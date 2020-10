Tỉnh Khánh Hòa đề xuất xin chấp thuận chủ trương cho bổ sung 1 địa điểm tổ chức hoạt động casino trên đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang.

Tỉnh ủy Khánh Hòa mới đây có Tờ trình số 113 về việc xin chấp thuận chủ trương dự án Khu du lịch, dịch vụ và vui chơi giải trí tổng hợp có casino (gọi tắt là Tổ hợp dự án đảo Hòn Tre) tại đảo Hòn Tre.

Theo đề xuất, Tổ hợp dự án đảo Hòn Tre được hợp nhất từ 7 dự án đang triển khai tại đảo này, đồng thời mở rộng quy mô, tăng vốn đầu tư và bổ sung hoạt động kinh doanh casino.

Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh bổ sung là 50.000 tỷ đồng (tương đương 2,24 tỷ USD) với quy mô và phân kỳ đầu tư của toàn bộ dự án dự kiến triển khai trong 2 giai đoạn, trong đó hoạt động kinh doanh casino dự kiến được triển khai từ năm 2024 (thuộc giai đoạn 1) với quy mô 200 bàn trò chơi và 2.000 máy trò chơi điện tử có thưởng.

Khánh Hoà muốn làm khu du lịch, dịch vụ và vui chơi giải trí tổng hợp có casino trên đảo Hòn Tre

Tỉnh Khánh Hòa cho rằng, dự án có casino trên đảo sẽ đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách. Dự kiến số thuế nộp ngân sách nhà nước bình quân hàng năm đến năm 2024 là 1.200 tỷ đồng, đến năm 2025 có hoạt động kinh doanh Casino đạt khoảng 3.600 tỷ đồng, các năm sau trên 6.000 - 9.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, dự án có casino sẽ tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho lao động địa phương cũng như các tỉnh lân cận và tăng cường đội ngũ lao động tri thức chất lượng cao.

Về việc đảm bảo an ninh, trật tự khi dự án hoạt động kinh doanh casino, theo tỉnh Khánh Hoà do vi trí địa lý đảo Hòn Tre biệt lập, cách xa với các khu vực dân cư lân cận, việc di chuyển qua khu vực này hiện nay chủ yếu là bằng hệ thống cáp treo và bằng đường thuỷ nên phù hợp cho việc triển khai hoạt động kinh doanh casino do phải đáp ứng các yêu cầu đặc thù về an ninh, trật tự và kiểm soát chặt chẽ du khách đến chơi. Mọi hoạt động kinh doanh dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino sẽ được quản lý, điều hành đảm bảo sự chuyên nghiệp và an toàn nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế và theo quy định của pháp luật.

Đảo Hòn Tre là đảo lớn nhất nằm trong Vịnh Nha Trang có diện tích trên 32,5km2. Hiện tại, trên đảo Hòn Tre có 7 dự án đang triển khai với tổng mức đầu tư hơn 22.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 1 tỷ USD) như: Dự án phát triển đảo Hòn Tre, Dự án Làng du lịch Bãi Trũ – Đầm Già, Dự án Khu biệt thự và sân golf, Dự án Công viên văn hoá và du lịch sinh thái…

“Nếu được chấp thuận chủ trương dự án Khu du lịch, dịch vụ và vui chơi giải trí tổng hợp có Casino tại đảo Hòn Tre, tỉnh Khánh Hòa cam kết sẽ có biện pháp chỉ đạo quản lý, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, tiến độ thực hiện dự án và góp vốn của nhà đầu tư; quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh casino theo quy định của pháp luật…” văn bản tỉnh Khánh Hòa nêu.

Được biết, trước đề xuất trên của tỉnh Khánh Hòa, đến ngày 13/8, Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi Bộ Tài Chính về việc xin chấp thuận chủ trương dự án có casino tại đảo Hòn Tre. Theo đó, Bộ Tài chính chủ trì, lấy ý kiến các Bộ, cơ quan liên quan đối với đề xuất của Tỉnh ủy Khánh Hòa; trên cơ sở đó tổng hợp, đề xuất ý kiến báo cáo Thủ tướng theo quy định.

Ngày 6/10, Bộ Tài chính có văn bản gửi các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tư pháp; Công an, Văn Hóa, Thể thao và Du lịch; Quốc Phòng; Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lấy ý kiến về việc xin chấp thuận chủ trương dự án có casino trên đảo Hòn Tre theo đề xuất của tỉnh Khánh Hòa.

Tại Thông báo số 16-TB/TW ngày 15/9/2016, ngoài các dự án casino quy mô lớn đã được cấp phép là Dự án casino Hồ Tràm (Bà Rịa – Vũng Tàu), dự án casino Nam Hội An (Quảng Nam và 2 dự án casino quy mô lớn đã được Bộ Chính trị chấp thuận chủ trương là Vân Đồn (Quảng Ninh), Phú Quốc (Kiên Giang), Bộ Chính trị đã cho phép bổ sung thêm 2 dự án casino quy mô lớn tại Khánh Hòa và Thừa Thiên Huế. Đến nay, 3 dự án casino quy mô lớn tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Kiên Giang và Khánh Hòa đã được Thủ tướng đồng ý chủ trương đầu tư kinh doanh casino thì mới có dự án casino Phú Quốc đã triển khai hoạt động kinh doanh casino từ tháng 1/2019. Còn lại 2 dự án là dự án casino Laguna Lăng Cô (Thừa Thiên Huế) và dự án casino tại Cam Ranh (Khánh Hòa) hiện đang triển khai đầu tư.

Minh Anh