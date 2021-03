Cư dân chung cư Capital Garden tại 102 Trường Chinh (quận Đống Đa) xuống đường, dán băng rôn phủ kín ô tô diễu hành qua các tuyến phố Hà Nội để phản đối chủ đầu tư trước loạt tồn tại, bất cập.

Sau 5 năm về ở, chung cư Capital Garden tại 102 Trường Chinh đến nay vẫn chưa được nghiệm thu PCCC, chưa được cấp sổ hồng khiến cư dân ở đây vô cùng bức xúc.

Đỉnh điểm, sáng 12/3, trên các tuyến phố Hà Nội xuất hiện đoàn xe ô tô được phủ kín băng rôn đỏ với những nội dung: Capital Garden 102 Trường Chinh 5 năm chưa nghiệm thu PCCC đã đưa dân vào ở” “Capital Garden 102 Trường Chinh 5 năm chưa có sổ đỏ”, Capital Garden 102 Trường Chinh 5 năm chưa có hộ khẩu”, “Capital Garden 102 Trường Chinh 5 năm chưa có Ban quản trị”… để phản đối chủ đầu tư là Công ty TNHH Khách sạn Kinh Đô (Kinh Đô TCI).

Băng rôn phủ kín tòa nhà Capital Garden 102 Trường Chinh (quận Đống Đa, Hà Nội) phản đối chủ đầu tư

Cư dân chung cư Capital Garden 102 Trường Chinh còn tập trung trước trụ sở UBND quận Đống Đa kêu cứu, đề nghị chính quyền vào cuộc đảm bảo quyền lợi cho cư dân.

Anh T., cư dân chung cư Capital Garden 102 Trường Chinh cho biết, dù đã đưa dân về ở suốt 5 năm qua, nhưng đến nay tòa nhà vẫn chưa được nghiệm thu PCCC, chưa được cấp sổ hồng, chưa thành lập được Ban quản trị…. dù đại diện cư dân đã nhiều lần ý kiến, mong muốn được đối thoại với chủ đầu tư để giải quyết dứt điểm những tồn tại của dự án nhưng chủ đầu tư vẫn né tránh.

“Mới đây, khi cư dân gửi xe xuống hấm nhưng do hết hạn không được gia hạn khiến hàng trăm ô tô phải đỗ bên ngoài gây mất an toàn. Tuy nhiên, do chưa thành lập Ban quản trị, chúng tôi yêu cầu chủ đầu tư phải ký hợp đồng để đảm bảo tài sản và phải có trách nhiệm nhưng họ không đối thoại. Cực chẳng đã cư dân chúng tôi mới phải xuống đường, diễu hành để phản đối chủ đầu tư", anh T. bức xúc.

Hàng chục xe ô tô đỏ rự băng rôn diễu các tuyến phố Hà Nội phản đối chủ đầu tư chung cư Capital Garden 102 Trường Chinh Sau 5 năm về ở, đến nay chung cư Capital Garden 102 Trường Chinh vẫn chưa được nghiệm thu PCCC, chưa được cấp sổ hồng khiến cư dân ở đây vô cùng bức xúc

Liên quan đến dự án chung cư Capital Garden, đây không phải là lần đầu tiên cư dân sinh sống tại đây căng băng rôn biểu tình. Hồi năm 2017, hàng trăm cư dân tại chung cư Capital Garden đã căng băng rôn, dùng nhiều xe máy, xe ô tô đỗ chắn xung quanh tòa nhà này để phản đối và đòi nhiều quyền lợi. Những tấm băng rôn được cư dân dán khắp nơi quanh tòa nhà…

Theo cư dân Capital Garden, dự án được thiết kế xây dựng gồm 21 tầng (+1 tầng cây xanh + 2 tầng kỹ thuật). Tuy nhiên, khi bàn giao căn hộ cho khách hàng, tầng thương mại (theo thiết kế quy hoạch) được bố trí ở tầng 2A (tức tầng 3 thang máy) đã bị chuyển đổi thành sàn căn hộ ở để bán. Tầng kỹ thuật 1 (theo thiết kế phê duyệt) được bố trí ở tầng 2 (thang máy đánh số là tầng 4) cũng hóa thành các căn hộ thương mại.

Đoàn xe ô tô của cư dân chung cư Capital Garden 102 Trường Chinh phủ kín băng rôn xếp hàng dài trước cổng trụ sở UBND quận Đống Đa. Cư dân đề nghị chính quyền vào cuộc đảm bảo quyền lợi cho người dân

Tương tự đối với vị trí đáng lẽ ra là bể bơi và tầng cây xanh (theo thiết tế là đặt tại tầng 3A), cũng bị chuyển đổi thành căn hộ thương mại để bán. Tương tự đối với tầng kỹ thuật 2 (theo thiết kế bố trí tại tầng 20/ thực tế là tầng 24). Còn tầng cây xanh mái (theo thiết kế là tầng thượng) đến nay vẫn chưa hoàn thiện.

Chính những vi phạm của chủ đầu tư dẫn đến việc dự án vẫn chưa thể nghiệm thu PCCC, nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, căn hộ không được cấp sổ hồng khiến cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Trước đó, Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã ra quyết định phạt Công ty TNHH Khách sạn Kinh Đô (Kinh Đô TCI) 103 triệu đồng, và có văn bản gửi Tổng công ty Điện lực và các đơn vị không cấp điện, nước sử dụng cho tòa nhà Capital Garden 102 Trường Chinh và yêu cầu chủ đầu tư không đưa người dân vào ở, song chủ đầu tư vẫn phớt lờ các chỉ đạo

Hoài Nam