần buốt hơn.

Ít ai ngờ rằng, người phụ nữ khốn khổ này đã phải trải qua 19 ca mổ chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Căn bệnh rối loạn đông máu ngày đêm hành hạ chị Thuỷ về thể xác lẫn tinh thần.

Chị Thủy mắc chứng rối loạn đông máu

Chị Thủy từng trải qua 13 ca phẫu thuật trước khi phát hiện bệnh rối loạn đông máu. Người phụ nữ bất hạnh bị u nang, u máu, viêm ruột thừa. Những biến chứng sau phẫu thuật khiến chị Thuỷ phải mổ đi mổ lại liên tục.

Đến tháng 7/2020, chị xuất hiện triệu chứng chảy máu ồ ạt không cầm được, toàn thân bầm tím hết. Tại Bệnh đa khoa Việt Tiệp (TP. Hải Phòng), các bác sĩ tiến hành sơ cứu, cầm máu, phát hiện tiểu cầu trong cơ thể tụt rất sâu.

Ngày 7/9/2020, chị Thuỷ nhập viện và điều trị tại Viện huyết học và truyền máu Trung ương, điều trị đến thời điểm hiện tại. Do căn bệnh rối loạn đông máu diễn biến phức tạp, chị liên tục rơi vào tình trạng nguy kịch. Tháng 6/2021, chị bị xuất huyết não, xuất huyết trong ổ bụng, đi đại tiểu tiện đều ra máu, phù toàn thân phải cấp cứu.

Chưa hết, chị Thủy tiếp tục mổ chân và hạch ở cổ đến 3 lần. Vết thương bị rỉ ra không thể liền lại được, cơ thể suy kiệt trầm trọng.

Gia đình túng quẫn

Dù chị Thủy được bảo hiểm hỗ trợ 80% nhưng chi phí chữa trị còn lại gia đình phải lo vẫn quá lớn. Hơn nữa, bệnh liên tục chuyển biến xấu, chị phải dùng nhiều loại thuốc và dịch vụ ngoài danh mục. Trung bình mỗi đợt điều trị tốn kém hết 50 triệu đồng/tháng, cứ vài ngày nộp 5-15 triệu đồng viện phí, chưa kể thuốc mua tự túc lên đến vài triệu đồng.

Chính vì vậy, chồng chị buộc phải đi khắp nơi hỏi vay đến gần 500 triệu đồng. Gia đình đứng trước số nợ khổng lồ, các con chị có nguy cơ không thể tiếp tục theo đuổi việc học.

Trước đây chị Thủy làm giáo viên, thu nhập theo hệ số chỉ đủ chi phí sinh hoạt. Chồng chị là lao động tự do, giờ phải nghỉ việc để chăm vợ. Gia đình hoàn toàn không còn khả năng làm ra kinh tế.

Con trai lớn của anh chị hiện đang học Đại học Hàng hải. Ngoài giờ học, em làm thêm tại quán trà sữa vào ban đêm, kiếm chút tiền đóng học phí. Nhưng trước cảnh mẹ bệnh tật, nhà nợ nần, em lo lắng không biết mình có thể học tiếp được không.

Bác sĩ Trần Thị Quyên, người trực tiếp điều trị cho chị Thuỷ chia sẻ: “Chị Thuỷ mắc chứng rối loạn đông máu khá nặng. Bệnh tình diễn biến phức tạp. Những vết mổ thường bị rỉ máu vì máu không đông được”.

Bản thân mang trọng bệnh, chị Thuỷ nhiều lúc muốn bỏ điều trị để chồng con bớt khổ. Trên cơ thể người phụ nữ bất hạnh chằng chịt những vết mổ. Thế nhưng chị vẫn hy vọng được sống, được ở bên các con ngày nào hay ngày đấy.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Vũ Thị Bích Thuỷ, số nhà 14 A7 tập thể Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng. Số điện thoại: 0936740899.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.300 (Chị Vũ Thị Bích Thuỷ)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.