Theo Thanh tra Chính phủ, Bộ Xây dựng có văn bản hướng dẫn Công ty CP Đầu tư An Lộc thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng đối với Khu nhà ở thấp tầng tại dự án 107 đường Xuân La, là sai Luật Xây dựng năm 2014.

Sở chấp thuận kiến trúc không đúng quy định, cấp phép không đúng quy hoạch

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa công bố kết luận thanh tra một số dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách, nguồn vốn vay, việc chuyển đổi, chuyển nhượng nhà đất của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, nhà đất có vị trí đắc địa sang mục đích khác tại TP Hà Nội (giai đoạn 2003-2016).

Nêu tại kết luận, TTCP đã chỉ ra trách nhiệm của UBND TP Hà Nội cùng nhiều cơ quan Sở ngành của các cơ quan quản lý thuộc UBND TP.

Qua thanh tra cho thấy, một số doanh nghiệp khi lựa chọn nhà đầu tư đưa lợi thế đất để đấu giá đã thu về cho Nhà nước số tiền lớn nhưng cũng có nhiều doanh nghiệp không tổ chức đấu giá lựa chọn nhà đầu tư (tự thoả thuận theo hình thức hỗ trợ) thu được thấp như: Dự án số 1 Phùng Chí Kiên (Tràng An Complex của GP Invest), Dự án tại 365A Minh Khai; Dự án 167 Thụy Khuê (Five Star West Lake - Tập đoàn GFS); Dự án 69 Vũ Trọng Phụng (Rivera Park Hà Nội của Công ty Long Giang Land); Dự án 47 Nguyễn Tuân (Goldseason 47 Nguyễn Tuân - TNR Holdings Việt Nam); Dự án 108 Nguyễn Trãi (Dự án King Place của Anphanam); Dự án 44 Yên Phụ (Hanoi Aqua Central của Công ty Cổ Phần Tháp Nước Hà Nội); Dự án tại 430 Cầu Am (GoldSilk Complex - TNR Holdings Việt Nam)...

Nhiều doanh nghiệp không tổ chức đấu giá lựa chọn nhà đầu tư (tự thoả thuận theo hình thức hỗ trợ) Nhà nước thu được số tiền thấp (Ảnh: Dự án Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng là đất ban đầu của Công ty CP Tu bổ di tích Trung ương Vinaremon. Sau đó, liên kết Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang (Long Giang Land) thực hiện khu hỗn hợp nhà ở trung tâm thương mại để bán và cho thuê)

“Việc pháp luật không có quy định xác định lợi thế thương mại đối với giá trị quyền sử dụng đất thực hiện dự án, đây là một trong những chính sách gây thất thoát ngân sách nhà nước trong quá trình chuyển mục đích sử dụng đất và thực hiện dự án đất ở những vị trí đắc địa” – kết luận của TTCP chỉ rõ.

Cũng theo TTCP, Sở Quy hoạch Kiến trúc (QHKT) chấp thuận phương án kiến trúc không tuân thủ quy định của pháp luật và Sở Xây dựng cấp phép xây dựng (GPXD) theo phương án kiến trúc cho 10 dự án có thêm các tầng kỹ thuật không đúng với quy hoạch đã được phê duyệt. Chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng, phương án kiến trúc và cấp phép xây dựng cho chủ đầu tư 11 dự án xây dựng công trình tầng hầm vượt chỉ giới xây dựng, có dự án trùng với chỉ giới đường đỏ vi phạm Nghị định 41/2007 của Chính phủ.

Tại dự án Phát triển nhà Phong Phú – Daewon – Thủ Đức 378 Minh Khai (tên thương mại là Green Pearl), Sở QHKT đã chấp thuận điều chỉnh tổng mặt bằng và phương án kiến trúc không phù hợp với quy hoạch phân khu H2-4 tỷ lệ 1/2000, làm giảm diện tích cây xanh khu đất E1-CX1 từ 7.600m2 xuống còn 2.573,7m2. Dự án nhóm A, công trình cấp I nhưng UBND quận Hai Bà Trưng cấp GPXD không đúng thẩm quyền.

