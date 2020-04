Hoạt động chủ yếu là công ích, thế nhưng nhiều nội dung tố cáo Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 2 lại xoay quanh việc chuyển nhượng, triển khai 2 dự án nhà ở của công ty.

Tố cáo xoay quanh 2 dự án nhà ở



Thanh tra TP.HCM vừa có thông báo kết luận thanh tra số 32/TB-TTTP-P6 ngày 3/4/2020 làm rõ những nội dung tố cáo liên quan đến việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 2 (Công ty DVCI quận 2).



Công ty DVCI quận 2 là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, chủ sở hữu là UBND TP.HCM, công ty hoạt động trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề, trong đó chủ yếu là hoạt động công ích và xây dựng.



Liên quan đến Công ty DVCI quận 2, từ năm 2017 đến nay thường xuyên phát sinh đơn tố cáo, phản ánh nặc danh về hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. Nội dung tố cáo chủ yếu là việc thực hiện, chuyển nhượng chi phí dở dang tại dự án Khu nhà ở An Phú Giang (phường An Phú, quận 2) và việc kinh doanh nhà ở tại dự án 36 căn liên kế đường Đồng Văn Cống (phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2).



Phần lớn các nội dung liên quan đến 2 dự án này đã được UBND quận 2, Sở TN&MT, Thanh tra Thành phố xem xét, giải quyết, tiến hành thanh tra để làm rõ, báo cáo UBND Thành phố. Tuy nhiên đến nay vẫn còn tình trạng đơn thư tố cáo, phản ánh các nội dung trên.

“Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng đơn, thư kéo dài là do công ty chưa công khai đầy đủ việc xử lý, giải quyết đơn, thư tố cáo, phản ánh và quyền lợi người lao động để người lao động thực hiện đầy đủ quyền giám sát theo quy chế dân chủ cơ sở”, kết luận thanh tra nêu.

Làm rõ những tố cáo về 2 dự án nhà ở của Công ty DVCI quận 2



Về dự án Khu nhà ở An Phú Giang, đây là dự án do Công ty Quản lý và Phát triển nhà quận 2 (Công ty nhà quận 2, tiền thân của Công ty DVCI quận 2) tự thoả thuận bồi thường, thu hồi đất của các hộ dân. Doanh nghiệp này tự ý triển khai xây dựng các hạng mục dở dang trên đất từ năm 2003 và đến năm 2005 thì ngưng.



Dự án An Phú Giang chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư, diện tích đất bồi thường cho dân đến thời điểm chuyển nhượng chưa hoàn tất các thủ tục sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty DVCI quận 2, chưa được giao đất, chưa được công nhận chủ đầu tư nên chưa đủ điều kiện chuyển nhượng.



Đến năm 2015, do không đủ khả năng tiếp tục thực hiện dự án nên Công ty DVCI quận 2 có kiến nghị được thoả thuận bồi thường lại diện tích đã bồi thường quyền sử dụng đất và công trình dở dang cho Công ty TNHH Kinh doanh địa ốc Minh Thông (Công ty Minh Thông) và cho doanh nghiệp này làm chủ đầu tư dự án.



UBND TP.HCM sau đó có văn bản chấp thuận chủ trương giao Hội đồng thành viên Công ty DVCI quận 2 “chỉ đạo thực hiện quyết toán toàn bộ chi phí dở dang của công ty đã đầu tư vào khu nhà ở An Phú Giang; căn cứ thẩm quyền được giao quyết định chuyển nhượng chi phí dở dang của công ty đã đầu tư vào khu nhà ở An Phú Giang theo quy định”.



Tổng giá trị quyết toán chi phí đầu tư dở dang dự án Khu nhà ở An Phú Giang theo báo cáo kiểm toán năm 2016 là 22,969 tỷ đồng. Giá trị chuyển nhượng chi phí dở dang tại dự án cao hơn giá trị đầu tư ban đầu 43,032 tỷ đồng và cao hơn giá trị ban đầu cộng lãi suất chi phí sử dụng vốn 8%/năm là 17,004 tỷ đồng.



