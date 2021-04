MS 2021.094

Bé Thiên Kim mới hơn 1 tuổi đã phải gánh chịu nỗi đau đớn khôn cùng bởi căn bệnh ung thư thận. Trải qua hơn 1 năm ròng lấy bệnh viện làm nhà, cuộc chiến chống ung thư của con cũng đã gần tới “đích”.

Trong một góc phòng Khoa Nhi, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, bé Phạm Ngọc Thiên Kim trằn trọc ngủ. Tiếng quạt máy vù vù xen lẫn tiếng người nói chuyện ồn ã bên tai cũng chẳng thể làm con thức giấc, chỉ thỉnh thoảng cất tiếng khóc rên rỉ ra vẻ khó chịu.

Con mới trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ thận phải có khối u nặng 1,4kg. Cái bụng dù đã xẹp hơn nhiều so với trước nhưng vẫn còn khá bự so với cơ thể bé nhỏ, gầy guộc.

Nhìn Thiên Kim thời điểm chưa phẫu thuật cắt bỏ thận phải có khối u, ai cũng nghẹn lòng xót xa.

Thiên Kim sinh năm 2018, là con gái đầu lòng của vợ chồng anh Tợn. Con sinh ra vốn khỏe mạnh như bao đứa trẻ bình thường khác. Hơn 1 tuổi, cha mẹ mới phát hiện bụng con to bất thường, kèm theo khối u nhú ở vùng bụng bên phải. Đưa đi khám ở bệnh viện địa phương, bác sĩ yêu cầu chuyển viện gấp lên tuyến trên ở TP.HCM.

Chị Phạm Thị Nhi xót xa: “Lúc đó tôi ở nhà chăm con, thấy con quấy khóc hơn bình thường nhưng chỉ nghĩ là trẻ con đứa nào cũng vậy. Khi thấy cục bướu nó nhô ra bên hông phải, tôi còn hỏi thăm xem những đứa trẻ khác có vậy không, thấy khác thường mới đưa con đi khám. Chẳng ngờ lại ra căn bệnh ung thư đáng sợ ấy”.

Từ lúc biết con gái bệnh nặng, chị Nhi luôn trách mình không hiểu biết, để con bệnh nặng rồi mới phát hiện. Khối u quá lớn, Thiên Kim phải hóa trị hơn 20 toa. Mỗi lần đánh thuốc là mỗi lần cô gái nhỏ bé đổ gục, sốt triền miên, miệng lở loét, da sạm lại, đen đúa. Con chẳng màng ăn uống, ngủ cũng không an yên.

Nhìn con gái quằn quại chống chọi với bệnh tật và thuốc hóa chất, cõi lòng người mẹ càng thêm đau xót. Nhiều đêm mất ngủ khiến chị như già thêm chục tuổi.

Cô bé nghị lực đã đi được 2/3 hành trình chống chọi với bệnh tật. Chỉ còn đợt xạ trị là con được chuyển sang diện duy trì.

Chị Nhi đau lòng vì giấc ngủ chẳng an yên của con gái nhỏ.

Cách đây 1 tháng, Thiên Kim phải trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ thận phải có khối u. Trước đó con nặng 10,5kg, sau phẫu thuật con chỉ còn 9,1kg.

Bác sĩ chỉ định con tiếp tục phương pháp xạ trị để triệt tiêu hoàn toàn tế bào ung thư. Tuy nhiên, sau 2 tuần cố gắng mô phỏng mặt nạ xạ trị nhưng không thành công, Thiên Kim phải ra Huế để chữa bệnh. Chi phí cho đợt xạ trị và chi phí đi lại, ăn ở dự kiến khoảng 100 triệu đồng, vượt quá xa khả năng của gia đình..

Hơn 1 năm Thiên Kim điều trị bệnh, ngoài khoản tiền dành dụm trước đó từ công việc cắt tóc của anh Tợn, gia đình cũng đã thế chấp đất đai, vay mượn thêm gần 100 triệu đồng.

Ngay khi nhận được thông báo của bác sĩ về việc đưa con gái ra Huế, anh Tợn lập tức bắt xe về quê vay mượn thêm tiền, hi vọng sớm có thể cứu con. Thế nhưng, đã nhiều ngày rồi, số tiền mượn được mới dừng lại ở con số vài triệu đồng.

“Con bị ung thư thận, đã cắt bỏ bên thận có khối u rồi, bác sĩ cũng nói bệnh này của con có nhiều hi vọng hơn các loại ung thư khác. Nhưng bây giờ chúng tôi không biết kiếm ở đâu ra số tiền quá lớn như vậy để xạ trị cho con. Nhưng con sắp đến đích rồi, sao chúng tôi có thể buông tay được”, chị Nhi nghẹn ngào.

Vợ chồng anh Tợn chưa có nhà cửa, đất đai, bấy lâu nay phải sống chen chúc trong căn nhà tôn nhỏ của cha mẹ. Công việc cắt tóc ở quê không mang lại nhiều thu nhập, để có thể chăm lo cho vợ con, anh nhận thêm những công việc lặt vặt khác trong xóm.

Cha mẹ, họ hàng 2 bên đều nghèo khó, thu nhập từ nghề trồng lúa cũng chỉ phụ chi phí chữa bệnh thời điểm ban đầu cho Thiên Kim. Lâu dần, ai cũng sức cùng lực kiệt, đến nay chẳng còn thể đỡ đần.

Hai vợ chồng nghèo bất lực, chạy vạy cầu cạnh khắp nơi, mong nhận được sự giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái, để con gái bé bỏng tội nghiệp của anh chị có cơ hội được trở về với cuộc sống bình thường.

Khánh Hòa

