Cử tri đề nghị Hà Nội hoàn thiện các thủ tục pháp lý để cấp sổ và bàn giao chi phí bảo trì cho cư dân sinh sống tại các chung cư trên địa bàn thành phố như chung cư CT6 phường Kiến Hưng (quận Hà Đông).

Chủ đầu tư chưa thực hiện đúng quy định về thu phí bảo trì

Đây là kiến nghị được nêu ra tại tại Báo cáo trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 15 HĐND TP Hà Nội khoá XV. Trả lời kiến nghị này, UBND TP Hà Nội cho biết, từ tháng 5/2018, Sở Xây dựng đã kiểm tra công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư tại Dự án Tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại (CT6) phường Kiến Hưng.

Dự án được đầu tư xây dựng năm 2011, thời điểm thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở năm 2005, Nghị định số 71 (năm 2010) của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, chủ đầu tư phải có trách nhiệm xác định kinh phí bảo trì 2% của người mua nhà theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Tuy nhiên, khi bán nhà, công ty chưa thu kinh phí bảo trì 2% của người mua nhà (trong hợp đồng mua bán không thể hiện nội dung này).

“Việc chủ đầu tư chưa thu kinh phí bảo trì là chưa thực hiện đúng quy định của Luật Nhà ở, Nghị định số 71 (năm 2010) của Chính phủ” – UBND TP Hà Nội cho biết.

Cũng theo UBND TP Hà Nội, trường hợp chủ đầu tư không thu được kinh phí bảo trì 2% thì phải trích kinh phí của chủ đầu tư để nộp cho Ban quản trị nhà chung cư theo quy định tại khoản 4 Điều 108 của Luật Nhà ở. Tại buổi kiểm tra đoàn kiểm tra yêu cầu chủ đầu tư thực hiện thu nộp kinh phí bảo trì 2% và bàn giao cho Ban quản trị nhà chung cư theo quy định. Đến nay chủ đầu tư chưa thực hiện việc bàn giao kinh phí bảo trì 2% theo quy định của Luật Nhà ở cho Ban quản trị nhà chung cư.

Chờ kết quả điều tra

Theo UBND TP Hà Nội, hiện nay Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Lừa dối khách hàng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng tại dự án CT6 Kiến Hưng. Vì vậy, sau khi có kết quả điều tra, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với UBND quận Hà Đông để kiểm tra giải quyết.

Liên quan đến dự án CT6 Kiến Hưng, trước đó, ngày 8/7/2019, VKSND TP Hà Nội phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đối với ông Lê Thanh Thản.

Ngày 9/7/2019, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội, dưới sự giám sát của VKSND TP Hà Nội đã khám xét và thu giữ nhiều tài liệu tại trụ sở công ty này tại bán đảo Linh Đàm.

Một tháng sau đó, VKSND TP Hà Nội phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can gồm Nguyễn Duy Uyển, Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội; Mai Quang Bài, cán bộ Đội Quản lý trật tự xây dựng quận Hà Đông; Vương Đăng Quân, nguyên Chánh Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông. Các bị can bị khởi tố về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Vào cuối tháng 6/2020, liên quan đến vụ án “Lừa dối khách hàng” tại dự án CT6 Kiến Hưng của Công ty cổ phần sản xuất - xuất nhập khẩu Bemes do bị can Lê Thanh Thản làm Tổng giám đốc, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, hiện đơn vị đang tích cực điều tra và sớm có kết luận, đưa ra truy tố các bị can trước pháp luật.

Trước đó, tập thể cư dân chung cư CT6 Kiến Hưng có đơn kiến nghị các cơ quan chức năng Hà Nội về việc đã chuyển về ở vài năm nhưng không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở (gọi tắt là sổ đỏ).

UBND Hà Nội sau đó có báo cáo và trả lời kiến nghị cho biết dự án do Công ty Cổ phần sản xuất - xuất nhập khẩu Bemes là chủ đầu tư. Theo Quy hoạch thiết kế, dự án chỉ được duyệt 2 tòa chung cư CT6A và CT6B với 970 căn, trong đó có 936 căn hộ chung cư cao tầng, còn lại là thấp tầng và biệt thự liền kề. Tuy nhiên, thực tế, chủ đầu tư đã xây thêm tòa CT6C, nâng tổng số căn chung cư không phép là 654 và 4 căn biệt thự liền kề, nhà thấp tầng. Tất cả đã được bán cho khách hàng và đưa vào sử dụng từ năm 2012.

Tháng 7/2019, Sở Tài nguyên Môi trường (TNMT) Hà Nội đã ban hành các thông báo và các quyết định về việc thu hồi và hủy sổ đỏ tại 14 dự án khu nhà ở hỗn hợp chung cư cao tầng do không đúng quy định pháp luật về đất đai trên địa bàn huyện Thanh Trì và quận Hà Đông trong đó có dự án CT6 Kiến Hưng.

Theo Sở TNMT Hà Nội, tại dự án CT6 Kiến Hưng có tổng cộng 1.136 căn, đã thu hồi 63/164 căn hộ rà soát có vi phạm từ ngày 12/7/2019. Đây là những căn thuộc các tầng tự ý chuyển đổi công năng (tầng 2, 3, 4) và tầng 32 vượt tầng, phần cầu nối là lối đi của tòa CT6A, CT6B. Riêng tòa CT6C chưa cấp “sổ đỏ” cho trường hợp nào vì xây trái phép.

Tuy nhiên sau đó, Bộ trưởng TNMT đã đề nghị Chủ tịch UBND Hà Nội chỉ đạo các cơ quan có liên quan dừng thu hồi sổ đỏ đã cấp để đảm bảo quyền lợi của người mua nhà.

Huỳnh Anh