Theo nhận định của Thanh tra TP.HCM, nội dung tố cáo về việc Công ty DVCI quận 2 chuyển nhượng chi phí dở dang dự án Khu nhà ở An Phú Giang cho Công ty Minh Thông khi chưa có chủ trương, giá chuyển nhượng không phù hợp thị trường, chậm báo cáo quyết toán… là không có cơ sở.



Người mua đất khiếu nại



Đối với Khu dân cư số 1, đường Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, đây cũng là dự án do Công ty nhà quận 2 làm chủ đầu tư. Năm 2003, Công ty nhà quận 2 và Công ty CP Đầu tư xây dựng giải trí Đại Dương (Công ty Đại Dương) ký hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận bằng tiền hoặc đất ở thương phẩm.



Do dự án Khu dân cư số 1 phải ưu tiên dành quỹ nền để bố trí tái định cư cho người dân Khu đô thị mới Thủ Thiêm nên hai bên thống nhất điều chỉnh 54.294m2 đất nông nghiệp còn lại của Công ty Đại Dương đã góp vào dự án sẽ chuyển sang hợp tác giai đoạn tiếp tại dự án Khu 2, 3, 4.



Sau đó, Công ty Đại Dương trực tiếp ký hợp đồng liên kết góp vốn đầu tư với khách hàng mua nền đất tại dự án Khu dân cư số 1. Khi dự án Khu 2, 3, 4 bị thu hồi do chậm bồi thường giải phóng mặt bằng, nhiều khách hàng đã đóng tiền cho Công ty Đại Dương khiếu nại vì không được giao đất.



Đối với công nợ 54.294m2 đất nông nghiệp của Công ty Đại Dương, Công ty DVCI quận 2 và đối tác tiếp tục đề xuất phương án giải quyết. Quận uỷ quận 2 có văn bản chỉ đạo Công ty DVCI quận 2 báo cáo UBND quận và UBND TP để xin ý kiến chỉ đạo phương án xử lý. Tuy vậy, đến nay Công ty DVCI quận 2 chưa có báo cáo UBND TP.



Về 36 căn nhà liên kế (dự án thành phần của Khu dân cư số 1), nhiều nội dung tố cáo Công ty DVCI quận 2 tại dãy nhà này như: Thực hiện dự án và bán nhà không đúng quy trình; công ty có chức năng xây lắp nhưng lại chọn nhà thầu khác thực hiện dự án; bán nhà liên kế không qua đấu giá; bán nhà cho lãnh đạo công ty để những người bán lại trục lợi… qua thanh tra, Thanh tra TP.HCM cho rằng các nội dung tố cáo này không có cơ sở.



Tuy nhiên, Thanh tra TP.HCM xác định Công ty DVCI quận 2 phê duyệt dự án đầu tư 36 căn nhà phố liên kế trước khi có quyết định của UBND TP về công nhận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư là chưa đúng quy định.

Hoạt động công ích không có lãi, lợi nhuận chính từ kinh doanh BĐS? Một trong số những nội dung tố cáo Công ty DVCI quận 2 là hoạt động công ích không có lãi, lợi nhuận chính đến từ hoạt động kinh doanh BĐS. Về việc này, Công ty DVCI quận 2 cho hay, đã hạch toán, báo cáo tài chính, theo dõi doanh thu, chi phí trực tiếp cho từng hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng không phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp cho từng hoạt động. Để có cơ sở đánh giá hiệu quả của 2 hoạt động này, công ty đã tạm phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp. Kết quả cho thấy hoạt động công ích mang lại lợi nhuận, như năm 2017 lãi 11,29 tỷ đồng, năm 2018 lãi 0,15 tỷ đồng. Trong khi đó, kinh doanh BĐS năm 2017 lỗ 6,88 tỷ đồng, năm 2018 lãi 13,71 tỷ đồng. Tuy vậy, Công ty DVCI quận 2 cho rằng, số liệu trên chưa phản ánh thực chất hiệu quả hoạt động kinh doanh BĐS vì chỉ có 1/ 2 dự án đã quyết toán dự án, dự án còn lại khách hàng thanh toán theo tiến độ hợp đồng.

Phương Anh Linh