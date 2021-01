MS 2021.025

Được hàng xóm đưa vào nhập viện ngày 21/1, chị Huệ yếu dần rồi rơi vào hôn mê, phải thở máy. Không còn cha mẹ, người cô đã 73 tuổi của chị chẳng thể “gánh” nổi viện phí.

Bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực Tim mạch, Bệnh viện Q.2 cho biết, sáng 21/1, chị Trương Thị Huệ (sinh năm 1977) được một người dân đưa vào khám bệnh rồi nhập viện. Khi ấy, chị Huệ đang ở trong tình trạng khó thở, phù toàn thân.

Bác sĩ Bệnh viện Q.2 đang khám cho chị Trương Thị Huệ.

Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán chị bị suy tim cấp, viêm phổi, hen phế quản cấp, xơ cứng bì. Hiện tại chị đang nằm tại Khoa Hồi sức tích cực Tim mạch, Bệnh viện Q.2, phải thở máy. Bởi chị Huệ có bảo hiểm y tế nên chi phí dự kiến chỉ khoảng 20 triệu đồng.

Chị Huệ không có chồng con. Nhiều năm trước, chị lưu lạc từ Kiên Giang lên huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai), mướn phòng trọ rồi ngày ngày đi bộ bán vé số. Ngoài người cô ruột của mình, chị Huệ hiếm khi qua lại với người ngoài, cuộc sống khép kín.

Dù biết sức khỏe của mình suy giảm, nhưng vì sợ tốn tiền, người phụ nữ nghèo cắn răng chịu đựng. Chỉ đến khi thường xuyên khó thở, ngay cả đi bộ cũng kiệt sức, chủ đại lý vé số phải khuyên nhủ và cho ít tiền, chị mới đi khám bệnh.

Người phụ nữ đơn độc không có tiền điều trị, cũng chẳng có người thận chăm sóc.

Vốn nghĩ chỉ đi khám xong lấy thuốc sẽ được về nhà, không ngờ vào đến bệnh viện, sức khỏe chị Huệ suy yếu dần rồi rơi vào hôn mê, phải thở máy. Hàng xóm cũng nghèo, chỉ có thể giúp vào đến viện rồi ra về. Phải đến ngày hôm sau, bà Xinh, người cô ruột của chị mới hay tin và chạy vào bệnh viện.

Thế nhưng bà Xinh năm nay đã 73 tuổi, vừa sống sót sau một cơn đột quỵ. Biết cháu gái mình bị bệnh nằm viện, bà chỉ có thể bắt xe từ Nhơn Trạch xuống bệnh viện để thăm một lát rồi về.

Con cái bà đều nghèo, chẳng có tiền để đóng giùm viện phí. Mấy ngày nay, bà tìm cách liên lạc với anh chị ruột của chị Huệ nhưng không được. Cuộc sống chật vật, vì bận bịu mưu sinh khiến họ dần mất liên lạc.

Bà Xinh nghẹn ngào: “Có gọi được cho chúng nó thì cũng chẳng có tiền mà đóng đâu cô ạ. Chúng nó dưới quê nghèo lắm”.

Chứng kiến hoàn cảnh gia đình túng quẫn, các bác sĩ Bệnh viện Quận 2 đã cùng nhau kêu gọi nhưng số tiền nhận được chưa đáng là bao. Thông qua Báo VietNamNet, mong sẽ có nhiều tấm lòng thơm thảo giúp đỡ để chị Huệ được điều trị bệnh.

Khánh Hòa

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Quận 2, TP.HCM; Địa chỉ: 130 Đường Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh; Điện thoại: 0948683679 (anh Minh – Cán bộ Phòng CTXH).

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.025 (chị Trương Thị Huệ)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.