Ông A sử dụng đất nông nghiệp có nguồn gốc đất do tự khai hoang với tổng diện tích 4ha.

Sau đó, ông A lập thủ tục công nhận quyền sử dụng (QSD) và được UBND huyện công nhận QSD đất (cấp Giấy chứng nhận QSD đất) với diện tích 3ha (công nhận theo hạn mức quy định); còn lại 1ha ông A chưa làm thủ tục thuê đất theo quy định.

Thời gian sau, ông A chuyển nhượng 3ha đất được nhà nước công nhận QSD đất cho người khác. Nay ông A tiếp tục đề nghị UBND huyện công nhận QSD đất diện tích 1ha còn lại. Vậy trường hợp này ông A có được tiếp tục công nhận QSD đất nữa không (ông A đã chuyển nhượng cho người khác rồi thì có tính hạn mức công nhận không)? Rất mong nhận được sự tư vấn của luật sư.

Ảnh minh họa

Luật sư trả lời:

Theo quy định của pháp luật thì hạn mức giao đất nông nghiệp cho cá nhân, hộ gia đình được quy định như sau:

Không quá 03 héc ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long; Không quá 02 héc ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.

Như vậy, đối với trường hợp của ông A được cấp giấy chứng nhận cho 3 ha đất nông nghiệp, 1 ha còn lại nằm ngoài hạn mức giao đất nông nghiệp được giao mà nhà nước đã quy định nêu trên.

Căn cứ Khoản 4 điều 22 Nghị định 43/2014/Đ-CP quy định:

Điều 22. Việc xử lý, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2014

4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang mà đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt, không có tranh chấp thì được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hạn mức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định; nếu vượt hạn mức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thì diện tích vượt hạn mức phải chuyển sang thuê.

Như vậy, phần 1 ha đất vượt hạn mức còn lại ông A muốn sử dụng thì phải chuyển sang hình thức thuê đất và nộp tiền thuê đất.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An,Thanh Xuân

