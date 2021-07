Theo Bộ Xây dựng, việc lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu công nghiệp (KCN) Nam Tân Tập (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) phải tuân thủ quy định của pháp luật về Đầu tư, Đất đai, Đấu thầu và các quy định hiện hành khác của pháp luật.

Nêu ý kiến về việc thẩm định quyết định chủ trương đầu tư của dự án KCN Nam Tân Tập, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Long An trong đó cho biết, hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án được lập cơ bản phù hợp với quy định của Luật Đầu tư năm 2014.

KCN Nam Tân Tập được UBND tỉnh Long An phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tại quyết định số 3912 ngày 26/10/2020. Nội dung đề xuất đầu tư phù hợp quy hoạch xây dựng được phê duyệt.

Cũng theo Bộ Xây dựng, việc xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư xây dựng của dự án cần được thực hiện theo quy định tại Nghị định 68/2019 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ Xây dựng. Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư được lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 59/2015 của Chính phủ.

Bộ Xây dựng lưu ý, hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư của dự án cần bổ sung phương án phát triển nhà ở, công trình xã hội, văn hoá, thể thao cho người lao động làm việc trong KCN theo quy định tại Nghị định số 82/2018 của Chính phủ.

Việc lựa chọn nhà đầu tư cho dự án, Bộ Xây dựng nhấn mạnh: “Việc lựa chọn nhà đầu tư cho dự án phải tuân thủ quy định của pháp luật về Đầu tư, Đất đai, Đấu thầu và các quy định hiện hành khác của pháp luật”.

Trong khi Bộ Xây dựng khẳng định, việc lựa chọn nhà đầu tư cho dự án KCN Nam Tân Tập phải tuân thủ quy định của pháp luật về Đầu tư, Đất đai, Đấu thầu và các quy định hiện hành khác của pháp luật thì trước đó, UBND tỉnh Long An đã thống nhất chọn nhà đầu tư trên cơ sở khảo sát thực tế và xem xét năng lực của các nhà đầu tư dự định đầu tư vào tỉnh Long An mà không thành lập hội đồng xét chọn vì sợ mất thời gian.

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, liên quan đến dự án này, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An (Ban QLKKT) tiếp nhận văn bản xin chủ trương đầu tư KCN Nam Tân Tập của 5 nhà đầu tư gồm: Công ty CP Đầu tư An Kiến Phát; Liên danh Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn và Công ty CP Khu Công nghiệp Sài Gòn-Hải Phòng; Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn; Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc; Liên danh Công ty CP Đầu tư An Kiến Phát và Công ty TNHH Hải Sơn.

Theo thông báo kết luận của Hội đồng đầu tư tỉnh Long An đã giao Ban QLKKT xây dựng tiêu chí phù hợp; thành lập Hội đồng xét chọn nhà đầu tư theo quy định.

Tuy nhiên, cho rằng đối với dự án phát triển hạ tầng KCN không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu và Nghị định 25/2020 nên Ban QLKKT đề xuất 2 phương án: Thứ nhất, tiếp tục lấy ý kiến góp ý của các sở ngành và thành lập Hội đồng xét chọn để chọn chủ đầu tư;

Thứ hai, do lãnh đạo tỉnh có khảo sát thực tế và xem xét năng lực của các nhà đầu tư dự định đầu tư vào tỉnh Long An, qua xem xét các hồ sơ năng lực của các công ty nêu trên, đề xuất chọn liên danh Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn và Công ty CP Khu Công nghiệp Sài Gòn-Hải Phòng để tiến hành lập thủ tục đầu tư dự án này.

Đồng thời, Ban QLKKT đề xuất chọn phương án 2 tức là chỉ định nhà đầu tư là Liên danh Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn và Công ty CP Khu Công nghiệp Sài Gòn-Hải Phòng.

Được biết, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cũng thống nhất chọn phương án 2 như trên.

Về phía UBND tỉnh Long An, trong thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út tại cuộc họp triển khai các thủ tục trực tiếp đối với phương án xét chọn nhà đầu tư sẽ mất nhiều thời gian làm chậm trễ trong việc triển khai các dự án, làm mất cơ hội đầu tư phát triển của tỉnh và trên cơ sở ý kiến thống nhất của các sở ngành, UBND tỉnh thống nhất phương án chọn Liên danh Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn và Công ty CP Khu Công nghiệp Sài Gòn-Hải Phòng để tiến hành lập thủ tục đầu tư dự án này.

Lãnh đạo UBND tỉnh Long An đã giao Ban QLKKT rà soát, hoàn chỉnh thủ tục lựa chọn nhà đầu tư như trên. Đồng thời, tham văn bản trình UBND tỉnh để báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để trình Thường trực Tỉnh uỷ thống nhất chủ trương trước khi triển khai thực hiện.

Dự án KCN Nam Tân Tập có diện tích 244,74ha thuộc xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tại Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006. Hiện trạng, KCN Nam Tân Tập tồn tại một số dự án sản xuất công nghiệp hiện hữu, diện tích khu công nghiệp còn lại khoảng 160ha.

