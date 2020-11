MS 2020.299

Do ở vùng đảo xa xôi, hoàn cảnh khó khăn, dù bị tai nạn gãy xương đùi nhưng chị Hoa chỉ được đưa đi bó bột khiến vết thương loét vào tận xương. Nếu không được điều trị kịp thời, chị Hoa có nguy cơ tử vong.

Cách đây khoảng 2 tháng, chị Phạm Mỹ Hoa (sinh năm 1987) không may bị tai nạn gãy xương đùi. Từ đảo Nam Du, tỉnh Kiên Giang, nơi cách đất liền gần 150km, gia đình phải vét sạch từng đồng tiền lẻ để đưa chị vào TP.HCM điều trị.

Thời điểm đó, dù các bác sĩ kiến nghị cần mổ gấp để nối xương vì có thể gây nguy hiểm, nhưng bởi không có tiền, gia đình đành xin về, đưa chị đi bó bột bằng thuốc Nam.

“Mới đầu tôi chỉ bị đau ở trên đùi, nhưng càng ngày vết thương càng lan rộng, mưng mủ, chảy nước tanh lắm. Nhưng không có tiền nên tôi gắng chịu đựng. Khoảng 2 tuần trước, do cơn đau ngày càng tăng và lan khắp cả chân, một người quen tốt bụng cho tôi tiền xe, đưa lên bệnh viện khám lại.

Lúc này, bác sĩ nói chân tôi đã bị nhiễm trùng nghiêm trọng, nếu không điều trị sớm sẽ có nguy cơ khó lường. Nhưng mà người tốt bụng đó cũng không có tiền để giúp đỡ”, chị Hoa giãi bày.

"Nếu không điều trị kịp thời, chị Hoa có nguy cơ phải tháo khớp, thậm chí là tử vong do nhiễm trùng, nhiễm độc", bác sĩ Bình An cho biết.

Bác sĩ Khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện Quận 2 cho biết, chị Hoa nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng, vết thương loét sâu qua lớp cơ, vào đến tận xương. Nếu không được điều trị kịp thời, chị có nguy cơ phải tháo khớp gối, thậm chí là tử vong nếu không may bị nhiễm trùng, nhiễm độc vào máu.

“Để có thể điều trị triệt để cho chị Hoa, điều khó khăn trước mắt là phải xử lý được tình trạng nhiễm trùng. Bởi bệnh nhân bị nhiễm loại vi khuẩn đa kháng sinh nên chúng tôi phải sử dụng loại kháng sinh liều cao, chi phí tốn kém.

Bên cạnh đó, vì vết thương lâu ngày không được chăm sóc đã dẫn đến tăng sinh mạch máu, chị Hoa còn cần dự trù truyền lượng lớn máu trước và sau ca mổ. Tính ra, chi phí dự kiến để giữ được chân cho chị lên tới 70-80 triệu đồng”, bác sĩ cho biết thêm.

Chị Hoa bật khóc vì không biết phải làm sao để có tiền chữa trị.

Gặp chúng tôi sau vài ngày về quê xoay sở tiền để lo cho con gái, bà Phương, mẹ của chị Hoa bần thần hỏi: “Cô ơi, cô hỏi bác sĩ giùm, cái chân của bé Hoa không chữa nữa có được không? Chứ tôi đã chạy vạy khắp nơi rồi, nhưng chẳng được đồng nào cô ạ”.

Trước đây cả gia đình sống dựa vào thu nhập từ công việc bán bánh chiên trên đảo. Ngày nào bán được nhiều cũng thu về khoảng 200 nghìn đồng, thế nhưng ngày mưa thì coi như nhịn đói.

“Ở trên đảo, gần như làm đến đâu ăn hết đến đấy nên khi xảy ra chuyện thì chỉ còn vài đồng tiền lẻ thôi cô ơi. Giờ tôi theo nó đi bệnh viện, không có ai làm kiếm tiền nữa, chúng tôi không biết đào đâu ra 70-80 triệu”, bà Phương nghẹn ngào

Người phụ nữ gần 60 tuổi có vóc dáng thấp bé, đen nhẻm cảm thấy kiệt quệ cả sức lực lẫn tinh thần, bởi những ngày chạy vạy vay mượn mà không được. Những người con của bà đều không được đi học nên phải lưu lạc khắp chốn để làm mướn cho người ta. Ai cũng sống trong cảnh nghèo khó.

Từ ngày chị Hoa xảy ra chuyện, chỉ có một mình bà Phương chạy vạy lo liệu chi phí và chăm sóc.

Chị Hoa là người đáng thương nhất trong số những đứa con của bà Phương. Từ nhỏ, chị đã có phần khù khờ, chậm chạp, lại từng trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Không có con cái, sau khi ly hôn, chị về sống cùng cha mẹ trên đảo Nam Du, chỉ mong được sống những ngày bình yên. Thế mà, ông trời vẫn không buông tha cho số phận cay đắng của chị.

Những ngày này, đêm nào chị Hoa cũng lo lắng đến mất ngủ. Chị sợ nếu không có tiền phẫu thuật thì sẽ không giữ được chân, sợ mình sẽ trở thành gánh nặng cho cha mẹ già. Hoặc tệ hơn, nếu chỉ vì gãy chân mà phải dẫn đến hậu quả đáng tiếc là tử vong thì thật chẳng cam lòng.

Số tiền 70-80 triệu đồng thực lớn, nhưng nếu so với tính mạng, tương lai của một người, một gia đình thì đáng giá. Mong sao sẽ có nhiều mạnh thường quân san sẻ tấm lòng giúp đỡ cho gia đình chị Hoa.

Khánh Hòa

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Phạm Mỹ Hoa hoặc Bà Huỳnh Nhật Phương; Địa chỉ: Tổ 9, ấp An Phú, xã Nam Du, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang; Điện thoại: 0949777453 hoặc 0944738776.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.299 (chị Phạm Mỹ Hoa)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 100016171814

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.