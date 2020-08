Hàng chục cơ sở không đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy (PCCC) trong đó có nhiều chung cư như: chung cư Mipec (Đống Đa), toà nhà The Sun, toà nhà CC2, dự án Golden Place A đều thuộc quận Nam Từ Liêm...

Thực hiện Kế hoạch của Công an TP Hà Nội về tổng kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn TP Hà Nội, từ ngày 10/7/2020 đến ngày 16/7/2020, các lực lượng chức năng Công an TP đã tổ chức kiểm tra, phát hiện 45 cơ sở không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC&CNCH.

Đáng chú ý, trong danh sách cơ sở không đảm bảo an toàn về PCCC&CNCH có các chung cư đã đưa vào sử dụng từ lâu.

Có thể kể đến như chung cư Mipec số 229 Tây Sơn, Ngã Tư Sở (quận Đống Đa) do Công ty CP Hoá dầu quân đội làm chủ đầu tư đồng thời là đơn vị vận hành sử dụng. Theo Công an TP Hà Nội, đơn vị chưa tiến hành lưu giữ đầy đủ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công theo quy định. Cùng với đó, thay đổi công năng sử dụng đối với khu vực quán cafe, siêu thị tại 2 đầu sảnh tầng 1 trục (15-18, H-J) và trục (15-18, A-D; khu vực căn hộ tầng 5A nhưng chưa được thẩm duyệt bổ sung về PCCC theo quy định.

Chung cư Mipec số 229 Tây Sơn thay đổi công năng sử dụng đối với khu vực quán cafe, siêu thị tại 2 đầu sảnh tầng 1; khu vực căn hộ tầng 5A nhưng chưa được thẩm duyệt bổ sung về PCCC theo quy định

Trên địa bàn quận Nam Từ Liêm có nhiều chung cư vi phạm PCCC. Toà nhà The Sun thuộc Khu đô thị Mễ Trì Hạ (quận Nam Từ Liêm) do Công ty CP Đầu tư và Sản xuất Thái Dương làm chủ đầu tư có nhiều hạng mục chưa đảm bảo yêu cầu PCCC.

Cụ thể: Chưa có thông báo cam kết đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC; Khu vực khối đế thương mại tiến hành cải tạo mặt bằng so với thiết kế được thẩm duyệt, chưa được thẩm duyệt bổ sung về PCCC theo quy định; Chưa tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH cho đội viên đội PCCC của toà nhà; Chưa tổ chức diễn tập phương án chữa cháy; Phương án chữa cháy của cơ sở chưa được phê duyệt theo quy định.

Hay tại toà nhà CC2 thuộc Khu đô thị mễ Trì Hạ (quận Nam Từ Liêm) do Công ty CP tu tạo và phát triển nhà làm chủ đầu tư cũng chưa chỉnh lý, bổ sung quản lý theo dõi hoạt động về PCCC của cơ sở chưa đầy đủ. Không đảm bảo yêu cầu PCCC khi khu vực tầng 1 ngăn chia mặt bằng không đảm bảo điều kiện thoát nạn; Cơ sở thuộc diện phải trang bị báo cháy tự động tuy nhiên chưa trang bị...

Dự án Công viên giải trí, trường học và tổ hợp nhà ở, thương mại dịch vụ Golden Place A trên đường Lê Quang Đạo, phường mễ Trì (quận Nam Từ Liêm) của Công ty CP Đầu tư Mai Linh làm chủ đầu tư có hàng loạt vi phạm về PCCC. Hồ sơ theo dõi quản lý về công tác CNCH đã thiết lập chưa đảm bảo yêu cầu. Thành lập lực lượng PCCC&CNCH cơ sở chưa đảm bảo số lượng đáp ứng yêu cầu tại công trường. Nội quy, quy định về PCCC về phòng ngừa sự cố có tai nạn ban hành chưa đầy đủ. Bên cạnh đó, lực lượng PCCC&CNCH cơ sở chưa được huấn luyện nghiệp vụ về cứu nạn cứu hộ theo quy định. Chưa xây dựng phương án, biện pháp về công tác CNCH tại công trường để kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố tai nạn.