Bộ Xây dựng hướng dẫn miễn phép xây dựng cho doanh nghiệp sai quy định ở dự án Dream Land Tây Hồ (107 đường Xuân La, quận Bắc Từ Liêm)

Ngoài ra, Sở Tài nguyên - Môi trường Hà Nội và UBND quận Hoàng Mai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với 4 thửa đất thấp tầng ký hiệu C12, C13, C36 và C37 của dự án Khu nhà ở và công trình công cộng tại 409 đường Tam Trinh do Tổng công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại Việt Nam làm chủ đầu tư, khi không đủ điều kiện theo quy định.

Cụ thể là phần diện tích tăng thêm của mỗi thửa đất là 30m2 ra diện tích đất đường giao thông nội bộ so với quy hoạch tổng mặt bằng do chủ đầu tư chuyển nhượng cho khách hàng nhưng chưa được các cơ quan chức năng và thành phố điều chỉnh quy hoạch, chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, xác định và thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung, là vi phạm quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Hà Nội không xử lý sai phạm gây thất thoát ngân sách

TTCP cũng phát hiện chủ đầu tư dự án Nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ, công cộng - Sakura Tower tại 47 Vũ Trọng Phụng đã khởi công xây dựng công trình trước khi được UBND TP Hà Nội cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và trước khi được cấp GPXD.

TTCP chỉ loạt sai phạm tại dự án Dream Land Tây Hồ khởi công xây dựng khi chưa đủ điều kiện, xây vượt 6 căn so với quy hoạch được duyệt...

Tại dự án này đã xây dựng công trình 28 tầng vượt 2 tầng căn hộ ở so với Phương án kiến trúc và Hồ sơ xin phép xây dựng; xây dựng 2 tầng kỹ thuật không đúng quy hoạch được phê duyệt và đã tự ý chuyển đổi công năng: tầng kỹ thuật giữa tầng 2 và tầng 3 cao 4,5m, hiện cho thuê làm văn phòng; tầng kỹ thuật giữa tầng 11 và tầng 12 cao 3m hiện đã chia phòng thành 14 căn hộ ở đã bán cho khách hàng; xây dựng 78 căn hộ không đúng hồ sơ cấp phép, dẫn đến người mua nhà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, gây bức xúc, ảnh hưởng đến quyền lợi người mua nhà.

Đặc biệt, UBND TP Hà Nội không xử lý các sai phạm của chủ đầu tư, để tồn tại nhiều năm, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Tại dự án Tổ hợp khách sạn, thương mại, văn phòng và nhà ở thấp tầng tại 107 đường Xuân La, quận Bắc Từ Liêm (tên thương mại là dự án Dream Land Tây Hồ), chủ đầu tư đã khởi công xây dựng công trình khi chưa đủ điều kiện theo quy định như: chưa được bàn giao hồ sơ mốc giới giao đất tại thực địa; chưa có quyết định phê duyệt thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính; chưa có GPXD; xây dựng Khu nhà thấp tầng 46 căn, vượt 6 căn so với quy hoạch tổng mặt bằng được duyệt.

Đáng chú ý, tại dự án này, TTCP còn phát hiện Bộ Xây dựng có văn bản số 13/BXD-HĐXD ngày 17/1/2017 hướng dẫn Công ty CP Đầu tư An Lộc thuộc đối tượng miễn GPXD đối với Khu nhà ở thấp tầng của dự án là không phù hợp với quy định tại điều 89 Luật Xây dựng năm 2014, vì bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc theo quy định không phải là quy hoạch chi tiết 1/500.

Từ đó, TTCP kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng xử lý về trách nhiệm tổ chức kiểm điểm trách nhiệm trong việc hướng dẫn Công ty CP Đầu tư An Lộc được miễn GPXD không đúng quy định tại dự án Dream Land Tây Hồ.

Theo thông tin quảng cáo giới thiệu, dự án Dream Land Tây Hồ có mật độ xây dựng lớn, chiều cao 5 tầng, đơn vị quản lý dự án và kinh doanh sản phẩm là Công ty CP Đầu tư Bất động sản Vinaland - Công ty CP BIC Việt Nam.

Tuấn Linh