MS 2021.234

Bất ngờ bị nhiễm trùng máu, chú Vũ Văn Dũng bị hoại tử chân tay, tình trạng hết sức nguy kịch. Trong khi đó, gia đình chú đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Nằm trên giường bệnh, chú Vũ Văn Dũng (62 tuổi, quê Nam Định) mắt nhắm nghiền, không thể giao tiếp được với người thân. Tính mạng của chú hiện đang hết sức mong manh do những biến chứng khủng khiếp từ căn bệnh nhiễm trùng máu.

Tay, chân chú Dũng bị hoại tử do biến chứng của bệnh

Ngày 7/6/2021, chú Dũng bất ngờ lên cơn sốt rét. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, nhận thấy tình trạng nặng, bác sĩ sơ cứu rồi chuyển chú lên Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) điều trị.

Phải đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, qua đánh giá, bác sĩ kết luận chú Dũng bị nhiễm khuẩn máu không rõ nguyên nhân, biến chứng gây ra tình trạng hoại tử chân tay, người mọng nước như thể bị bỏng, ở những chỗ mọng nước có thể vỡ ra nếu chạm vào.

Để giữ được tính mạng cho bệnh nhân, các bác sĩ buộc phải tiến hành phẫu thuật cắt nửa bàn chân phải, tình trạng nặng dần lại tiếp tục cắt lên trên mắt cá chân.

Đến nay, 5 đốt ngón chân bên hai chân trái, phải của chú Dũng đã bị cắt hết, tay hoại tử móng nên phải nhổ hết các móng đi. Nỗi đau đớn thể xác kéo dài kèm theo những cơn sốt triền miên khiến người đàn ông khốn khổ kiệt sức, tưởng như không vượt qua nổi.

Căn bệnh quái ác đang hủy hoại cơ thể khiến tính mạng chú Dũng gặp nguy

Sau 2 tháng điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, chú Dũng tiếp tục chuyển sang Viện Bỏng Quốc gia. Hiện tại, chú đã phải thở máy, tiên lượng rất nặng, chỉ có thể ăn qua đường xông mũi và ăn sữa, ăn thứ khác sẽ bị tiêu chảy.

Gia đình lâm bước đường cùng

Chồng đổ bệnh hiểm nghèo, nhà còn 1 người con trai nhưng chỉ có cô Trần Thị Hồng Hoàng (57 tuổi) là người duy nhất cận kề chăm sóc. Bởi lẽ, con trai cô chú là lao động tự do trong miền Nam, đang "mắc kẹt" bởi dịch Covid-19.

Ngay cả vợ chồng cô vốn cũng lao động chân tay, thu nhập hết sức hạn chế. Ở độ tuổi xế chiều, sức khoẻ suy giảm, cô chú không thể làm ra như trước đây, kinh tế gia đình ngày một sa sút.

Thời điểm chồng đổ bệnh, cô Hoàng chạy vạy khắp nơi, hỏi vay gần 300 triệu đồng nhằm trang trải chi phí trong bệnh viện. Sau gần 2 tháng ở BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, viện phí đã lên tới 250 triệu đồng nên khi chuyển sang Viện Bỏng Quốc gia, gia đình mới chỉ nộp được 15 triệu đồng tạm ứng.

Không những thế, sinh hoạt ở thủ đô cũng vô cùng tốn kém. Đến nay, hai vợ chồng nghèo đã kiệt quệ cả về sức lực lẫn tiền bạc, không còn khả năng chạy chữa trong những ngày sắp tới.

Gia đình đã không còn khả năng lo viện phí những ngày sắp tới cho chú Dũng

Nghĩ đến tình cảnh cấp bách hiện tại, cô Hoàng rơi nước mắt, nghẹn lời: "Quả thực đến giờ phút này, chúng tôi đã hết cách thật rồi. Vợ chồng tôi không có lương hưu, nợ nần giờ nhiều quá không vay ai được nữa. Con trai mắc kẹt trong Nam chưa rõ tin tức ra sao. Nhỡ ông ấy 'đi' thì tội nghiệp quá".

Căn bệnh quái ác xảy đến với chú Dũng quá bất ngờ khiến gia đình vốn khó khăn nay rơi vào cảnh túng quẫn. Rất mong các nhà hảo tâm có thể thương xót, chia sẻ để chú vượt qua cơn hoạn nạn.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Cô Trần Thị Hồng Hoàng, ở 79 phố Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, TP Nam Định. SDT: 0839298175

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.234 (chú Vũ Văn Dũng)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436