MS 2021.299

Mẹ vừa mất chưa được một năm, nay bố lại mất đột ngột, bỏ lại hai chị em Linh, Hiếu bơ vơ, đau khổ bên ông bà nội già yếu tàn tật.

Gần một năm nay, bất hạnh liên tiếp ập đến với hai chị em Hoàng Thùy Linh (12 tuổi) và Hoàng Xuân Hiếu (9 tuổi), trú số nhà 06, ngõ 17, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Mẹ mất chưa đầy năm thì nay bố lại qua đời đột ngột, để lại hai chị em bơ vơ, mất đi chỗ dựa lớn nhất cuộc đời.

Nhiều ngày sau sự ra đi của bố, hai chị em Linh, Hiếu cứ ôm lấy nhau trong nước mắt. Gần 1 năm trước, mẹ các em là chị Trần Thị Duyên (SN 1990) được phát hiện ngất xỉu tại phòng trọ, dù đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Chị mất khi tuổi đời vừa tròn 30.

Hai chị em Linh, Hiếu khóc nghẹn ngày đưa tang bố

Mẹ mất, Linh và Hiếu được bố là anh Hoàng Anh Hùng (SN 1986) đưa về nương nhờ nhà ông bà nội. Để có tiền nuôi các con, anh Hùng ra ngoài đi làm thuê. Cách đây ít ngày, người thân phát hiện anh Hùng cũng mất đột ngột tại phòng trọ. Nghe tin dữ, Linh rụng rời chân tay, liên tục gào khóc. Đứa trẻ non nớt nhưng đã đủ hiểu từ nay mình sẽ không còn bố bên cạnh nữa, hai chị em trở thành trẻ mồ côi.

Bên di ảnh bố, Linh ngất lịm, còn Hiếu òa khóc, lau nước mắt gọi tên bố trong nỗi tuyệt vọng: “Bố ơi! Mẹ bỏ đi rồi, giờ lại đến lượt bố. Con nhớ bố lắm bố ơi. Bố về với Hiếu...".

Linh đau khổ ôm lấy em trai

Bà nội của Hiếu bị tai biến liệt giường nhiều năm nay

Trong vòng một năm mất đi cả con trai lẫn con dâu, bà Đỗ Thị Khánh (67 tuổi, bà nội của hai cháu) cay đắng, bất lực bởi bà bị tai biến liệt giường nhiều năm, không thể gượng dậy để chăm sóc cháu.

“7 năm nay, bà bị tai biến liệt giường, mọi sinh hoạt đều nhờ người thân. Hùng là con trai duy nhất của bà cũng bỏ bà mà đi, nhìn hai đứa cháu tội nghiệp mồ côi, bà đau lòng quá", bà Khánh nghẹn ngào.

Bà Khánh gục đầu trên xe lăn bên di ảnh con trai

Vốn đã tai biến, nay bà Khánh gần như kiệt sức trước nỗi đau mất con

Hai đứa trẻ mồ côi bên ông bà nội tàn tật

Trong khi đó, ông nội các cháu là ông Hoàng Xuân Đức (61 tuổi) bị tàn tật, còng lưng vẫn cố nhổm người dậy đi ra đi vào quanh nhà, bởi chỉ còn ông là người lớn duy nhất có thể đi lại được coi sóc nhà cửa.

"Linh và Hiếu không chịu ăn cơm, chỉ khóc nhớ bố. Tôi và bà nội chúng đều già yếu, bệnh tật, dù cố gắng động viên các cháu cũng không khỏi canh cánh trong lòng. Không biết sắp tới làm sao để nuôi các cháu tiếp tục ăn học", ông Đức buồn rầu nói.

Hai đứa trẻ đáng thương đang cần sự giúp đỡ

Ông Lê Hữu Hiệp, Chủ tịch UBND phường Tân Giang (TP Hà Tĩnh) cho biết: “Cả bố và mẹ đều mất đột ngột, để lại hai đứa trẻ sống cùng ông bà nội tàn tật, tai biến. Hoàn cảnh của cháu Linh, cháu Hiếu thật sự đáng thương. Chúng tôi đang kêu gọi hỗ trợ hai cháu nhưng cũng không được nhiều. Chặng đường phía trước của hai cháu đang rất cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm".

Thiện Lương

Nhập nộMọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Em Hoàng Thùy Linh, trú số nhà 06, ngõ 17, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. SĐT: 0973487356 (ông Đức, ông nội của Linh)

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.299 (chị em Thùy Linh)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436