Làm việc theo hình thức "cuốn chiếu", sắp xếp hợp lý, tổ chức xe lưu động đến địa bàn,... các cán bộ chiến sỹ công an đang ngày đêm nỗ lực để đẩy nhanh tiến độ cấp đổi CCCD cho người dân.

Với những ưu điểm vượt trội khi sử dụng thẻ CCCD gắn chip như tính bảo mật cao, tích hợp nhiều thông tin của công dân (bảo hiểm, giấy phép lái xe…), thuận tiện khi đi làm thủ tục, giao dịch,... nhiều địa phương trên khắp cả nước đang gấp rút triển khai cấp đổi CCCD gắn chip điện tử.

Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc cấp CCCD gắn chip theo lộ trình của Bộ Công an đề ra, các cán bộ chiến sỹ công an đã nỗ lực không quản ngày đêm, đưa ra nhiều phương pháp làm việc linh động, hợp lý.

CCCD gắn chip điện tử mang nhiều ưu điểm

Tại TP Hà Nội, biết được nhiều tiện ích khi đổi sang thẻ căn cước mới, hàng trăm người dân đã ùn ùn đổ về trụ sở công an các quận để làm cấp thẻ. Theo đó, công an 21 phường thuộc quận Đống Đa đã lên danh sách và tổ chức cấp CCCD lưu động theo hình thức “cuốn chiếu”, địa bàn nào dứt điểm địa bàn đó. Người dân được gửi giấy mời theo giờ hẹn và theo từng tổ dân phố để tránh tình trạng cùng lúc đổ dồn về một địa điểm gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Đối với quận Ba Đình (Hà Nội), ngoài làm giờ hành chính tại trụ sở Đội Cảnh sát quản lý hành chính (QLHC) về trật tự xã hội (TTXH) tại số 116 phố Quán Thánh, Công an quận Ba Đình đã tăng cường lực lượng triển khai cấp lưu động cho người dân vào buổi đêm tại trụ sở UBND phường Trúc Bạch.

Công an quận Đống Đa đã chỉ đạo các đơn vị “làm hết việc, không làm hết giờ, phục vụ đến người dân cuối cùng mới nghỉ"

Cũng để đảm bảo thời gian đi lại cho người dân, công an TP HCM tổ chức cấp CCCD tại trụ sở phòng Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (số 459 đường Trần Hưng Đạo, quận 1); trụ sở Công an TP Thủ Đức và trụ sở công an 21 quận, huyện. Tại địa bàn sẽ tổ chức CCCD lưu động di chuyển đến các khu phố, ít nhất từ hai điểm trở lên. Cán bộ chiến sỹ công an làm việc trực tiếp trên xe, sử dụng các công nghệ hiện đại giúp tiết kiệm thời gian.

Công an TP.HCM khai trương hai xe ô tô chuyên dụng phục vụ cấp CCCD lưu động cho người dân

Chứng kiến sự vất vả của các cán bộ chiến sỹ công an, người dân địa phương đã có sự giúp đỡ bằng cách ý thức trong việc thực hiện các quy định về giãn cách phòng chống dịch Covid-19, mang đủ các giấy tờ như được hướng dẫn. Bên cạnh đó còn có những hành động đẹp, để lại ấn tượng tốt.

Chẳng hạn tại điểm cấp đổi CCCD xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) ngày 9/4, không chỉ có mặt từ 3h45p sáng để đảm bảo kịp tiến độ làm việc, nhiều người còn xung phong quét dọn, làm vệ sinh khu vực tiếp dân khiến các cán bộ vô cùng xúc động.

Người dân tại xã Hoằng Lưu (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đến từ sáng sớm, tranh thủ quét dọn khu vực tiếp dân (Ảnh: Hường Nguyễn

Hay tại Hà Tĩnh, không khó có thể bắt gặp hình ảnh bà con xách theo làn nhựa đựng nồi cháo gà, mang từng hộp sữa, vài cân hoa quả... đưa đến tiếp sức cho cán bộ chiến sỹ đang thức đêm làm nhiệm vụ cấp đổi thẻ CCCD.

Thượng tá Nguyễn Hoài Việt, Trưởng công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, để đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ CCCD theo lộ trình của Bộ Công an đề ra, cán bộ chiến sỹ của đơn vị đang phải làm việc xuyên đêm để đón tiếp công dân. Mặc dù thức đêm mệt mỏi nhưng mọi người đều thấy ấm lòng bởi nồi cháo gà, hộp sữa, bát mì tôm… nặng nghĩa tình của bà con đưa đến.

Cán bộ chiến sỹ hạnh phúc đón nhận tấm lòng của bà con

"Cán bộ thức đêm, làm căn cước 24/24, rất vất vả nhưng mỗi ngày thấy bà con mang cháo gà, cá, sữa… đến động viên nên thấy ấm lòng và hạnh phúc vì được phục vụ bà con tận tình, chu đáo”, Đại úy Nguyễn Tiến Bình, Trưởng Công an xã Thạch Đài (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) nói.

Thu Hiền (tổng hợp)