Một mình vất vả chăm người chồng bị tai nạn lao động nằm liệt giường, con trai lớn mắc chứng teo não bẩm sinh, nay chị Thoa không may bị rết độc cắn phải nhập viện cấp cứu.

Căn nhà xập xệ tại xóm 6, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An là nơi cư trú của một gia đình 5 người bất hạnh nhất vùng. Nằm trên giường bệnh, anh Trần Văn Trà (sinh năm 1975) đau đớn nhắc tới số phận trớ trêu của anh cùng các thành viên trong gia đình.

Bi kich gia đình nghèo chồng nằm liệt giường, con trai teo não bẩm sinh

Vợ chồng anh kết hôn năm 1999. Khoảng 1 năm sau, hai người hân hoan đón mừng con trai đầu chào đời, đặt tên Trần Văn Tiệu. Tuy cuộc sống vất vả song vợ chồng chị Thoa vẫn cố gắng “chung lưng đấu cật”, kiếm tiền nuôi con nhỏ. Giá chỉ như vậy thôi thì mọi thứ sẽ cứ êm đềm trôi qua.

Không may, lúc được 1 tuổi, cháu Tiệu đột nhiên lên cơn sốt rồi co giật liên tục. Vợ anh là chị Phạm Thị Thoa (sinh năm 1973) liền đưa con tới bệnh viện huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Qua quá trình xét nghiệm, các bác sĩ kết luận, Tiệu mắc bệnh teo não bẩm sinh. Người mẹ đau khổ như gục ngã trước số kiếp đày đoạ đứa con còn đỏ hỏn của mình.

Kể từ lúc đó, Tiệu bị liệt cả người, tuổi thơ gắn liền với chiếc giường. Chị Thoa chẳng làm được việc gì, ở nhà chăm con cả ngày. Năm 2005, 2013, vợ chồng chị lần lượt sinh thêm 2 cô con gái. Vốn quá nghèo vì tiền thuốc quanh năm dành cho Tiệu, nay lại thêm mấy miệng ăn, cuộc sống của họ trở nên hết sức cực khổ.

Do xã Phúc Sơn thuộc khu vực miền núi, việc mưu sinh trở nên hết sức khó khăn. Anh Trà buộc phải tha hương cầu thực vào tận huyện Củ Chi (TP.HCM) làm cho một công ty bông sợi.

Nhưng hoạ vô đơn chí, ngày 28/12/2019, khi đang trong giờ làm việc, anh không may bị một kiện hàng đè vào người. Hậu quả, anh Trà bị gãy chân, gãy cổ, tụ máu não. Đồng nghiệp kịp thời đưa anh tới cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Xuyên Á (huyện Củ Chi, TP.HCM). Người đàn ông bất hạnh ấy trải qua 2 ca phẫu thuật liên tiếp chỉ trong vòng 10 ngày.

Ngày 17/2/2020, anh ra viện với tỉ lệ thương tật lên đến 82%, mất hoàn toàn khả năng lao động. Các bác sĩ khuyên anh về nhà châm cứu, tập vật lý trị liệu song mọi thứ không có kết quả. Hơn 1 năm nay, cơ thể anh như “sống dở chết dở” vì những di chứng sau vụ tai nạn lao động kinh hoàng. Mọi gánh nặng lúc này đây đổ dồn lên một mình chị Thoa.

Cơn cùng quẫn

Kể từ ngày chồng liệt giường, mọi công việc lớn nhỏ đều do chị Thoa gánh vác. Để nuôi 5 miệng ăn, chị đi khắp nơi trên địa bàn xã tìm kiếm việc làm. Hễ ai thuê gì, chị cũng nhận, từ rửa bát, phục vụ, quét dọn... dù tiền công khá “bèo bọt”. Quần quật suốt từ sáng sớm tới tối, chị chỉ lo đủ bữa ăn qua ngày cho chồng con, chưa lúc nào có đồng dư giả.

Ở nhà, một con học lớp 10, một con học lớp 3 thay nhau trông chừng Tiệu nơi giường bệnh. Chứng kiến cảnh khổ, anh Trà bất lực hoàn toàn bởi anh đã mất đi khả năng lao động.

Cực khổ là vậy, số phận vẫn chưa chịu buông tha cho trụ cột kinh tế duy nhất của gia đình. Đêm ngày 13/5/2021, khi đang ra vườn hái rau để chuẩn bị bữa sáng cho chồng con, chị Thoa không may bị rết độc cắn, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Anh Sơn. Thời điểm hiện tại, chị đang được truyền dịch nhằm thải độc tố khỏi cơ thể.

Hoàn cảnh đáng thương của gia đình chị Thoa đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

“Có ai ngờ đâu tai hoạ cứ đổ ập lên đầu vợ chồng tôi thế này. Đang dịch bệnh kiếm việc khó khăn lắm rồi. Giờ tự dưng bị rết độc cắn nữa thì sao tôi đi làm kiếm tiền được đây. Có khi nghỉ vài ba ngày mấy người nhà tôi chết đói mất”, chị Thoa nghẹn ngào.

Nơi quê nhà, những đứa trẻ nheo nhóc cùng người chồng với những vết thương chằng chịt trên khắp cơ thể vẫn đang ngóng chờ chị về. Lúc này, gia đình bất hạnh ấy đang rất cần những tấm lòng thơm thảo ra tay giúp đỡ.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Phạm Thị Thoa. Địa chỉ: xóm 6, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0372695586

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.133 (gia đình chị Thoa)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436