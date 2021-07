Viện Khoa học và Công nghệ quân sự (Bộ Quốc phòng) cấm Công ty CP PoliLand tham gia đấu thầu 3 năm tại các gói thầu do Viện và các đơn vị trực thuộc tổ chức mời thầu.

Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự vừa có quyết định về việc xử lý vi phạm trong hoạt động đấu thầu đối với Công ty CP Poliland.

Hình thức xử lý vi phạm là cấm Công ty CP Poliland tham gia hoạt động đấu thầu tại các gói thầu do Viện KH-CN quân sự và các đơn vị trực thuộc tổ chức mời thầu.

Thời gian cấm trong vòng 3 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Công ty CP Poliland bị cấm thầu 3 năm tại Viện Khoa học và Công nghệ quân sự (Bộ Quốc phòng)

Lý do được nêu ra là Công ty CP Poliland đã có hành vi gian lận trong đấu thầu do cố tình cung cấp tài liệu dự thầu không có thực, vi phạm của Luật Đấu thầu 2013 khi tham dự gói thầu số 8: “Thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật” thuộc Dự án: “Nâng cấp hệ thống sân, đường bê tông nhựa, hệ thống phòng cháy chữa cháy”.

Được biết gói thầu có giá dự toán 18.676.558.000 VND. Thực hiện qua hình thức đấu thầu qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ thuộc dự án đầu tư phát triển. Loại hợp đồng trọn gói, thực hiện trong 240 ngày.

Trong quá trình tham dự có hai nhà thầu tham gia là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng công trình giao thông Hợp Hải và Công ty CP Poliland. Kết quả, Công ty Hợp Hải trúng thầu với giá 18.668.660.000 VND.

Theo thông tin quảng cáo giới thiệu, Công ty CP Poliland đã thực hiện thi công nhiều dự án trên cả nước, trong đó có một số công trình như: Nhà máy giấy Đông Hiệp, khu nhà ở Hateco Green Park, đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Dây, sân golf Yên Dũng - Bắc Giang, Biệt thự Hoàng Anh - Flamingo Đại Lải Resort...

Thống kê từ mạng đấu thầu quốc gia, Công ty CP Poliland đã tham gia tổng số 149 gói thầu, trong đó trúng 6 gói, trượt 108 gói và 35 gói thầu chưa có kết quả.

Các gói trúng thầu kể đến như: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình do Công ty Bất động sản Viettel làm chủ đầu tư; Gói 5: Xây lắp công trình chính và một số hạng mục phụ trợ (Bao gồm thí nghiệm cọc) do Ban quản lý dự án khu vực phía Nam - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam làm chủ đầu tư; Gói thầu số 01: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị do Trung tâm chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần Hà Nội.

Tính trong năm 2021, đơn vị này đã tham dự gần 70 cuộc đấu thầu, trong đó có khoảng 20 cuộc chưa có kết quả như: Thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông do Công ty cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng 7 làm chủ đầu tư; Gói thầu số 07; Thi công xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới vị trí 2 thôn Gòi xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang; Hạng mục: Giao thông + thoát nước + cấp nước + cấp điện - vị trí 1 do Uỷ ban nhân dân xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương làm chủ đầu tư; Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình do Ban Quản lý dự án xây dựng công trình hạ tầng thành phố Việt Trì làm chủ đầu tư...

Công ty CP Poliland có địa chỉ tại Tầng 4, tòa nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội. Được thành lập vào ngày 20/4/2009, người đại diện pháp luật kiêm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị là bà Nguyễn Diễm Thúy Ngân (sinh ngày 26/11/1981). Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng, thiết bị khai khoáng. Giám sát thi công xây dựng công trình, thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình…

Thuận Phong