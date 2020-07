MS 2020.157

Chồng bà Huệ Phong đã xuất viện, nhưng di chứng gãy cột sống khiến ông chỉ có thể nằm một chỗ. Còn bà vẫn đang tiếp tục điều trị ung thư buồng trứng.

Trước khi xuống bệnh viện Ung bướu, bà Phong nấu sẵn cho chồng nồi cơm, đun nước uống rồi mới đi.

“Tôi nhờ hàng xóm lâu lâu sang xem ổng thế nào. Chứ giờ thân thể tôi cũng lê lết, truyền thuốc vào là mệt rã rời. Tôi chẳng đủ sức lo cho 2 người”, bà Huệ Phong giãi bày.

Hai vợ chồng bà Huệ Phong là nhân vật trong bài viết “Cố kiếm tiền chữa ung thư cho vợ, người phụ hồ nghèo bị ngã gãy cột sống” do VietNamNet đăng tải ngày 30/6.

Bà Nguyễn Thị Huệ Phong năm nay 50 tuổi. Bị ung thư buồng trứng, bà đã điều trị tại Bệnh viện Ung bướu đã 5 năm. Trải qua những lần hóa trị, đầu bà đã trụi tóc, cơ thể yếu ớt. Suốt 5 năm, gần như một mình bà từ Bình Dương xuống bệnh viện, chi phí vô cùng tốn kém, sức khỏe kiệt quệ.

Hai năm liên tiếp, ông Liêm, chồng bà đều gặp tai nạn. Mùa hè năm ngoái ông bị chấn thương sọ não. Chữa trị và nghỉ ngơi khoảng 2-3 tháng thì ông gượng dậy đi làm. Ông phải kiếm tiền, bà Phong mới có cơ hội được chữa bệnh. Năm nay, ông lại bị tai nạn, lần này nghiêm trọng hơn. Ông Liêm bị gãy xương cột sống chẳng biết đến bao giờ mới lành lại.

Số phận éo le khiến vợ chồng bà Phong kẻ ốm người đau. Con trai bận đi làm kiếm tiền chăm vợ đẻ, đồng thời phụ 2 ông bà chút ít. Nhưng với chi phí chữa trị cho 2 ông bà, số tiền con trai đưa chỉ như muối bỏ bể.

Đại diện Báo VietNamNet trao số tiền hơn 25 triệu đồng để bà Phong đóng viện phí.

Sau khi VietNamNet đăng tải bài viết nhằm kêu gọi bạn đọc giúp 2 vợ chồng bà Phong có tiền chữa bệnh. Đến nay, số tiền ủng hộ cho gia đình bà được 25.639.483 đồng. Tuy nhiên, số tiền này chỉ đủ cho bà Phong đóng một đợt thuốc hóa trị. Sắp tới, chồng bà chưa thể đi làm trở lại, bà vẫn chưa biết phải làm cách nào để xoay sở ra tiền để đóng đợt thuốc sau. Rất mong những tấm lòng nhân ái mở rộng vòng tay để vợ chồng bà vượt qua được giai đoạn khó khăn này.

Khánh Hòa

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Bạn đọc giúp đỡ xin liên hệ bà Nguyễn Thị Huệ Phong hoặc ông Trần Thanh Liêm; Địa chỉ: ấp An Quới, xã An Sơn, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương; Số điện thoại: 0937254149.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.157 (vợ chồng bà Phong)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 08 3818 1436.