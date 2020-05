Sở NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh xác định giám đốc khách sạn cải tạo mặt bằng, xây nhà trên đất lâm nghiệp tại huyện Can Lộc đã vi phạm pháp luật về luật Đất đai, Luật Lâm nghiệp, Luật Xây dựng và Luật Thủy lợi.

Ngày 5/5 vừa qua, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Việt ký báo cáo số 117/BC-SNN kết luận việc sử dụng đất lâm nghiệp tại tiểu khu 123C, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc do ông Trần Huy Giáp làm chủ theo chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Giáp xây dựng ngôi nhà bằng gạch có diện tích 156m2 trên đất lâm nghiệp

Báo cáo cho biết, sau khi nhận chỉ đạo từ UBND tỉnh Hà Tĩnh, từ ngày 24/4, Sở NN&PTNT phối hợp với Sở TN&MT, Sở Xây dựng, UBND huyện Can Lộc và Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Hà Tĩnh tổ chức kiểm tra, làm việc về việc sử dụng rừng, đất rừng của ông Trần Huy Giáp tại khoảnh 3a, tiểu khu 132C, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc.

Quá trình kiểm tra cho thấy, tổng diện tích đất rừng được giao cho ông Trần Huy Giáp có diện tích 11,84ha. Trong đó, đã trồng rừng 6,24ha, còn lại đất chưa có rừng là 5,6ha, trên phần diện tích này ông Trần Huy Giáp đã san gạt, đào hào, đắp ao hồ, làm nhà.

Cụ thể, ông Giáp đã đào hào ranh giới xung quanh khu vực đất rừng được giao với chiều dài 900m; cải tạo, san gạt, xử lý thực bì để trồng rừng xen cây ăn quả với diện tích 1,80ha; hiện tại đã trồng khoảng 1.000 cây lấy gỗ và cây ăn quả.

Thực hiện san gạt, cải tạo, đắp bờ ngăn cách thành 3 ao hồ liền kề tại khu vực khe nước có sẵn; tạo đường đi và trồng cây xung quanh ao, tổng diện tích 0,65ha.

Xây dựng 1 nhà tường xây gạch không nung, đã da trát, tường cao khoảng 2,5m, lợp mái chưa hoàn chỉnh, diện tích xây dựng 156m2; làm mái che xung quanh nhà (đã làm khung, chưa lợp) diện tích 266m2; 01 nhà tạm dùng để vật liệu, vật tư.

Tại khu đất liền kề nằm ngoài diện tích được giao, ông Giáp đã thực hiện san lấp tiếp giáp Hồ Trại Tiểu với diện tích 0,16ha, đã xây 02 bồn trồng hoa, 02 chòi hình tròn 01 cột lợp tranh tro.

“Việc ông Trần Huy Giáp xây dựng các công trình, đào, bới, đắp ao hồ, ngăn dòng chảy tự nhiên trên đất lâm nghiệp (đất chưa có rừng), quy hoạch sản xuất khi chưa có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền là vi phạm pháp luật về Luật Đất đai, Luật Lâm nghiệp, Luật Xây dựng và Luật Thủy lợi” – báo cáo nêu rõ.

Sở NN&PTNT cho rằng, thẩm quyền giải quyết vụ việc trên thuộc UBND huyện Can Lộc. Từ đó kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Can Lộc ban hành quyết định đình chỉ các hoạt động vi phạm của ông Trần Huy Giáp theo quy định pháp luật.

Tiếp tục kiểm tra, xác minh, làm rõ các vi phạm của ông Trần Huy Giáp; hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật; đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan.

“Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc đình chỉ các hoạt động liên quan đến việc sử dụng đất, rừng nói trên đối với ông Trần Huy Giáp, tuyệt đối không để phát sinh thêm sai phạm; hướng dẫn ông Trần Huy Giáp quản lý” – báo cáo nêu.

Sáng nay trao đổi với VietNamNet, ông Bùi Huy Cường – Phó chủ tịch UBND huyện Can Lộc cho biết, trên cơ sở kết luận của đoàn kiểm tra do Sở NN&PTNT chủ trì, huyện Can Lộc đang giao các phòng ban liên quan rà soát các sai phạm của ông Trần Huy Giáp để xử lý theo quy định của pháp luật.