Toà nhà The Sun thuộc Khu đô thị Mễ Trì Hạ có nhiều vi phạm về PCCC

Trong danh sách cơ sở không đủ điều kiện về PCCC&CNCH Công an TP còn nêu tên nhiều cơ sở là trường học (trường Tiểu học Lomonoxop, trường mầm non Mặt trời cùng ở quận Nam Từ Liêm..); siêu thị (siêu thị Điện Máy Xanh cơ sở số 90 đường Miếu Đầm quận Nam Từ Liêm và cơ sở số 1283 đường Giải Phóng quận Hoàng Mai); khách sạn, chợ, và trụ sở các công ty với những vi phạm cơ bản như cơ sở chưa được thẩm duyệt nghiệm thu PCCC, chưa trang bị phương tiện PCCC theo quy định....

Bất chấp nguy hiểm, kéo dân về ở

Ghi nhận thực tế thời gian qua cho thấy, tại không ít dự án chung cư dù chưa được nghiệm thu nhưng chủ đầu tư vẫn ngang nhiên đưa hàng trăm hộ dân vào ở, bất chấp nguy hiểm về PCCC.

Như VietNamNet thông tin, cuối tháng 6 vừa qua, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng Công ty CP Thương mại Xây dựng (Vietracimex) - chủ đầu tư Dự án Khu văn phòng, nhà ở và nhà trẻ (tên thương mại là Hinode City) ở 201 Minh Khai (Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) do ông Võ Nhật Thăng làm đại diện pháp luật 103 triệu đồng đối với 2 hành vi vi phạm. Cụ thể, chủ đầu tư dự án Hinode City đã thi công, lắp đặt không đúng thiết kế về PCCC đã được cơ quan chức năng thẩm duyệt và đưa nhà, công trình vào hoạt động khi chưa tổ chức nghiệm thu về PCCC.

Dự án Hinode City chưa được nghiệm thu hoàn thành, chưa được chứng nhận an toàn phòng cháy chữa cháy…chủ đầu tư cho hàng trăm cư dân về ở bất chấp an toàn và quy định pháp luật

Chỉ 2 ngày sau quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Bộ Công an, UBND quận Hai Bà Trưng có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Vietracimex do đã có hành vi bàn giao, đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan chức năng. Hành vi vi phạm trên bị xử phạt 75 triệu đồng.

Nhưng theo cư dân đang sống tại chung cư Hinode City 201 Minh Khai, nhiều người đã chuyển về đây ở từ cuối năm 2019. Tại dự án này, dù đang trong quá trình xin điều chỉnh phương án kiến trúc và khắc phục vi phạm xây dựng sai phép chưa được nghiệm thu hoàn thành, chưa được chứng nhận an toàn phòng cháy chữa cháy… chủ đầu tư vẫn cho cư dân về ở trái phép bất chấp an toàn và quy định pháp luật.

Hay tại dự án Tổ hợp nhà ở xã hội và Thương mại dịch vụ AZ Thăng Long (tên thương mại là Bright City) tại thôn Lai Xá, xã Kim Chung huyện Hoài Đức do Công ty TNHH bánh kẹo Thăng Long (thành viên của Công ty cổ phần Bất động sản AZ) làm chủ đầu tư dù chưa được nghiệm thu về PCCC đã có hàng trăm hộ dân về ở.

Dự án Bright City bị đình chỉ hoạt động từ tháng 2/2020, chưa được nghiệm thu PCCC đã có hàng trăm hộ dân vào ở

Từ thực tế trên, PGS.TS. Trần Chủng, nguyên Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) thẳng thắn đặt vấn đề: Việc công trình chưa được nghiệm thu đã đưa dân vào ở ngoài trách nhiệm của chủ đầu tư thể hiện rõ sự vô trách nhiệm thì trách nhiệm của chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước ở đâu?

“Ở đây phải quy trách nhiệm rất rõ. Tất cả những điều này đều được quy định rất rõ. Phải sống và làm việc theo pháp luật phải tuân thủ theo đúng những quy định bởi đây là vấn đề liên quan đến an toàn sinh mạng người dân” – ông Chủng nhấn mạnh.

Việt Anh