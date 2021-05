Chủ đầu tư dự án chung cư Monarchy đã 2 lần bị chính quyền Đà Nẵng xử phạt nhưng vẫn tiếp tục sai phạm.

Trao đổi với VietNamNet chiều 26/5, ông Hoàng Công Thanh – Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết, quận sẽ có văn bản đôn đốc chủ đầu tư dự án chung cư Monarchy yêu cầu người dân sống trong các căn hộ chưa được nghiệm thu khẩn trương di dời.

Theo ông Thanh, đây không phải lần đầu chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng để xảy ra những sai phạm tại công trình chung cư Monarchy.

Chủ đầu tư dự án chung cư Monarchy trước đó từng 2 lần bị xử phạt

Cụ thể, tháng 12/2018, UBND TP Đà Nẵng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng số tiền 275 triệu đồng vì đã ký hợp đồng mua bán căn hộ tại dự án chung cư Monarchy - Block B khi chưa có văn bản thông báo đủ điều kiện để bán nhà ở hình thành trong tương lai của cơ quan có thẩm quyền.

Gần đây nhất, ngày 1/3/2021, công ty này tiếp tục bị UBND TP Đà Nẵng xử phạt 285 triệu đồng do đã bàn giao 124 căn hộ block B chung cư Monarchy cho khách hàng vào ở khi chưa hoàn thành nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo đúng quy định.

Trước đó, ngày 24/5, UBND quận Sơn Trà có thông báo kết luận xử lý những sai phạm liên quan đến hoạt động của chung cư Monarchy ở đường Trần Hưng Đạo (phường An Hải Tây).

Theo kết luận, hiện có 241 căn hộ tại block B chung cư Monarchy đang có người ở, gồm 73 căn hộ do chính chủ đang ở, 168 căn hộ đang cho thuê, tổng cộng 313 người (có 203 người nước ngoài cư trú).

Chung cư Monarchy nằm trên đường Trần Hưng Đạo

Chủ đầu tư công trình này là Công ty CP đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng đã bán và bàn giao căn hộ cho người dân vào ở khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Vì vậy, chủ đầu tư phải thông báo cho người dân đang ở tại block B tự di dời khỏi chung cư trong vòng 30 ngày (kể từ ngày 11/5).

Sau 30 ngày, nếu người dân vẫn chưa thực hiện việc di dời, yêu cầu chủ đầu tư phải có biện pháp di dời người dân ra khỏi chung cư. Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện, quận sẽ báo cáo, đề xuất UBND TP xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo kiểm tra thông tin về sai phạm tại chung cư này. Trường hợp nếu có vi phạm thì xử lý nghiêm đúng theo quy định, báo cáo kết quả về Thường trực Thành ủy.

“Tại cuộc họp do quận chủ trì trước đó đại diện chủ đầu tư nêu lý do vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên chưa thể mời các cơ quan chức năng kiểm tra, nghiệm thu dự án và xin gia hạn thời gian để làm việc này. Tuy nhiên, quận yêu cầu đơn vị này phải sớm nghiệm thu không thể đổ lỗi do dịch”, ông Thanh thông tin.

Hồ Giáp