Việt Nam đã nổi tiếng toàn cầu về mức độ an toàn thông qua các biện pháp phòng chống Covid-19 thành công; và đây được xem là đòn bẩy giúp thị trường khách quốc tế sớm trở lại.

Cơ hội lớn cho BĐS nghỉ dưỡng sau đại dịch

Theo chuyên gia BĐS, phân khúc BĐS nghỉ dưỡng đã và đang được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước hướng tới. Tiềm năng phát triển BĐS nghỉ dưỡng của Việt Nam còn rất lớn bởi tăng trưởng kinh tế cao và cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn.

Tuy nhiên số lượng sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng trên cả nước hiện nay mới chỉ đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu căn hộ lưu trú cho khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Do đó, việc đầu tư vào loại hình này còn dư địa rất lớn. Ngoài ra, giá BĐS nghỉ dưỡng ở Việt Nam đang ở mức thấp so với các quốc gia có cùng tiềm năng phát triển du lịch.

Sau đại dịch, “sống vui sống khoẻ sống có ích” trở thành thành tố quan trọng

Đánh giá về sự phục hồi sau đại dịch, ông Mauro Gasparotti, Giám Đốc Savills Hotels Châu Á Thái Bình Dương nhận định, thị trường du lịch trong nước sẽ quay trở lại trong giai đoạn đầu tiên của sự phục hồi. Sau thời gian cách ly xã hội, phần lớn các khách sạn và khu nghỉ dưỡng ở Việt Nam đang có kế hoạch mở cửa trở lại vào tháng 5 với các chương trình khuyến mãi để thu hút khách du lịch trong nước.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều người còn e ngại việc di chuyển bằng máy bay, các điểm đến có thể di chuyển bằng xe như Vũng Tàu, Hồ Tràm, Mũi Né, Hạ Long, Đà Lạt và Sapa sẽ là lựa chọn hàng đầu trong ngắn hạn.

Giai đoạn phục hồi thứ hai sẽ là sự trở lại của du khách nước ngoài khi lệnh cấm các chuyến bay được dỡ bỏ và các quốc gia kết nối được xem là an toàn. Trung Quốc và Hàn Quốc có thể sẽ là những quốc gia được ưu tiên mở lại trước do đây là những thị trường khách quốc tế chính của Việt Nam đồng thời cũng là những quốc gia có số ca nhiễm giảm đáng kể.

Các điểm đến như Bali và Thái Lan cũng đang có ý định chào đón du khách Trung Quốc trở lại và nếu thành công, Việt Nam có thể cân nhắc việc áp dụng các chính sách tương tự. Việt Nam đã nổi tiếng toàn cầu về mức độ an toàn thông qua các biện pháp phòng chống Covid-19 thành công và đây được xem là đòn bẩy giúp thị trường khách quốc tế sớm trở lại.

Giai đoạn cuối cùng là khi đại dịch được kiểm soát hoàn toàn và ngành du lịch toàn cầu phục hồi trở lại về mức trước khi áp dụng các chính sách hạn chế du lịch do đại dịch Covid-19. Khi các hạn chế du lịch được dỡ bỏ hoàn toàn, ông Mauro Gasparotti cho rằng sẽ có hai tác động chính: sự thay đổi trong hành vi của khách du lịch và các tác động kéo dài của suy thoái kinh tế toàn cầu, cả hai yếu tố sẽ cần tiếp tục được chú trọng trong thời gian tới. Sự phục hồi ban đầu được dự kiến sẽ theo mô hình chữ V, điều này vốn phổ biến trong ngành.

Các khu nghỉ dưỡng ở Việt Nam đang tích cực hồi phục sau dịch

Trong năm 2019, ngành du lịch Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh với 18 triệu lượt du khách quốc tế và tốc độ tăng trưởng thuộc hàng cao nhất khu vực. Từ 2017 - 2019, Việt Nam đều thuộc Top 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất thế giới. Năm 2019, kiều hối của Việt Nam đạt 16,7 tỉ USD. Con số này sẽ không chỉ như vậy trong thời gian tới và một phần không nhỏ trong số tiền khổng lồ kia sẽ đầu tư vào BĐS.

Chiến lược phát triển bền vững

Rõ ràng, khi thị trường có những biến động hoặc khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh toàn cầu thì đây vừa là thử thách, vừa là cơ hội cho các nhà đầu tư đối với thị trường nghỉ dưỡng.

Chủ sở hữu và các nhà điều hành khách sạn sẽ đối mặt với giai đoạn cạnh tranh khốc liệt trong thời gian tới, đòi hỏi sự sáng tạo và đổi mới để quản lý và tạo ra nguồn doanh thu mới.

BĐS du lịch là loại hình kinh doanh dài hạn, không phải lướt sóng hay ngắn hạn. Do đó, chủ đầu tư và nhà đầu tư cần xác định rõ câu chuyện đi với nhau lâu dài.

Nhiều chủ đầu tư BĐS nghỉ dưỡng đang tạo sự khác biệt rõ nét trên thị trường. Đơn cử công ty địa ốc Phú Long cùng chủ đầu tư Sài Gòn Sovico Phú Quốc giới thiệu L'Alyana Senses World quy mô 219 ha trên bãi biển Ông Lang. Điểm nhấn của dự án này là du lịch chăm sóc sức khỏe (Wellness Tourism) và du lịch văn hóa di sản (Cultural Heritage Tourism). Đây là một loại hình mới và còn rất nhiều tiềm năng phát triển tại Việt Nam.

Dự án xây dựng trung tâm kiểm tra, quản lý sức khỏe và dưỡng sinh đỉnh cao theo công nghệ 4.0 có thể đưa ra hàng trăm chỉ số trong cơ thể chỉ trong vòng 4 giờ. Du khách sẽ được các chuyên gia tư vấn về chế độ chăm sóc sức khoẻ, ăn uống thực dưỡng dịch vụ thẩm mỹ kết hợp với liệu trình chăm sóc sắc đẹp toàn diện để sống vui, sống khoẻ, sống trẻ.

Những khu nghỉ dưỡng đẳng cấp, hội tụ đa tiện ích luôn là lựa chọn hàng đầu của nhà đầu

Tập đoàn Crystal Bay là chủ đầu tư có hệ sinh thái du lịch, các dự án mà Crystal Bay phát triển cũng cung cấp hệ sinh thái tiện ích - giải trí - mua sắm ngay trong dự án. Đơn vị này xác nhận ngay từ đầu phải phát triển theo xu hướng all in one trước đòi hỏi về dịch vụ, tiện ích ngày càng khắt khe của du khách cả trong nước và quốc tế.

Đánh giá về thị trường, ông Nguyễn Trần Nam - Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam, với mục tiêu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, cơ hội để thị trường BĐS du lịch, nghỉ dưỡng tăng trưởng là rất tiềm năng.

Doãn Phong