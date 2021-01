Kiểm tra chất lượng và an toàn thi công tại 22 công trình xây dựng trên địa bàn, Sở Xây dựng TP.HCM phát hiện nhiều khiếm khuyết như thấm, nứt, không sử dụng vật liệu không nung theo quy định.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có báo cáo về kết quả kiểm tra định kỳ chất lượng, công tác quản lý chất lượng, an toàn thi công xây dựng tại các công trình trên địa bàn Thành phố trong năm 2020.

Từ cuối tháng 9/2020 đến đầu tháng 11/2020, đoàn kiểm tra do Sở Xây dựng TP.HCM thành lập đã tổ chức kiểm tra chất lượng xây dựng và an toàn thi công tại 22 công trình trên địa bàn. Trong đó, có 22 công trình dân dụng và 2 công trình hạ tầng kỹ thuật.

Trong số này có 7 công trình do Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng; 13 công trình do UBND quận – huyện, Sở Giao thông vận tải phê duyệt dự án; 4 công trình do các Ban quản lý khu đô thị mới, ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao cấp giấy phép.

Sở Xây dựng TP.HCM kiểm tra chất lượng, công tác quản lý chất lượng, an toàn thi công tại 22 công trình xây dựng.

Về chất lượng công trình xây dựng, một số công trình được kiểm tra có hiện tượng thấm, rạn nứt tường, đáy dầm và cột bê tông xuất hiện rỗ bề mặt, lan can có độ hở lớn không đảm bảo an toàn chống ngã…

Trong quản lý chất lượng thi công xây dựng, thời điểm kiểm tra có một số đơn vị tham gia xây dựng chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ điều kiện năng lực. Có công trình đã tạm thời bàn giao cho đơn vị thụ hưởng đưa vào sử dụng nhưng chưa được nghiệm thu.

Ngoài ra, một số chủ đầu tư chưa tuân thủ quy định về sử dụng vật liệu xây không nung, chưa thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường như quản lý chất thải rắn xây dựng và bảo vệ môi trường khi thi công.

Cụ thể, trong 22 công trình được Sở Xây dựng TP.HCM kiểm tra có 2 công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhưng chưa được cơ quan chuyên môn kiểm tra chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư. Đó là công trình xây mới Trường Tiểu học Hoà Bình (Q.11) và các hạng mục cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Nguyễn Trực (huyện Nhà Bè).

Nằm trong diện kiểm tra còn có loại công trình chung cư, như chung cư số 47/67 Lương Minh Nguyệt, P.Tân Thới Hoà, Q.Tân Phú (tên thương mại là Carillon 7) do Công ty CP Thương mại xây dựng dịch vụ Phúc Bảo Minh làm chủ đầu tư.

Chung cư Carillon 7 đã thi công xong phần thô, đang trong giai đoạn hoàn thiện. Kiểm tra cho thấy hiện trạng công trình xuất hiện nhiều vết nứt trên sàn, dầm các tầng, các vết nứt tường tại bể chứa nước.

Công trình này thuộc diện sử dụng vật liệu không nung, tuy nhiên thời điểm kiểm tra lại phát hiện chủ đầu tư sử dụng gạch nung. Khi giải trình, chủ đầu tư cam kết sẽ sử dụng vật liệu không nung cho các hạng mục chưa triển khai.

Thuộc diện phải sử dụng vật liệu không nung nhưng chủ đầu tư dự án Carillon 7 lại sử dụng gạch nung.

Tại công trình Cao ốc văn phòng và căn hộ Cecico 135 Tower (tên thương mại là St.Moritz) ở P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, đoàn kiểm tra ghi nhận chủ đầu tư là Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh đang thi công cốp pha, cốt thép sàn tầng 2.

Tuy vậy, chủ đầu tư chưa thực hiện báo cáo thông tin công trình và kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng.

Ngoài ra, Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh chưa lập bản vẽ hoàn công đối với phần ngầm đã thi công và chưa cung cấp được hàng loạt hồ sơ như: Thí nghiệm thử tải hệ giàn giáo tại hiện trường, xác định vùng ảnh hưởng công trình lân cận trước khi đào hầm, kế hoạch quản lý chất thải rắn xây dựng, hợp đồng thu gom chất thải rắn xây dựng…

Dự án St.Moritz của Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh.

Tại công trình Khu thương mại dịch vụ căn hộ 29B Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1 (tên thương mại là The Marq), chủ đầu tư là Công ty CP NDC An Khang đã hoàn thành phần thô, đang thi công hoàn thiện.

Qua kiểm tra phát hiện Công ty CP Tư vấn quản lý Chất Lượng Đầu Tiên (đơn vị tư vấn giám sát) bổ nhiệm một số cá nhân giám sát không đủ năng lực để giám sát công trình cấp I.

Với chung cư Tilia Residences (lô 2-16 và 2-17, P.Thủ Thiêm, Q.2) do Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương làm chủ đầu tư, công trình đã thi công xong phần kết cấu, đang thi công hoàn thiện và lắp đặt thiết bị.

Về thực hiện báo cáo thông tin công trình và kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng của cơ quan chuyên môn, chủ dự án chung cư Tilia Residences chưa cung cấp báo cáo và kết quả kiểm tra cho đoàn kiểm tra.

Chuẩn bị bàn giao nhà thế nhưng chung cư Saigon Intela tồn tại nhiều vấn đề về chất lượng công trình.

Có nhiều vấn đề về chất lượng công trình nhất là chung cư Cụm B – Khu chức năng 13E, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (tên thương mại là Saigon Intela) do Công ty CP Bắc Phước Kiển Value Homes làm chủ đầu tư.

Thời điểm kiểm tra, dự án Saigon Intela đang thi công hoàn thiện, thi công nội thất từ tầng 10 đến tầng 24, các tầng dưới đang xây thô. Một số dầm bê tông cốt thép tại các tầng nổi của block A và B có khuyết tật như rỗ bề mặt, phình bê tông. Các vị trí đã đục bê tông bị phình để lộ cốt thép chịu lực nhưng chưa xử lý đảm bảo kỹ thuật.

Tại block C và phần kết cấu dầm sàn của block A, B tiếp giáp block C có nhiều vị trí dầm, sàn bê tông thép bị răng nứt. Đa số dầm, sàn bê tông tại tầng hầm 1 và hầm 2 bị răng nứt. Một số vị trí vách hầm có hiện tượng thấm.

Làm việc với đoàn kiểm tra, chủ đầu tư dự án Saigon Intela chưa cung cấp hồ sơ quản lý chất lượng vật liệu, hồ sơ kiểm định, báo cáo kết quả xử lý các khiếm khuyết về chất lượng hiện trạng công trình.

Chủ đầu tư cho biết công trình đã được Cục Công tác phía Nam kiểm tra trong quá trình thi công nhưng lại chưa cung cấp văn bản báo cáo thông báo kết quả kiểm tra. Ngoài ra, chủ đầu tư không sử dụng vật liệu không nung khi thi công theo quy định.

Sở Xây dựng đã giao Thanh tra Sở Xây dựng xử lý các sai phạm tại dự án Saigon Intela, đồng thời sẽ tiếp tục chuyển xử lý các công trình chưa khắc phục hoàn toàn các thiếu sót như trên.

